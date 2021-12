Juan Calvo: "Los políticos tendrían que cuidar de la clase media. Es la que hace fuerte una sociedad"

¿Ve 2022 como el año de la recuperación o será parecido a este?

Las perspectivas no tienen buena apariencia. Por un lado está la lentitud en la recuperación de la economía derivada lógicamente de la pandemia; y por otro, que los organismos internacionales están modificando a la baja sus previsiones. Habían previsto un 6,5% de crecimiento del PIB y lo han reducido al 4,7% y para 2022 están hablando del 5,6%. En cuanto a la crisis en automoción por la falta de semiconductores, en las conversaciones que mantengo con nuestra marca me dicen que hasta finales del año que viene la situación no se va a mejorar. Dicho esto, hay que ser positivo. Nuestra empresa lleva desde el año 2027. La fundó mi padre y ha pasado infinitas crisis.

¿Es esta crisis de las más difíciles?

En toda la vida de Ágreda Automóvil solo ha habido un año en el que la sociedad no tuvo beneficios. Fue en 1993, pero en todas las demás, hasta en la de 2008, hubo resultados positivos, no muy buenos, pero los hubo.

Y la economía aragonesa, ¿piensa que saldrá fortalecida?

Quienes van a solucionar la crisis vamos a ser las empresas privadas. La Administración puede cooperar en el desarrollo de nuestras actividades. Lo único que le pediría a nuestros gobernantes es que adopten soluciones prácticas a problemas reales como han hecho con los ERTE y que no teoricen sino que resuelvan.

¿No cree que haría falta más unidad en la política europea y española?

Lo que pediría es que hicieran una política realista. Primero tendrían que analizar si el vehículo eléctrico es el futuro o no de la movilidad. Sinceramente pienso que no: que el futuro está en la pila de hidrógeno. En cambio, han apostado por el eléctrico dando por descontado que así será y sin definir las etapas necesarias en esta transición. Pienso que esas ayudas que dan al vehículo eléctrico son un absurdo. Lo que habría que solucionar primero es la antigüedad del parque español donde los coches tienen una media de 13,5 años. Si queremos reducir emisiones de dióxido de carbono, las ayudas se deberían dar al que tiene ese coche para cambiarlo por uno con menos años. Decir al usuario que si se compra uno de cinco años, lo bonificamos con 4.000 euros, y si se compra uno nuevo con más y así se ayudaría a los que más necesitan cambiar de coche. Quien se compra un eléctrico lo cierto es que económicamente tiene un nivel superior al resto y esas subvenciones de 4.000 o 5.000 euros no le ayudan gran cosa, pero a los que necesitan cambiar su coche sí.

La crisis derivada de la covid ¿va a traer una sociedad más desigual?

En todas las crisis hay sectores de la sociedad que sufren más que otros. Pero la clase media es fundamental para que un país funcione. Es la que hace a una sociedad fuerte. Y es labor de los políticos cuidar mucho a esa clase media para seguir adelante.

¿Qué le preocupa más del futuro?

No hay que ser tremendistas. Si tienes un buen equipo y está bien formado las empresas no tienen que temer al futuro. Fue mi padre y el abuelo del director general quienes fundaron la empresa. Yo he continuado en segunda generación. En estos momentos ya hay una tercera generación con mis sobrinos y mis hijos y eso nos va a permitir continuar lo que inició mi padre.

No se perderá más industria ¿verdad?

Espero que no. El sector industrial está aguantando. Algunos lo están pasando mal, pero tienen capacidad de reacción y aguante.

La pandemia ¿hará más resilientes las sociedades?

El virus nos ha hecho más fuertes. Eso sí hay que adaptarse constantemente a los cambios. A los políticos les diría que aprovechen bien los fondos europeos y confíen en la capacidad de las empresas para recuperar el pulso.

¿Quién es Juan Calvo?

Automoción. Con 74 años, Juan José Calvo, es el presidente de Ágreda Automóvil y es consejero delegado de Ágreda Bus. Heredó el negocio de su padre, Moisés Calvo, quien creó en 1936 el concesionario oficial de Mercedes-Benz para toda España, y ya trabaja en él la tercera generación; sus sobrinos e hijos, convencido de que un buen equipo bien formado es la clave para salir fortalecido de las crisis.