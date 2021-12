Beatriz Lucea: "En Aragón somos referentes en la humanización de los hospitales a través del arte"

Tras casi dos años de pandemia, ¿cómo ha cambiado su vida?

Igual es raro decirlo, pero no ha cambiado mucho. Los meses de confinamiento estricto fueron como un mal sueño y, en el despacho, 2020 fue un año muy malo a nivel de facturación; pero para 2021 ya tenía trabajos confirmados y lo que hice fue dedicarles más tiempo. Con Believe in Art era imposible seguir pintando en los hospitales, pero teníamos mucho trabajo interno que hacer. Nos sirvió un poco para ver qué queremos, a dónde hemos ido... Son preguntas que las sabes pero aprovechamos el momento para aterrizarlas.

Y ahora acaban de terminar la fachada del Hospital Infantil. ¿Cuáles son sus próximos retos?

Como dicen los famosos: no puedo decirlo porque entonces no se cumplen. La fachada, además de un reto, era una ilusión, tanto por darle otro aspecto a un edificio tan funcional como por regalar a la ciudad otro ‘input’ artístico. También nos ilusionaba que la gente que tiene la suerte de no estar ingresada pudiera disfrutar de nuestro trabajo. Todos y cada uno de los murales son un reto porque nuestro destinatario es gente vulnerable. Ahora estamos haciendo una sala de espera en Medicina Nuclear para adultos.

¿Cómo se plantea 2022?

Nos apetece abordar otro momento importante que a lo mejor está compuesto por muchos murales, que se trabajan en Aragón de manera integral. Y en este nuevo año vamos a empezar a trabajar en hospitales de fuera de Aragón. Queremos presumir de aragoneses, de cómo la Administración ha apostado por esto y nos ha dejado las puertas abiertas para mejorar la estancia de los pacientes a través del arte. En Aragón somos pioneros en la humanización de estos centros a través del arte.

¿Cree que las actuaciones en la calle logran atraer más gente a los museos?

Depende de las actuaciones que estemos hablando, pero creo que se quedan en eso, que ya es un punto. Hay muchas obras de Pablo Serrano en las calles de Zaragoza, pero no por ello la gente acude luego al museo. Tampoco con las personas que acuden a ver el Festival Asalto. Son diferentes ámbitos de actuación. Ahora es igual de válido un museo que un muro.

Durante el confinamiento los museos tuvieron que cerrar y su apertura ha sido gradual, ¿afectó a la afluencia?

Por desgracia, en Zaragoza la afluencia a los museos generalmente no es masiva;_por lo que esos aforos limitados no tuvieron grandes efectos. Sí que se vieron limitadas las actividades complementarias, como talleres o conferencias. Durante los meses posteriores al encierro, al ir al museo encontraba más gente que nunca. Como no podíamos salir de la ciudad, la gente se volcó en consumir cultura.

¿No somos muy de ir a museos?

Me cuesta tener que decirlo, pero no mucho. Somos un círculo limitado, llevamos años, años y años hablando de la importancia de educar a los niños para normalizar el hecho cultural; pero en el tema de museos cuesta.

Aragón encara un nuevo año más esperanzador. ¿Lo será también en lo cultural?

Quiero pensar que se va a recuperar el tono. El 2021 ya ha sido bastante similar a antes de la pandemia. Y confío en que todas las personas que descubrieron que la cultura puede hacer mucho por nuestra salud mental sigan formando parte de este colectivo consumidor. Más que lo tenga claro es mi deseo. Una vez cubiertas las primeras necesidades, lo siguiente es la cultura.

Y usted. ¿Qué pide al año nuevo?

Espero que haya salud porque sin eso no podemos hacer nada. Lo siguiente que espero es que siga habiendo trabajos interesantes. Pienso en 2022 porque tengo que ejecutar exposiciones ya compradas, pero mi cabeza ya está dando vueltas para 2023 y 2024.

¿Quién es Beatriz Lucea?

Museógrafa. El arte en su familia es como "comprar el pan" y fue por esa afición, que tanto su padre como su madre le inculcaron desde pequeña, por la que decidió estudiar Historia del Arte. Y entonces descubrió que "alguien tenía que hacer los museos". Además, hace ocho años fundó, junto a María Luisa Grau, la asociación Believe in Art, con la que llenan de color los hospitales de Aragón.