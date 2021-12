Los Sitios de Zaragoza, pieza a pieza… de Lego

"Queridos Reyes Magos, este año he sido muy bueno y me gustaría que me regaléis un Lego". Esa frase no tiene fecha de caducidad. La puede haber escrito un padre o una madre hace dos o tres décadas y que ahora salga del puño y letra de la siguiente generación.

En el Centro Cívico Mariano Mesonada de Utebo se puede ver estos días una amplia exposición íntegramente de Lego, que se extiende en dos plantas del edificio. Uno de los principales atractivos de muestra es la representación del bélico episodio de los Sitios de Zaragoza.

A raíz de leer 'Guerra y cuchillo: Los Sitios de Zaragoza. 1808-1809', el libro de Daniel Aquillué, decidieron armar este episodio, en concreto del segundo sitio. Así, se puede encontrar el bastión de la puerta del Carmen, la desaparecida Torre Nueva –con inclinación incluida-, un palacio aragonés, edificios adosados a la muralla o la huerta devastada desde pues de un año de batalla, enumera Javier Campo Garraza, socio de la Asociación Cultural de Aficionados a las Construcciones Lego en España (ALE!). No faltan los detalles, como el humo que sale de los cañones.

Torre Nueva, en Lego. Jose Luis Gonzalez Martinez (jolugoma)

Además de lugares, también se adivinan personajes, como el general José de Palafox, Agustina de Aragón o el mariscal Lannes, entre otros, además de los cientos de zaragozanos anónimos que vivieron la contienda. Campo Garraza calcula que serán unas 200 figuras. "Están representadas 17 unidades diferentes de voluntarios, para los que se ha personalizado los uniformes. Para eso, hemos contado con el asesoramiento del propio Daniel Aquillué", explica Javier.

Conseguir dioramas como estos es un proceso que puede durar unos cuatro meses, ese el tiempo que han estado trabajando en esta exposición. El primer paso es dibujarlo sobre papel y después darle forma con las piezas.

Exposición de Lego en Utebo. Jose Luis Gonzalez Martinez (jolugoma)

En la exposición, abierta hasta el 11 de febrero, también encontramos muestras de 'Star Wars', como una espectacular recreación del hangar de la 'Estrella de la Muerte' u otro de los estudios donde se rueda una escena. A esto se suman representaciones de Halloween, edificios históricos, una ciudad con tren o vitrinas con aviones del Ejército del Aire, entre los que están el F18 o un hidroavión.

ALE!, la primera asociación española de este tipo que ahora cuenta con unos 60 socios, se fundó en 2010 y desde entonces han colaborado en varias exposiciones en toda España, como en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid o en el de la Evolución de Burgos. Con el Ayuntamiento de Utebo la relación se forjó hace años, de hecho, es la tercera o cuarta muestra que organizan conjunta.

"Los niños que visiten la exposición de Utebo también puede jugar a encontrar figuras descontextualizadas, por ejemplo, personajes de 'Star Wars' en los dioramas de los Sitios", propone Campo Garraza. Una iniciativa de este tipo es una oportunidad para compartir en familia, porque puede ser el punto de unión de varias generaciones. Por un lado a los niños, al tratarse de un juguete, mientras que por otro a los padres, que también ellos jugaron con Lego en su infancia. Un juguete que, como defiende Campo, "tiene con muchas posibilidades".

Javier pasó largas horas jugando con Lego cuando era pequeño y a los 25 años consiguió ese conjunto que nunca le trajeron los Reyes Magos: el barco pirata. Ahora tiene en mente otra embarcación que seguramente la pida por su cumpleaños: el Titanic. Esto demuestra que Lego puede construir una ilusión que puede encajar con cualquier edad.