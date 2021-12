Jorge Azcón: "Son democráticamente más defendibles los socios que elige el PP que los del PSOE"

Pablo Casado le ve como presidente de Aragón. ¿Se ve en la carrera por presidir la DGA?

Lo que dijo Casado es que veía un cambio en el Gobierno de Aragón. El debate sobre quién será el candidato del PP en mayo de 2023 está abierto y lo decidiremos cuando toque. Lo normal es que se produzca unos meses antes de las elecciones.

Se habló de Manuel Giménez Larraz como apuesta para la DGA.

Esa es una decisión que tendremos que tomar en mayo. La suerte del PP es que tiene una amplísima cantera de personas con capacidad para desempeñar una responsabilidad de esas características.

¿Es posible defender al mismo tiempo el interés de Zaragoza capital y el de Aragón?

Zaragoza es el motor de Aragón. Lo que no entiendo es la visión enfrentada entre todo Aragón con la ciudad de Zaragoza. Solo yendo de la mano nos irá bien a los zaragozanos y a los aragoneses.

Hay diferencias en la financiación autonómica. El Ayuntamiento de Zaragoza pidió al Estado ajustar fondos covid por población mientras el Gobierno aragonés reclama un reparto según el coste de prestación de los servicios.

Esa es la tesis que defiende el PSOE sobre lo que estamos haciendo. Yo nunca he pedido una financiación por habitante para la capital de Aragón. Es verdad que vive más del 50% de los aragoneses, pero un simple análisis de las cuentas de la DGA bastan para ratificar que estamos lejos de recibir esa cantidad de dinero la ciudad de Zaragoza.

Si las Cortes buscan una postura de consenso en la financiación autonómica, ¿qué votará el PP?

Ese consenso existe. Va a ser muy difícil que haya un acuerdo sobre financiación si el PSOE sigue defendiendo una armonización fiscal y subir los impuestos.

Dice que la DGA discrimina a Zaragoza. ¿En que se basa?

De los 14 millones que nos correspondían de fondos de movilidad, han ido ayudas a Huesca y a Teruel y a Zaragoza ni un solo euro de los 28 millones a repartir. El PSOE está repartiendo los fondos europeos exclusivamente con criterios partidistas y no de justicia.

Sí se ha suscrito un acuerdo de financiación de 80 millones en cuatro años para la ciudad de Zaragoza. Parece una mejora respecto a años anteriores.

Por eso se ha firmado. Porque hay una pequeña mejora en la financiación respecto a la legislatura anterior después de mucho negociar con la DGA.

¿Está a favor del trasvase del Ebro?

El problema fundamental que hoy tiene el Ebro es que se acaba el plazo de alegaciones del Plan Hidrológico de Cuenca, que elimina 30 embalses de la cuenca del Ebro, y el PSOE calla. El trasvase del Ebro hoy no es una amenaza. No está en el debate. El PP y yo como presidente suyo estoy, como hemos estado siempre, en contra de ese trasvase.

Criticó a Lambán por dar un voto de confianza a Sánchez con los indultos a los separatistas. ¿Le parece sanchista el presidente de Aragón?

Creo que la crítica de Lambán se la ha hecho él a sí mismo. A Lambán le he oído defender que los indultos eran imposibles sin arrepentimiento, y Lambán ha defendido los indultos. Lambán defiende una cosa y la contraria siempre pensando en su beneficio político y no en el de los aragoneses.

¿Le ha felicitado Lambán por su nombramiento?

Me ha felicitado exactamente igual que yo he felicitado a Sánchez Quero por el suyo.

¿E Isabel Díaz Ayuso?

Me han felicitado varios presidentes de comunidades y muchísimos dirigentes del PP en España. Isabel Díaz Ayuso también.

¿Se refería a ella cuando en su discurso habló de que en el partido «hay que dejar el ego en la puerta»?

No. Me refería a Javier Lambán. Aún sigo oyendo las palabras que le dirigió a Sánchez cuando le decía en 2016 que lo que tenía que hacer era retirarse con dignidad. Le he oído decir cosas durísimas, y ahora le veo abrazarse fingidamente con él. Cuando hablo de lealtad, hablo de que la lealtad que Casado va a tener de Jorge Azcón es muy distinta de la que Lambán tiene hacia Sánchez.

Hay quien ve cierto paralelismo entre su designación como presidente del PP-Aragón y la situación de José Luis Martínez Almeida frente a Ayuso en Madrid. ¿Es así?

Son casos que no tienen nada que ver y que son absolutamente distintos.

¿Debería adoptar la DGA restricciones de horarios, aforos y movilidad para contener la covid? ¿Los apoyaría?

Lo que es incomprensible es que todavía no haya unidad de criterio, y que no se haya creado un comité de expertos. Estas decisiones deberían estar guiadas por virólogos, inmunólogos y por gente que tomara decisiones científicas. Las 17 comunidades siguen tomando decisiones de forma individual sin que se haya aprobado una ley de pandemia.

