Lamban volverá a pedir al TSJA que avale el pasaporte covid en cines, gimnasios y hostelería y no descarta más restricciones

El Gobierno de Aragón recurrirá este lunes ante el Tribunal Superior de Justiticia de Aragón (TSJA) la decisión de vetar la ampliación del pasaporte covid a la hostelería cuando supere un aforo de 50 personas y a los cines, teatros y gimnasios. Así lo acaba de anunciar el presidente de la DGA, Javier Lambán, que considera que la prohibición de que se utilice en estos cosas la solicitud del certificado resulta "insuficiente" y "no acorde con la situación actual de la epidemia y el número de contagios", que en su opinión "es preocupante". "El TSJA hubiera hecho bien accediendo a la petición de la DGA y ampliando el pasaporte a todos los lugares y circunstancias" que podrían entrañar algún riesgo. El TSJA dispondrá de cinco días hábiles para responder al recurso, lo que deja su decisión más allá de Navidad.

No prevé Lambán ampliar las restricciones de manera inmediata, aunque tampoco las descarta. "En términos de hospitalización de uci no tenemos una preocupación grande porque gracias a las vacunas no se corresponde el número de contagios con el de hospitalizados" en relación al año pasado. Aún así, ha insistido en la necesidad de "seguir utilizando mascarillas, tener mucho cuidado" y ha valorado "positivamente que los ciudadanos estén responsabilizándose de las cosas y están evitando voluntariamente cenas de empresa y reuniones masivas".

Aunque ha admitido el presidente de Aragón que "le preocupa" la cifra de contagios, ha insistido en que "hay menos hospitalizados en las ucis y el número de defunciones ha decrecido de una manera muy importante". Pero "no hay que bajar la guardia porque el número de contagios es altísimo y preocupante", ha reconocido.

Confía Lambán en que el TSJA responda "de manera rápida y es sensible a las situaciones que estamos viviendo". Mientras tanto, la única medida que pone encima de la mesa es el pasaporte. "No se trata de tomar medidas con cifra de contagios sino con los hospitalizados", ha reiterado. Aunque "no se descartan" pues ·"todas las alertas están activadas". Considera que antes de navidad no se va a tomar ninguna restricción adicional si bien ha matizado que "nada es descartable".