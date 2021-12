Lambán: "Contemplo con pena y lástima que el PP prefiere una España arruinada a una España gobernada por el PSOE"

"Aragón debe ser un proyecto común o no será un proyecto de éxito". Es lo que defiende desde hace tiempo el presidente de la Comunidad, Javier Lambán que, parafraseando ayer a José Calvo Sotelo, el líder conservador que en 1935, frente a la amenaza del separatismo catalán, aseguraba que prefería una "España roja antes que rota", ha confesado que en su caso viene contemplando "con pena y con lástima a un PP que prefiere a una España arruinada a una España gobernada por el PSOE".

El secretario g#eneral de los socialistas aragoneses, que ha arropado a Juan Antonio Sánchez Quero en su proclamación como líder del PSOE-Zaragoza con el 97% de los votos, ha lamentado que el partido liberal "no atraviese por sus mejores momentos" y ha afeado a los conservadores españoles que no ejerzan la gobernanza con "el sentido de la responsabilidad y de Estado" con la que se conducen en el resto de Europa. Lambán se ha referido al relevo en la presidencia del PP-Aragón que culminará este sábado con el relevo de Luis María Beamonte por Jorge Azcón, que asumirá las riendas del partido. Al alcalde de Zaragoza, sin citarlo, y a los líderes del PP a nivel nacional les ha pedido que "dejen de entender que la oposición se basa en destruir" y que "arrimen el hombro" en beneficio de la Comunidad.

También se ha referido a la despoblación el presidente de la DGA, y lo ha hecho para destacar el trabajo de Mayte Pérez al frente de la secretaría federal socialista del Reto Demográfico. A las reuniones en Ferraz no va la consejera de Presidencia de la DGA "a llorar" ni a hacer "ejercicios lacrimógenos a los que otros son propensos", sino a declararse "orgullosa" del trabajo que se ha realizado en las últimas décadas.

En una semana complicada por la crecida del Ebro en la provincia de Zaragoza, Lambán ha vuelto reivindicar fondos para poder acometer las actuaciones necesarias que se incluyen en el plan de limpieza del río valorado en 80 millones de euros. Ha exhibido, además, las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo autonómico en Zaragoza capital, donde, según ha dicho, sus consejerías han hecho más que los dos últimos alcaldes de la ciudad (Pedro Santiesteve, de ZEC, y Jorge Azcón, del PP). Se ha referido, en concreto, en su plan para construir en los cacahuetes de la Expo pisos de alquiler social para jóvenes y el desarrollo de suelo industrial en Plaza, el Parque Tecnológico de Reciclado y Malpica.