Test de antígenos de 1,95 a 10 euros: la Nochevieja mantiene el ‘boom’ de ventas y la escasez

La semana ha comenzado como terminó para muchos: buscando test de antígenos. El aumento de contagios en plena ola de covid-19, con cifras récord de casos, y la resaca de la Nochebuena y la Navidad, mantienen al alza la demanda de las pruebas rápidas en las farmacias, que las siguen recibiendo "con cuentagotas". Los precios se han ido multiplicando pasando de poder comprarlos en alguna farmacia a 1,95 euros a primeros de diciembre a llegar a los 10 euros. Las asociaciones de consumidores piden que se evite la especulación.

Las farmacias aragonesas vendieron 4.500 test rápidos la pasada semana, en plena oleada de contagios por la variante ómicron y de familias buscando cómo hacer más seguras las cenas y comidas familiares. "Se está multiplicando la demanda por dos semana a semana", calcula la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García. Recuerda que hay que analizar con cuidado los resultados y evitar que se genere una falsa seguridad. "Si el resultado es positivo es seguro, pero si es negativo te indica que en ese instante estás negativo, pero puede que tu carga viral sea muy baja. Hay que seguir testando", recomienda. Serían casos de falsos negativos.

En cuanto a la escasez y las diferencias de precios reconoce que "siguen llegando con cuentagotas y los que vienen están carísimos". "Los test están subiendo de una forma salvaje porque están especulando los intermediarios, importadores que la mayoría vienen de China", explica. Algo similar ocurrió al inicio de la pandemia de covid con los elementos de protección que eran difíciles de conseguir. "Como con las mascarillas, cuando quieren llegar a destino las han revendido y multiplicado su precio por dos o tres", pone como ejemplo.

La situación de las farmacias varía. Ante la llamada estos días de muchas personas preguntando si hay test, las respuestas van desde el "de momento, no" al "igual recibimos" e incluso hay despachos que contestan que no las esperan "hasta bien entrado enero". Estos últimos llevan días con el cartel de 'No hay test de antígenos' en la puerta. Otras más previsoras hicieron pedidos más grandes de lo habitual y han conseguido mantener el 'stock' estos días.

"Vengo por un contacto directo. Le voy a hacer un test a mi hijo y me lo voy a hacer yo porque ha dado positivo mi marido, que tiene la PCR mañana, y a nosotros no nos hacen la prueba aún", cuenta Cristina, de 45 años. El Gobierno de Aragón ha aprobado nuevos criterios para el rastreo que los reducen a convivientes y personas de riesgo. Hace fila este lunes en una concurrida farmacia del Actur en la que no han faltado los test. "Es el segundo sitio al que vengo porque en el primero no había y he pasado por dos farmacias más con el coche que tenían el cartel de que estaban agotados", cuenta sobre la búsqueda de esa mañana.

La semana pasada tenía test en casa que se hicieron toda la familia y dieron negativo. "Nos hicimos el test el miércoles y el viernes y éramos negativos, pero el domingo mi marido dio positivo", indica. Cree que los primeros test no detectaron el virus "porque tenía poca carga viral".

Tras alrededor de una hora de fila consigue pruebas para toda la familia por 4,95 euros cada una, más del doble que las primeras que compró a comienzos de diciembre. Sin embargo, estaría dispuesta a pagar más, incluso los 10 euros que se han llegado a cobrar en alguna farmacia la pasada semana. "En vez de comprar cuatro cogería dos, pero cogerlos hay que cogerlos", reconoce. "Hay que asegurarse porque en el trabajo hasta que no somos positivos no nos dan la baja", comenta.

Otro matrimonio espera su turno para comprar porque su hijo se encontraba un poco acatarrado y aunque dio negativo en un test de antígenos que consiguieron, quieren comprar más para hacer "seguimiento". Han recorrido también varias farmacias. "Como en el centro de salud no te cogían el teléfono ni podíamos acceder pues por lo menos para confirmar antes de que lo viera el médico", explican. Creen que será "más ágil" el cambio en el protocolo por el que los test hechos en la farmacia ya servirán de diagnóstico oficial.

Las asociaciones de consumidores piden evitar la especulación con los precios. "No entendemos que a estas alturas estemos así", plantea Lucía Germani, presidenta de la organización zaragozana Actora Consumo. "La pandemia es mundial y contenerla es cosa de todos", añade. Pone como ejemplo que "en Portugal los da el Estado y además son baratos". Considera que "deberían estar al alcance de todos y más cuando ya los exigen también en ámbitos escolares y laborales".

Desde la OCU critican la "especulación de precios" y piden poner a estas pruebas "en su justo lugar" ya que, aunque el interés por estos productos "se ha disparado" y hay farmacias que se han quedado sin ellos, "la posibilidad de un resultado erróneo (sea un falso positivo o, sobre todo, un falso negativo) no es despreciable, especialmente si la prueba se realiza sin tener síntomas o cuando la carga viral es baja".

Ante la escasez, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado desde hace unos días, y de forma temporal, la venta en farmacias de un test de antígenos nasal de uso profesional, pero "solo en cajas completas, de unos 20 test, no de forma individual", apuntan desde el colegio profesional zaragozano.

Desde el Consejo General de colegios de los farmacéuticos insisten también en que "la utilidad de estos test es para personas con síntomas o que hayan sido un contacto estrecho con un positivo confirmado y en áreas de alta transmisión del virus. Piden tomar "con precaución" su resultado "en la población general sin síntomas". Así, insisten en el "uso responsable" de los test y señalan que lo más importante sigue siendo mantener las medidas de seguridad para evitar contagios como el "uso correcto de mascarillas, distancia, ventilación, lavado de manos, así como evitar lugares cerrados y concurridos".