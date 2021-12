La nueva Escuela de Música y la mejora de instalaciones deportivas, principales inversiones de Jaca para 2022

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaca, formado por PSOE, CHA y Más Jaca, ha presentado el proyecto de presupuestos municipales para 2022, que asciende a casi 22 millones de euros, casi un millón más que el anterior. Tal y como han explicado los portavoces se trata de un presupuesto “de la recuperación”, que permitirá volver “a la tan ansiada normalidad”. Además también “está encaminado a un proyecto de ciudad a medio y largo plazo”.

Estas cuentas están condicionadas por agentes externos, como la eliminación del impuesto de plusvalía, cantidad económica destinada a inversiones y que se ha reducido en un 70%, pasando de una previsión de 1.200.000 euros a los 800.000 que se habían recaudado cuando se suprimió. A la reducción de ingresos en actividades culturales, deportivas o eventos por la disminución de afluencia de público debido a la pandemia, y al aumento en el gasto corriente. No obstante, a este presupuesto se añadirán el próximo año remanentes, una vez se liquide el presupuesto de este año y subvenciones, según ha explicado la concejal de hacienda, Olvido Moratinos.

En cuanto a las inversiones, destaca la nueva Escuela de Música, un proyecto “que se ha ido retrasando por problemas técnicos debido a la legislación, pero que ya están solventados”, señalaba Javier Acín, portavoz de CHA. Para 2022 se consigna una partida que permitirá comenzar este proyecto, de 600.000 euros, a lo que se sumarán otros 400.000 de subvenciones de la Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón. Igualmente se solicitará financiación europea.

Las instalaciones deportivas también contarán con inversiones el próximo año. La idea es cambiar la cubierta del polideportivo Olimpia en 2023 y con un plurianual se realizarán mejoras en el campo de futbol municipal, en concreto se va a renovar toda la grada central y se mejorarán los vestuarios. Además ya se ha aprobado una obra de eficiencia energética de la zona deportiva con placas solares, que se quieren colocar igualmente en la Escuela Infantil y las naves cuaternarias. “Habrá subvenciones para este tipo de proyectos que impulsen el autoconsumo”, indicaba Carlos Reyes, portavoz de Más Jaca. De la misma manera se han consignado 250.000 euros para la puesta en marcha de 6 viviendas sociales en el edificio capuchinos, “una partida inicial”.

En las inversiones se incluye la renovación de la plaza Biscós, cuyo proyecto ya está redactado, o la segunda fase de la calle Fondabós, sin olvidar las mejoras en calles, caminos y pueblos.

Por otro lado se recuperan partidas para cultura, compromisos instituciones, convenios o festejos. En este último tema, Moratinos ha apuntado que se recupera la partida para fiesta y que incluso se incrementa, pasando de 140.000 a 180.000 euros. También se recupera la del Primer Viernes de Mayo y habrá otra para la celebración de los 50 años de la llegada del hielo a Jaca, cuyo programa ya se ha presentado.