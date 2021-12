¿Puedes dejar de trabajar si te toca la lotería? Esta es la respuesta según tu edad

"Si me toca la lotería este año, dejo de trabajar". Esta es una de las frases más escuchadas antes del sorteo extraordinario del 22 de diciembre. Una afirmación que a veces se convierte en el popular cuento de 'La Lechera' y esa utopía se transforma en un "para tapar agujeros". La respuesta de si se puede dejar de trabajar en caso de que toque la lotería no es "sí" o "no", es una cuestión llena de grises. "Va a depender muchísimo de la edad que tengamos, de cómo queramos vivir y de cómo vayamos a invertir ese dinero", apunta Paula Satrústegui, socia de asesoramiento patrimonial de Abante. De esos tres factores varía la posibilidad de dejar de trabajar o no.

"No es la misma situación si se tiene 30 años, que 40 o 50", analiza Satrústegui. Además, aporta que también depende de qué ritmo de vida se desee llevar: "No es lo mismo que queramos vivir con 2.000 euros al mes a que sean 4.000". El último factor ya mencionado es la rentabilidad. "Si lo dejo debajo del colchón, voy a necesitar más dinero que si lo pongo a trabajar en mercado financiero y me va a dar una rentabilidad", añade.

Ante este contexto, se calculan cuántos décimos del primer premio hay que poseer en caso de el agraciado tenga unos 40 años y quiera dejar su empleo, suponiendo que el gasto mensual es de unos 2.000 euros y que la inflación del 2%. El escenario de Paula Satrústegui es hasta los 90 años.

¿Y a otras edades?

A continuación se muestran las cuentas del número de décimos necesarios.

Si se tiene 30 años

Con 0% de rentabilidad: 3.509.978 euros (8,77 décimos)

Con 1% de interés: 1.417.464 euros (3,54 décimos)

Con 4% de interés: 752.046 euros (1,88 décimos)

Si se tiene 50 años

Con 0% de rentabilidad: 1.868.298 euros (4,67 décimos)

Con 1% de interés: 1.039.279 euros (2,60 décimos)

Con 4% de interés: 658.624 euros (1,65 décimos)

Si se tiene 60 años

Con 0% de rentabilidad: 1.261.384 euros (3,15 décimos)

Con 1% de interés: 820.647 euros (2,05 décimos)

Con 4% de interés: 576.960 euros (1,44 décimos)

Además, hay que tener en cuenta que depende de la edad con la se deje de trabajar, no se optará a pensión de la Seguridad Social "porque no se cumplen todos los requisitos: hay uno que señala que hay que cotizar dos años en los últimos 15, es decir, de los 52 hasta los 67", repite esta asesora.

Importancia de una planificación financiera

Paula Satrústegui recuerda que hay estudios que determinan que alrededor del 70% de las personas a las que les toca el Gordo a los cinco años tienen menos dinero que antes de haber sido bendecidos por la diosa Fortuna. ¿Por qué ocurre esto? "No somos capaces de visualizar a futuro. Empezamos a gastar más", indica. Ante este marco la primera recomendación de los asesores fiscales es pensar a qué se quiere destinar ese dinero, es decir, una planificación financiera. También es aconsejable no tomar decisiones en los primeros seis meses. Satrústegui recomienda invertir: "Nuestra recomendación es acudir al mercado financiero con aquella parte del dinero que no vayamos a necesitar en el corto plazo y aspirar a cierta rentabilidad, para lo que aconsejamos invertir en fondos de inversión porque consideramos en la actualidad es uno de los productos más eficientes desde el punto de vista financiero y fiscal".

Amortizar la hipoteca es otra de las intenciones de los agraciados con el premio Gordo. No obstante, antes de hacerlo hay que tener en cuenta tres factores: "personal, financiero y fiscal".