Aragón sopesa restricciones "moderadas" que convivan con la actividad económica

Otros 1.203 contagios nuevos dejó ayer la covid en Aragón. El despunte de los casos, sumado a los 323 ingresados (44 en las ucis), lleva al Gobierno de Aragón a poner encima de la mesa la adopción de restricciones.No será en Nochebuena y Navidad, porque apenas hay tiempo material para hacerlo.Pero tanto la consejera de Sanidad, Sira Repollés, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, abrieron la puerta ayer a aplicar restricciones la próxima semana para frenar una ola de contagios que no para. Serían "medidas muy moderadas, que permitirían el casi normal desarrollo de la actividad económica2, según dijo la consejera.El presidente aragonés, que no quiso adelantar acontecimientos antes de la Conferencia de Presidentes que se celebra hoy, volvió a reclamar a PedroSánchez medidas "homogéneas" entre las autonomías para que los ciudadanos no se sientan "desconcertados".

La titular de Sanidad, que participó en la presentación del suplemento ‘Perspectivas 2022’ de HERALDO, aseguró que aunque en estos momentos no se puede "echar un frenazo"a la actividad económica, hay que establecer "un poco de contención". "No se entendería que las autoridades sanitarias dejáramos pasar unas navidades en absoluta normalidad hasta Reyes sabiendo el compromiso que estamos empezando a tener2, afirmó. Evitó concretar si afectarán a la movilidad, los aforos o ambos aspectos.

Como una "situación absolutamente comprometida" calificó la "altísima" presión que soporta el sistema hospitalario, con "más de 500 sanitarios de baja por covid o contacto estrecho", que hace peligrar la atención a otras patologías, más graves en estos momentos que el coronavirus, y la actividad quirúrgica que se había retomado. "La velocidad es diferente pero, al fin y al cabo, el sistema está igualmente tensionado", dijo.

Si no se establece "ninguna medida adicional"para frenar el aumento de positivos, Repollés avanzó que se entrará en una "meseta epidémica", "nada deseable", en la que los contagios seguirán duplicándose, con un modelo reproductivo de 1,20, y continuará "lentamente" el goteo de ingresos hospitalarios. En estos momentos se está controlando a 30.000 personas semanalmente, ya que cada día se registran más de un millar de contagiados con una media de tres contactos cada uno.

La titular de Sanidad subrayó que en la última semana se ha producido un cambio de tendencia en el grupo de edad que concentra la tasa más alta de casos covid. Así, los niños que eran un claro "banco de susceptibles" al no estar vacunados, han dejado paso a la franja de 20 a 40 años, que es el grupo con mayor interacción social. Aún así, los confinamientos de escolares siguen al alza. Además, muchas familias han adelantado las vacaciones de sus hijos y algunos clubes deportivos han optado por suspender los entrenamientos y actividades extraescolares de estos días.

Acerca de la campaña de inmunización, de la que está a punto de cumplirse un año, Repollés defendió que pese a no haber conseguido la inmunidad de rebaño "en términos de finalizar la enfermedad", las vacunas "son efectivas en un 95% y la "solución definitiva" ante un "virus muy escurridizo que nos hace dar virajes importantísimos" pasa por ellas. Se mostró convencida de que la tercera dosis de refuerzo se generalizará en los próximos meses.

En cuanto a la conferencia de presidentes de hoy, Lambán admitió que el número de contagios en Aragón, País Vasco y Navarra es mayor, lo que puede propiciar "puntos de vista distintos" entre las comunidades con mayores y menores incidencias en estos momentos.