La DGA presenta el recurso al TSJA para extender el pasaporte covid a la hostelería, los cines y los gimnasios

El Gobierno de Aragón ha recurrido este lunes ante el Tribunal Superior de Justiticia de Aragón (TSJA) la decisión de vetar la ampliación del pasaporte covid a la hostelería cuando supere un aforo de 50 personas y a los cines, teatros y gimnasios. Según ha informado el Ejecutivo aragonés, el TSJA debe ahora trasladar este recurso a las partes y se abrirá un plazo de cinco días para la presentación de alegaciones antes de que el tribunal decida, sin un plazo concreto.

El TSJA rechazó el pasado viernes ampliar la exigencia del pasaporte covid a la hostelería, restauración, gimnasios, cines, espectáculos y eventos similares, como pretende el Gobierno de Aragón, aunque acordó mantenerlo en las celebraciones familiares y sociales de más de diez personas en la hostelería, en el ocio nocturno, salones de juego con un aforo de más de 50 personas, en las visitas a hospitales y centros sociales y en grandes eventos de más de 500 asistentes en el interior y 1.000 en el exterior.

Lambán, que ya anunció la semana pasada que la DGA presentaría este recurso, confiaba en que el TSJA responda esta vez "de manera rápida y es sensible a las situaciones que estamos viviendo". Mientras tanto, la única medida que pone encima de la mesa es el pasaporte. "No se trata de tomar medidas con cifra de contagios sino con los hospitalizados", ha reiterado. Aunque "no se descartan" pues ·"todas las alertas están activadas". Considera que antes de navidad no se va a tomar ninguna restricción adicional si bien ha matizado que "nada es descartable".

Este mismo lunes, el presidente de Aragón ha señalado en una entrevista en TVE, que no ve plausible aplicar nuevas medidas contra el coronavirus más allá de la ampliación pasaporte covid antes de las Navidades, a pesar del aumento de contagios.

El departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha notificado este lunes a través del Portal de Transparencia que este domingo se registraron 793 nuevos casos de coronavirus en la comunidad autónoma. Este dato, supone un incremento de 123 casos más que los notificados el lunes pasado cuando se cuantificaron 670 nuevos contagiados.