Navidad de gasto contenido: "Hay una sensación de infelicidad por la pandemia"

El coronavirus ha "roto" el modelo de Navidades que existía hasta 2019 en la Comunidad, de crecimiento continuado de las celebraciones con familiares y amigos fuera de casa y de las escapadas rurales y al extranjero en estas fiestas tan señaladas. Una encuesta de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) revela una "contención en el gasto" navideño de los hogares aragoneses tras dos años de pandemia y en un contexto de subida de precios y crisis económica.

Según el sondeo de esta organización de consumidores y usuarios, la previsión de gasto es igual que el año anterior (el 72% de los cien hogares consultados frente a un 15% que tiene previsto realizar un gasto menor y un 13% que lo incrementará), el 64% no hará ningún viaje y el 85% comprará en comercios locales.

"Tal y como preveíamos, los costes se van a reducir a tres capítulos: lotería, regalos (adultos y menores) y las celebraciones familiares en los domicilios. Los eventos fuera han desaparecido al igual que los viajes; la covid los ha desechado. La contención de gasto viene por la sensación de infelicidad motivada por la pandemia no porque la gente tenga menos dinero; de hecho, está creciendo el ahorro. La gente estaba dispuesta a gastar en celebraciones y no lo va a poder hacer (los casos de contagios cada día van en aumento en la región). Es una situación de cansancio a la que nos ha llevado el virus", sostiene el secretario general de la UCA, José Ángel Oliván.

En cuanto al medio de pago, un 50% de los aragoneses consultados se decantan por las tarjetas de débito y un 49%, por el pago en efectivo. "Curiosamente, el efectivo sigue resistiendo; lo digo por los bancos que cada vez te lo ponen más difícil", observa Oliván, que también resalta la apuesta por el comercio local (85%) seguido por la compra en grandes superficies (77%). "Que ese 85% diga que, de media, un 30% de sus gastos los va a hacer en tiendas de barrio quiere decir que quienes lo enterraron se equivocaron. El comercio de proximidad sigue vivo, se ha adaptado y ha utilizado las armas que tiene, como son el trato personal, la cercanía... y la gente cada vez valora más esto", indica. Y en cuanto a las compras por internet, su alcance es del 33%. Para el secretario general de la UCA, parecía que iba a arrasar con todo el espectro de comercio "y no ha sido así".

Por otro lado, un 40% afirman que su gasto en regalos y juguetes para menores se sitúa en menos de 50 euros, seguido del 21% que dicen que su presupuesto será de entre 50 y 100. Y en presentes para adultos, el mayor porcentaje -un 36%- aseguran que destinarán entre 50 y 100 y el 29%, entre 100 y 200.

En diciembre de 2019, HERALDO contó cómo iban a afrontar los gastos extras de Navidad la viuda Carmen Ledesma y la joven trabajadora Andrea Flores. Dos años después, contactamos de nuevo con ellas para que nos cuenten sus planes en tiempos de coronavirus:

Carmen Ledesma, pensionista: "He tenido que ampliar el presupuesto porque todo ha subido bastante y he comprado poco a poco de oferta"

Si en las Navidades de 2019 Carmen Ledesma, de 75 años y con una pensión de viudedad, contaba con un presupuesto de 200 euros para hacer frente a todos los gastos propios de estas fechas, este 2021 asciende a 350 ante el encarecimiento de la vida. "Lo he tenido que ampliar porque todo ha subido bastante. El 80% va destinado a alimentación y el otro 20%, a propinas para los nietos (tiene tres) y a pagar los test de antígenos (que se harán el grupo reducido de parientes que se reúnen en la cena de Nochebuena). Lo que no hay este año son regalos entre familiares: un detalle para todos. Se ha decidido así y para mí es un descanso porque mi economía es menor que la de ellos", explica.

En su cesta de la compra navideña no faltan los langostinos y el cordero lechal, además de turrones y bebidas, como sidra y moscatel. "Lo que no hay es salmón, está carísimo. Todo lo he comprado poco a poco y de oferta", dice esta pensionista, habitual de los supermercados en vez del comercio de proximidad.

"Yo pensaba que mis nietos iban a vivir mucho mejor que yo. Si la mayoría son mileuristas veo complicadísimo el tener familia"

Por otro lado, Ledesma -que pertenece a la secretaría de envejecimiento activo de jubilados de UGT Aragón- califica de "desolador" el panorama económico español. "El futuro de cada país son los jóvenes y son muy pocos los que ganan mucho dinero. Si la mayoría son mileuristas veo complicadísimo el tener familia. Yo pensaba que mis nietos iban a vivir mucho mejor que yo", se lamenta, al tiempo que aboga por que nuestro país apueste más por tener una producción industrial propia para evitar casos como la crisis de los microchips tras la irrupción del virus.

Andrea Flores, joven trabajadora: "Este año no estoy haciendo cenas con amigos ni voy de cotillón en Nochevieja"

Más momentos compartidos antes que regalos. Esa era la preferencia de Andrea Flores, de 25 años, a la hora de gastarse su presupuesto en las Navidades de 2019 -que ascendía a 210 euros-. Entonces tenía cenas y eventos con distintos grupos de amigos, a los que destinaba el grueso de la cuantía. Este 2021, sin embargo, no tiene una cantidad concreta ni tampoco citas gastronómicas a la vista ni siquiera el amigo invisible. "Este año no estoy haciendo cenas con amigos ni voy de cotillón en Nochevieja. No hemos sacado entrada porque eran muy caras: costaban 70 euros; es una noche en la que realmente no aprovechas ese gasto", dice.

Esta joven zaragozana, que trabaja en una academia de inglés (como recepcionista) y ha estudiado el grado medio de auxiliar de enfermería, va comprando estas fiestas aquello que necesita sobre la marcha (curiosamente regalos para la familia y amigos). "Me he gastado 40 euros en decoración para la casa de mi abuela, 15 en un vestido para mí para Nochevieja y también se junta que este mes hay muchos cumpleaños", detalla.

"Después de cenar con mi familia en Nochevieja, iré a casa de alguna amiga e igual bajamos al Casco a ver si podemos entrar en algún bar"

La Navidad la pasará en familia: cenará con ella esta Nochebuena y el día 31 y se reunirán de nuevo para comer el 25. Eso sí, tras las campanadas de Año Nuevo piensa ir a casa de alguna amiga "e igual bajamos al Casco a ver si podemos entrar en algún bar".