¿Aplicará restricciones en los centros municipales de Zaragoza y en la programación navideña por la séptima ola?

Se aplicarán todas las que nos indiquen las autoridades sanitarias. Los cotillones fueron suspendidos. De la cabalgata no hay ninguna instrucción.

El PP de Jorge Azcón ¿se centrará en ejercer la oposición o abrirá la puerta a suscribir algún pacto de Gobierno?

Estamos dispuestos a llegar a acuerdos siempre que beneficien a los aragoneses. Lo que tampoco nos pueden pedir es que miremos para otro lado cuando las cosas se hacen mal. Si alguien espera que nos callemos cuando la DGA es negligente en la gestión, está muy equivocado.

¿En qué materias vería posible llegar a algún tipo de pacto?

Es posible llegar a acuerdos en lo que afecta al Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA, en la gestión de los fondos europeos, en cuestiones sanitarias en un momento tan complicado. Pero para eso tiene que haber voluntad por las dos partes. Y dudo mucho de que Lambán tenga voluntad real de llegar a acuerdos.

Le acompañará Ana Alós como secretaria general. ¿Intentará convencerla para que lidere la lista municipal de Huesca?

La valoración que tienen los oscenses es altísima. Debería ser alcaldesa por Huesca si el PSOE no hubiera comprado un voto para hacerse con la Alcadía. Cuando llegue el momento de decidir tomaremos la decisión que creamos más acertada.

¿Tiene previsto cambiar al portavoz en las Cortes de Aragón?

No tardaremos demasiado.

¿Asumirá directamente la voz de la oposición frente a Lambán?

Lambán está nervioso y se equivoca cuando piensa en hacer oposición al Ayuntamiento.

¿Le dará la réplica entonces?

Soy el presidente del PP y no acostumbro a rehuir debates. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora. En cualquier asunto importante de la Comunidad tendremos una opinión y el presidente del PP la expresará.

No le perdona al PAR que diera a la DGA a la izquierda. ¿Se ve negociando con Arturo Aliaga?

No se lo han perdonado ni los de su propio partido. Aliaga está destrozando al PAR, y lo está haciendo porque le quedan pocas cosas que traicionar. Hoy Arturo Aliaga se dedica a decir sí a Lambán.

¿Gobernaría el PP con Vox en Aragón si tuviera votos para hacerlo?

El PSOE gobierna con toda la extrema izquierda, incluidos los herederos de los terroristas, los que han intentado dar un golpe de Estado y los que no defienden las democracias en muchos países del mundo como es Podemos. Creo que a la hora de elegir socios, el PP lo va a hacer infinitamente mejor de lo que hace el PSOE.

Hablaba de Aragón...

Igual que yo. Yo hablo de los socios del PSOE. Lambán, que yo sepa, sigue formando parte del PSOE a nivel nacional. A la hora de elegir socios son mucho más defendibles democráticamente los del PP que los del PSOE.

¿En sus socios incluye a Ciudadanos o también a Vox?

En el Ayuntamiento de Zaragoza hay un socio de gobierno, que es Cs y otros socios de investidura.

¿Prefiere hablar de España vacía, vaciada o de ninguna de las dos cosas?

Prefiero hablar de solucionar los problemas reales de Teruel o de muchas zonas del Pirineo de Huesca. Hay algunos a los que se les llena la boca, pero la realidad es que las políticas que están haciendo el Gobierno España o la DGA son bastante ineficientes.

¿Entiende que surjan movimientos como Teruel Existe?

A quien le preocupa es a Lambán. Le he oído llamarles cantonalistas, populistas, ombliguistas y llorones. Lo que no entiendo es que les insultan y siguen siendo el socio más fiel de Pedro Sánchez.

¿Ha hablado ya con su diputado, con Tomás Guitarte?

Todavía no. Pero estoy convencido de que tendremos la oportunidad de dialogar e incluso de ponernos de acuerdo en cuestiones.

¿Vería posible asumir la DGA con la abstención de Teruel Existe si sumaran PP y Vox?

Creo que tiene que haber un cambio en la Comunidad. Aspiro a que el PP sea capaz de liderar ese cambio. Todas las fuerzas que quieran que el PSOE no siga en el Gobierno vamos a dialogar con ellas. Estaremos abiertos al diálogo y a llegar a acuerdos.

¿Corren peligro los pactos PP-Cs en Zaragoza, Teruel, Calatayud y Tarazona tras la ruptura y el adelanto electoral en Castilla y León?

Hay que ver cada caso de forma individualizada. Hay lugares como Andalucía o Zaragoza en los que los gobiernos de coalición entre el PP y Cs funcionan.

¿Es un intento de impulsar a Pablo Casado en las encuestas?

Es la tesis que defiende el PSOE. Yo no la comparto.

Daniel Pérez Calvo le pide que, como presidente del PP -Aragón, rechace las «maniobras inmorales» del PP en Castilla y León.

No lo veo como una maniobra inmoral, sino que veo poco defendible que Cs en Castilla y León haya intentado pactar con el PSOE a espaldas del presidente Mañueco.