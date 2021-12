Fernando Simón: "¡Menos mal que no han hecho la cabeza de mi cabezudo a tamaño natural!"

"Para un zaragozano, que le hagan un cabezudo es lo más. Me hace muchísima ilusión. Por lo que me han comentado, la población de las Fuentes lo ha hecho con mucho cariño y estoy encantado, me emocionan estas cosas".

Así ha recibido Fernando Simón este viernes el homenaje que le ha rendido el barrio de Las Fuentes de Zaragoza en forma de cabezudo.

Tras destapar el velo que cubría la figura, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha hecho gala de su sentido del humor: "Soy zaragozano, me crie corriendo con los cabezudos, así que es muy emocionante que haya un cabezudo con mi cabeza... ¡y menos mal que no han hecho la cabeza a tamaño natural! Lo agradezco muchísimo, y además no es una cosa efímera y eso es para mi muy emocionante".

Fernando Simón ha acudido al acto con su amiga de la infancia y compañera de estudios de Medicina, la consejera de Sanidad Sira Repollés. A preguntas de los periodistas sobre la situación de esta nueva ola de la pandemia de coronavirus, el epidemiólogo ha insistido en la necesidad de seguir llevando la mascarilla, como obliga la ley, en todos los ámbitos salvo en exteriores o si hay una gran distancia de seguridad.

También ha destacado que la vacunación contra la covid es “la mejor medida que podemos aplicar ahora mismo contra el coronavirus”, y ha recordado que los ámbitos que más riesgo entrañan son los interiores mal ventilados y con acumulación de personas. “Por tanto, las personas y los responsables de esos ámbitos pueden tomar medidas para reducir riesgos”. Según Simón, “no me parece que ahora mismo sea necesario obligar a muchas cosas, la gente sabe lo que hay que hacer al margen de lo que hagan las instituciones”.

Respecto a la obligatoriedad de solicitar el pasaporte covid, Fernando Simón ha dicho que se trata de una herramienta más que se puede utilizar, si bien ha recordado que está vacunada en España en torno al 90% de la población mayor de 12 años, por tanto la probabilidad de que un adulto vaya a un bar y no esté vacunado es pequeña, una de cada diez personas.

Sobre si la vacunación permitirá evitar la expansión de virus ante la aparición de la variante ómicron, ha reconocido que "no sé si será suficiente" dado que pone "unos retos superiores". Y ha insistido en que si se aplican correctamente las medidas de prevención puede controlarse la expansión de la ómicron que, ha recordado, todavía no es la mayoritaria.