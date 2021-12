¿Qué tiempo a va hacer en Zaragoza para Nochebuena y Navidad?

Zaragoza se despide de 11 días sometida a un manto de niebla, aunque lo hace con el fresco habitual en estas fechas; no se trata del tiempo ideal para los paseos, desde luego. Eso sí, la alerta amarilla que ha acompañado a los zaragozanos en los últimos días coge fiesta por Navidad. De todos modos, no hay que cantar victoria tan rápido, puesto que se avecina algo de lluvia (o mucha) para recibir la jornada de Nochebuena. De las 00.00 a las 6.00 de este viernes 24 de diciembre, la probabilidad de lluvia es del 100%, previsión que baja al 20% desde esa hora y hasta las 12.00. A partir de entonces no se prevé que caigan demasiadas gotas sobre la ciudad. En cambio, el día de Navidad la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia que la lluvia podría aparecer justo cuando los zaragozanos se trasladen a reunirse para la comida de navideña, ya que desde las 12.00 a las 14.00 la probabilidad de precipitaciones es de un 85%.

En cuanto a las temperaturas, Zaragoza va a seguir la misma línea que los días anteriores, con una mínima el día de Nochebuena de 7 grados y una máxima de 12; el día de Navidad la mínima baja un grado, y la máxima se mantiene.

Temperaturas de Zaragoza, Huesca y Teruel para Nochebuena, Navidad y el próximo domingo

Previsión del tiempo en Navidad en el resto de Aragón

El día 24 de diciembre, el cielo permanecerá nuboso o cubierto con precipitaciones, más copiosas y persistentes en el norte de Huesca y tendiendo a remitir por la tarde en Teruel. La cota de nieve estará entre los 1.800 y 2.000 metros. Habrá heladas débiles en el Pirineo, y el viento será flojo de componentes sur y este.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, y las máximas en ligero descenso en el Pirineo; también subirán levemente en la depresión del Ebro. Rondarán los 4 grados de mínima y los 10 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 3 grados y los 15 positivos.

El cielo estará también nuboso o cubierto el día de Navidad, con precipitaciones débiles en general, que serán más copiosas y persistentes en el Pirineo. La cota de nieve bajará a los 1.600 y 1.800 metros, con heladas débiles en el Pirineo. En la Ibérica, viento flojo del suroeste; en el resto, viento flojo variable.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas en ligero descenso sobre todo en la Ibérica, o en ligero ascenso en el resto de Aragón. Rondarán los 2 grados de mínima y los 9 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 3 bajos y los 15 de máxima en los momentos más 'cálidos' del día.

