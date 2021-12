Ven a Cadrete y si tienes ganas, sube a Las Planas

El Club Ciclista Cadrete vehicula las ilusiones de dos docenas de esforzados de la ruta (y del monte) en la localidad de la que toma su nombre, situada a apenas 11 kilómetros de Zaragoza. Roberto Jiménez es de los recién llegados al colectivo, pero se implica como el que más.

Este transportista de 46 años, acostumbrado a manejar grandes pesos por las carreteras, apuesta por la fuerza motriz de las piernas a la hora de aplicarse en la práctica deportiva que más le apasiona. "Vivo en Cadrete, me encanta el ciclismo y quería estar federado, salir a correr con el arropo de un grupo, participar en eventos... me apetece más así, y en el club he encontrado exactamente lo que buscaba".

El presidente del club es Eduardo García, y además del segmento de carretera hay grupos de montaña y miembros que se manejan en las dos superficies, como Roberto. "Me tira más la carretera; he empezado hace poco con ella, y engancha".

Roberto cataloga la disponibilidad de la subida a Las Planas como una gran suerte para los aficionados de Cadrete y, por cercanía, de Zaragoza. "Somos privilegiados; es raro el aficionado de Zaragoza que no se haya acercado por aquí, y los hay que vienen tan a menudo que seguramente entrenan más en Las Planas que en ningún otro sitio. Es una subida exigente, con un 9% medio de desnivel, perfecta para entrenar y pasear. Además, al ser pista ancha, evacua bien el agua cuando ha llovido, no se hace barro; por otra parte, los que buscan precisamente tierra tienen al lado el barranco de Las Almunias y alguna zona más de interés".

Desde Las Planas también hay una variedad de rutas muy interesante. "Una vez subes ahí, puedes ir a muchos sitios. La más común aquí es acercarse a Jaulín en una circular, y coger Las Planas para empezar o para terminar, según te encuentres o lo que persigas. En el club se hace anualmente una Subida a la Plana, en formato cronoescalada; además, es uno de los segmentos más populares de toda esta parte de la provincia en Strava, la aplicación que usamos casi todos los ciclistas y también corredores pedestres; 4,8 kilómetros y 275 de desnivel acumulado".

Un 'everesting'

En el verano de 2020, Las Planas fue el escenario de una prueba muy especial, un ‘everesting’. "Se trata de cubrir en una sola tanda de muchísimas horas el desnivel del Everest, que son 8.848 metros. La hizo por un impulso beneficio Jorge Jurado, un ciclista de Cucalón miembro del club en ese momento; ahora corre con otros colores, y ha hecho la Titán Desert. Lo de Las Planas fue en beneficio de Aspanoa, por cierto".

Roberto compite a nivel amateur con el equipo, pero no tiene un afán competitivo más allá de retarse a sí mismo y disfrutar con la actividad. Tiene a Indurain y Perico en su altar, pero del pelotón actual admira la gran calidad de Primoz Roglic, Egan Bernal o el ‘Bala’ Valverde. "Los horarios laborales me marcan el nivel de entrega con la bici, pero lo disfruto mucho. Además, hacemos mucho hincapié en la seguridad, en salir a rodar con responsabilidad; tienes que ir bien, por tu sitio, andar en fila, no cruzarte mal, llevar prendas bien visibles, las luces… por ejemplo, en estos días tan nublados, sería inconcebible salir sin luces. Eso sí, practicar la bici de montaña también entraña sus riesgos; simplemente hay que ser responsable... y tener suerte".

El establecimiento Dulces y Saladas Tentaciones. D&ST

Comer bien

En el pueblo hay dos panaderías; Buisán es la de toda la vida, con los harinosas y chocolateros como carta de presentación, y la amabilidad como bandera gracias a Resu y Pascualín. También se cuenta con Dulces y Saladas Tentaciones, un negocio con mucho encanto (y un gran surtido de productos. Para tapear y comer no faltan las referencias; el bar Nuri (también llamado El Conejo o La Tasca de Juanje) es fundamental en el pueblo, como el Sotero o el Sport 2.0 con sus grandes tapas. En Santa Fe está el Monasterio, también muy popular.

Imagen del castillo de Cadrete. Laura Uranga

El Castillo

Después de los trabajos efectuados en la primavera de 2019, este pasado verano se volvieron a efectuar tareas de restauración en esta fortaleza construida por Abderramán III en el año 935. La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) sufraga parte de la obra, amén del propio Gobierno de España, a través del 1,5% para conservación del patrimonio histórico que otorga el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hay un centro de interpretación del castillo, situado en la tercera planta del Ayuntamiento de Cadrete.