La feria infantil de Calatayud cancela sus actividades físicas y se suspende la cabalgata de Papá Noel

A falta de conocerse las posibles medidas que anuncie este viernes el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Calatayud ha decidido anticiparse y modificar el programa de actos previstos durante la Navidad. Así, la tradicional feria infantil Chiquiayud cambiará su formato y no contará con atracciones que impliquen actividades físicas, como las colchonetas e hinchables, "dado el elevado riesgo de contagio que pueden generar por el contacto estrecho entre sus participantes". De igual forma, la cabalgata de Papá Noel, prevista para la tarde de este jueves, se ha visto finalmente suspendida, decisión consensuada entre el Consistorio y la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios.

En cuanto a este recorrido por las calles de la ciudad que solía acabar en la iglesia de San Pedro de los Francos, la presidenta de la entidad, Maribel Melero, apuntaba que "es en la parte final se produce una elevada aglomeración de gente entre niños y familiares, por lo que por precaución hemos optado por no hacerlo". "No se va a hacer por responsabilidad y por la incertidumbre que existe", apunta la concejal de Festejos, María Jesús Peñalosa. Con vistas al 5 de diciembre, la edil asegura que "se está estudiando" qué hacer con el habitual recorrido que parte desde la estación de tren y todavía no saben cómo se desarrollará.

En cuanto a Chiquiayud, prevista entre el 26 y el 29 de diciembre, sí que mantendrá los espectáculos de teatro, animación, magia y títeres que estaban previstos. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 18.00 en el recinto ferial de Claretianos y contarán, especifican, "con todas las medidas de seguridad necesarias y será obligatorio el uso de mascarilla de todos los asistentes".

El espectáculo de animación 'El compás' inaugurará la programación el domingo 26, le seguirá el lunes una sesión de magia e ilusión con Eduardo la Bella, el día 28 se celebrará la actuación de 'Las aventuras de Crispín' y el miércoles 29 cerrará Chiquiayud 'El show de los muñecos'. Todas las actuaciones tendrán lugar en el pabellón A del Recinto Ferial y el precio de la entrada es de tres euros.

"Lamentamos este cambio de formato porque somos conscientes de la ilusión que los más pequeños tienen por este evento. Pero es momento de priorizar la protección de la salud y dada la incidencia de los últimos días consideramos que celebrar Chiquiayud sin limitaciones es un riesgo", explica en un comunicado la concejal de Desarrollo Económico, Mar López.

El Ayuntamiento ha tomado esta decisión, argumentan, dado que "instituciones superiores no han aplicado por el momento medidas dirigidas a limitar las actividades de ocio en espacios públicos". "Hemos esperado a conocer la normativa nacional y autonómica pero tras conocer que no se van aplican regulaciones específicas, hemos decidido tomar la decisión desde el Consistorio", añade la concejal.

Se mantienen otras actividades programadas como el tren navideño del comercio local que recorrerá la iluminación navideña (de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00) y la pista de hielo, que contarán con aforos reducidos, será obligatorio el uso de mascarilla y la distancia de seguridad.