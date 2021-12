La Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei cambia de nombre y reorienta su actividad

La Fundación Parque Científico Tecnológico de Aula Dei (Pctad) cambia de rumbo. Reorienta su actividad y tendrá una nueva denominación. Lo decidió este martes su patronato, en aplicación de los principios de eficiencia y de reorganización del sector público, tras un largo proceso de reflexión en el que han participado sus entidades fundadoras -Gobierno de Aragón y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-, así como el resto de organismos que lo integran, junto a actores y agentes relevantes del sector agroalimentario aragonés.

Así, a partir de ahora, explicó este martes el Gobierno aragonés en un comunicado, la entidad pasará a depender exclusivamente del Ejecutivo autonómico, por lo que se ha procedido al cambio de estatutos. Se denominará Fundación de Innovación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón (FITA). Y dejará de tener como principal fin la puesta en marcha de un parque científico tecnológico especializado en el sector agroalimentario en el entorno del Campus Aula Dei de Zaragoza. Una decisión que ya presagiaba la última comparencia que la directora del Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) protagonizó en las Cortes de Aragón, en la que dejó claro que el Pctad "ha fracasado" y "no tiene sentido seguir empeñándonos en un parque científico tecnológico que no existe y no tiene futuro".

De ahora en adelante, señalaron desde el Gobierno, la Fundación colaborará estrechamente con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, reforzando los procesos de innovación y de transferencia de conocimiento al sector agroalimentario y ambiental para dar respuesta a los desafíos económicos, ambientales y sociales de agentes públicos y privados, y de la sociedad.

La prioridad para 2022 será "poner las capacidades conjuntas de CITA y Fundación al servicio de los planes de recuperación y resiliencia de nuestro territorio, y en especial hacia el sector agroalimentario y ambiental".

Las actuaciones más inmediatas estarán enfocadas a maximizar la orientación de los proyectos de innovación agroalimentaria de Aragón hacia las directrices marcadas en el plan Next Generation EU y que encuentra sus pilares en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Agricultura Sostenible, el Plan de Economía Circular, la Estrategia del Campo a la Mesa y la estrategia ‘Configurar el futuro digital de Europa’. Y todo ello ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.

Para esta nueva etapa, el Patronato -integrado a partir de ahora por siete miembros del Ejecutivo autonómico y del CITA- ha aprobado la convocatoria pública del puesto de director o directora de la FITA, que se publicará en la web de la entidad. Está previsto que se lance el próximo 10 de enero y se abra un plazo de 15 días para presentar candidaturas. Además, se ha acordado la masa salarial para los 14 trabajadores de la entidad.