Eva Sáenz Royo: "Hemos dejado que se limiten derechos sin las debidas garantías por miedo"

Eva Sáenz Royo muestra enorme preocupación por las consecuencias que la pandemia pueda tener en el ámbito de los derechos fundamentales. A su juicio, el Congreso de los Diputados «ha hecho una dejación de funciones» y critica el hecho de que a estas alturas sigamos sin un «marco jurídico claro al respecto».

La pandemia ha supuesto una prueba de estrés en lo sanitario, lo científico, a nivel personal...

Y en lo jurídico.

¿De qué manera?

En España se han despreciado las garantías jurídicas, cuando una regulación adecuada hubiera generado un marco de seguridad jurídica para afrontar mejor la crisis. Es un error creer que aplicar la Constitución y el estado de derecho suponía menor eficacia. Lo que critico no son las medidas sanitarias, sino cómo se han adoptado, que no es una cuestión menor.

¿Por qué?

Hay mucha gente que considera poco la Constitución, cree que son cosas de juristas, pero es una construcción histórica para limitar el poder. Los poderes públicos pueden limitar los derechos, pero solo con garantías. Nos las hemos saltado y si abres un dique al poder es difícil que se pueda cerrar porque tiende a ocuparlo todo. De cara a futuro veo un problema porque lo hemos permitido, la generalidad de la ciudadanía lo ha asumido con bastante normalidad por miedo.

¿Qué ha fallado?

Muchas cosas. Centro mi crítica en el Congreso de los Diputados, pero también en el Tribunal Constitucional, que no ha dictado las sentencias en el tiempo correspondiente, lo que hubiera permitido rectificar. Se han declarado inconstitucionales los dos estados de alarma, pero ya no tiene eficacia, con lo que parece que a todo el mundo le da igual. Lo que no se puede hacer es que cada presidente autonómico restrinja derechos fundamentales con su criterio y que no haya un control específico, el del Congreso.

Y así seguimos.

En medio de la confusión. Y en un ámbito como es el de la restricción de derechos fundamentales que hasta este momento estaba clarísimo. Esto no es ninguna tontería porque el representante de la soberanía popular en una democracia es el Congreso, no es un juez. ¿Qué hace un juez decidiendo sobre el pasaporte covid?

Pero la oposición no ha sido precisamente complaciente.

El Gobierno tiene que llevar el impulso de promover un marco jurídico de seguridad. Pero ojo porque la oposición tiene iniciativa legislativa. Podría, por ejemplo, hacerlo en materia del pasaporte covid y no lo hace. ¿En qué se ha convertido el Congreso?

¿La contienda política se libra fuera?

Esa es la clave. Estamos en la superficialidad, criticando sin hacer nada. Al final, hay una situación de parálisis generalizada, de parchear en lugar de hacer las reformas que se necesitan.

¿Por ejemplo?

En mi materia, el derecho constitucional, vivimos una enorme parálisis. Uno de los retos sería la normalización de las reformas constitucionales.

Ahora parece lejano.

Porque nos hemos instalado en el cortoplacismo. Los partidos no van más allá, solo piensan en la legislatura y punto. Tenía cierta esperanza en que con la pandemia se iban a hacer las cosas bien, primando la argumentación, el interés general, pero no ha sido así.

¿Qué asuntos le gustaría que ocuparan la agenda política en 2022?

Algo fundamental que mejoraría el estado de bienestar y autonómico, en definitiva la democracia, es la reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica, que actualmente es poco transparente y confuso porque no hay rendición de cuentas. Los españoles no podemos saber quién esta pagando qué en ámbitos como la sanidad o la educación.

¿Quién es Eva Sáenz Royo?

Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Como investigadora está interesada principalmente en el federalismo y la democracia, desde una perspectiva de Derecho comparado. Tiene más de cincuenta publicaciones entre artículos en revistas especializadas y colaboraciones en libros de Derecho constitucional.