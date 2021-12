Casi 8.000 personas están pendientes de una operación

La lista de espera quirúrgica se ha reducido ligeramente después de cuatro meses consecutivos de ascenso. En estos momentos, según el último registro publicado por el Ejecutivo autonómico, hay 7.997 aragoneses que llevan más de seis meses pendientes de una intervención, frente a los 8.081 del pasado noviembre, lo que supone una bajada mínima de 84 personas.

Traumatología sigue siendo la especialidad con más pacientes en capilla, con 3.174 personas que aguardan pasar por el quirófano (con una demora media de 244 días). Cirugía General y de Digestivo tiene una lista de espera de 1.446 personas, y un retraso medio de 163 días.

Neurocirugía, con 837 usuarios en espera, es la que acumula un mayor atraso de hasta 17 meses. Le sigue Cirugía Plástica, con 209 pacientes que aguardan una intervención y una dilación de algo más de diez meses. Según los últimos datos publicados, en Angiología y Cirugía Vascular hay 576 pacientes que esperan pasar por quirófano; en Oftalmología, 479; en Urología, 435; en Otorrinolaringología, 427; en Cirugía Maxilofacial, 227; en Cirugía Pediátrica, 109; en Ginecología, 37; en Cirugía Cardiaca, 31 y en Dermatología, 10.

La contención de estas listas de espera es posible gracias al mantenimiento de la actividad quirúrgica en los hospitales aragoneses, una actividad que tiene que convivir con la pandemia. El pasado mes la presión del coronavirus no fue tan alta, lo que permitió agilizar las operaciones, pero este diciembre ya se han tenido que suspender algunas intervenciones no urgentes debido a que no había camas uci y se necesitan para el postoperatorio.