Alfonso Pérez Poza: "La pandemia debe servir para poner el foco de una vez sobre la salud mental"

Los trastornos traumáticos derivados de la pandemia han llegado ya o lo peor está aún por verse?

Estamos empezando a vislumbrar algunas de las consecuencias, pero otras saldrán a la luz dentro de un tiempo. Ha generado un aumento de estrés postraumático, tanto entre profesionales de los servicios sociales como de familias que no se han podido despedir de sus seres queridos. Es muy importante el impacto entre los adolescentes que se han aislado de sus grupos de relación y han encontrado en las redes sociales informaciones sobre conductas límites, autolesiones y restricciones de alimentación. Estamos viendo niños con conductas autolíticas e inestabilidad afectiva.

¿Cuánto pueden haber aumentado estos problemas de salud mental?

Hay estimaciones que hablan de un 20%. Pero hay que tener presente que los enfermos graves ya diagnosticados han empeorado, como el caso de las personas con psicosis y las adicciones con las que la sociedad es muy laxa y que no se viven como un problema mental. El malestar de la población en general ha crecido, la ira, la rabia, el mal humor... Vivimos como enfadados.

¿Hay una ola de salud mental?

No es algo nuevo, todas las guerras y epidemias han provocado una ola de salud mental. Se ha producido un efecto de aceleración de los cambios que se iban a producir y esta necesidad de adaptación va a tener un impacto en este campo.

¿A qué se refiere?

La pandemia no sé si ha servido ya, pero deberá servir para poner el foco de una vez sobre la salud mental. Hace tiempo que los médicos de familia dicen que de dos pacientes que entran por la puerta uno es de salud mental y otro de temas físicos. Aún así, siempre ha estado en un segundo plano. Ahora se ha hecho más presente. La causa más frecuente de muerte de gente joven es el suicidio y eso alarma. Tienen que destinarse más recursos públicos y privados a la salud mental. Por ejemplo, los centros privados no disponen de hospitalización psiquiátrica.

¿2022 será el año del anunciado plan de salud mental?

Hemos trabajado con la Administración en una estrategia, no del todo conformes ni coincidentes, pero hemos aportado nuestro granito de arena. Han quedado fuera cuestiones como los programas de atención a las adicciones que no están integrados en las unidades públicas de salud mental. Creo que esta vez la Administración hará un esfuerzo, pero faltarán recursos.

¿Más plazas de hospitalización?

La petición de camas hospitalarias es inmensa, sobre todo en el área infantojuvenil y adolescentes, y para los procesos psicóticos. Entiendo que la Administración habilite otros recursos también eficientes, como unidades de paliativos, los equipos asertivos comunitarios que acuden a los domicilios o las hospitalizaciones parciales. Hay formas de mejorar la atención sin un ingreso total, pero no tenemos ni lo uno ni lo otro.

¿Ha ayudado la covid a normalizar las enfermedades mentales y luchar contra su estigmatización?

¿Quién no ha dicho en los últimos meses que ha sufrido estrés o ansiedad? Eso no es suficiente. Hay que normalizar trastornos graves como la psicosis, de la que les cuesta hablar a los propios pacientes. A la sociedad le sigue costando aceptar los trastornos graves y los relaciona con personas violentas, pero la enfermedad mental está más cerca de lo que pensamos y no la queremos ver.

¿Qué le llevó a dedicarse a este campo?

Esta es una profesión muy vocacional. Fui el primero de mi familia que estudió en la universidad y vivencias personales y de mi entorno me hicieron pensar que tenía que dedicarme a esto. Nadie está libre de padecer una enfermedad mental.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Psiquiatra. Presidente de la Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría, Alfonso Pérez Poza (Zaragoza, 1963) habla en su despacho del Hospital de Día del Hospital Miguel Servet. Pide permiso para tener el móvil encendido porque "siempre puede surgir una urgencia". A los residentes les aconseja que para ayudar a los demás también es necesario quererse y cuidarse uno mismo.