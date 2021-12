El ocio nocturno prevé pérdidas de hasta 2 millones de euros en Nochevieja por las restricciones sanitarias

Los empresarios del ocio nocturno prevén pérdidas de hasta 2 millones de euros en Nochevieja por las últimas restricciones sanitarias, que les obligarán a cerrar a las 2.00 y prohibirán el consumo en barra desde este miércoles. El colectivo estima que se dejarán de facturar entre 15 y 20 millones hasta el 15 de enero, día hasta el que, en principio, estarán en vigor las medidas. Sus representantes se han concentrado este martes frente al Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para hacer ver su malestar. “Nos han tenido 15 meses sin trabajar, llevamos 50 millones de mentiras. Día tras día nos ponen la zancadilla”, ha asegurado el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano, al tiempo que ha confirmado que solicitarán medidas cautelarísimas al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en cuanto se publique la Orden de Sanidad y que irán “por la vía penal” contra la DGA. El sector dice estar “arruinado y abandonado”, y alerta de que el cierre anticipado de pubs y discotecas puede traducirse en un incremento de las fiestas en domicilios particulares y los botellones, aumentando el riesgo de contagio. “Hemos perdido entre un 70% y un 80% de las ventas por que no han sabido gestionar la situación actual. Nuestra moral está por los suelos, no puede ser que haya 17 formas distintas de trabajar, pero no vamos a claudicar, y si me restringes, me ayudas”, ha dicho Campuzano, que ha pedido “restricciones técnicas y no políticas”.

Según sus cálculos, en total se van a tener que devolver entre 20.000 y 25.000 entradas. “El mal ya está hecho. La cancelación masiva en restaurantes y discotecas ya es un hecho. Aunque nos den la razón los tribunales, la gente ya está haciendo otros planes. Se están organizando fiestas privadas y luego va a haber una explosión de contagios”, ha agregado. En cuanto a las devoluciones, ha asegurado que cada empresa actuará como crea conveniente. “Yo he aconsejado, si cancelan, devolver el precio de las entradas. En mis negocios lo he hecho”, ha dicho.

También ha reconocido que hay hosteleros que se están planteando no acatar las restricciones, aunque desde la asociación se está trabajando para convencerles de que no lo hagan, ya que la obligación es “cumplir lo que dicta la Administración”.

Los manifestantes han estado acompañados por representantes de Ciudadanos y Vox. La formación naranja ha rechazado este martes en las Cortes las restricciones y los cambios de protocolo, que ha calificado de “despropósito”. ““Hace semanas que veíamos venir esta situación y, en vez de reforzar la atención primaria, el Gobierno ha esperado al día 28 para aplicar estas ineficientes medidas”, ha lamentado su portavoz en materia de Sanidad, Susana Gaspar. Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Vox, Santiago Morón, ha incidido en que las medidas están “fuera de cualquier criterio científico”, y en que “hay que dejar trabajar a los españoles”. “El ocio nocturno y la hostelería pueden ser parte de la solución. Se están convocando botellones a través de las redes sociales y la Nochevieja se va a celebrar”, ha advertido.