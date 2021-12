Pedro Lozano: "El Rey me ha preguntado sobre la crecida del Ebro y el metaverso"

Tener la oportunidad de hablar con el Rey no se da todos los días, y menos todavía poder charlar con él sobre un interés común. Sí que ha podido hacerlo Pedro Lozano, el zaragozano cofundador de Imascono y presidente de Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Aragón, quien ha conversado acerca del metaverso con Felipe VI en la gala del 30 aniversario de Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), celebrada en Madrid.

El monarca ha sido el encargado de entregar los premios, con los que CEAJE ha reconocido a Pepe Barroso, José Juan Perez-Tabernero, Miguel Garrido, Lorenzo Amor, Antonio Garamendi y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

El rey Felipe VI ha dedicado unas palabras a todos los jóvenes empresarios y ha resaltado el talento que hay en España. “Estamos contagiados del entusiasmo de los jóvenes empresarios. Son tres décadas en las que habéis continuado dando voz a estos emprendedores”, ha proclamado a la CEAJE.

Hoy he tenido la suerte de charlar sobre el #metaverso y la importancia de los valores en este nuevo mundo digital con una persona muy especial. Orgulloso siempre del trabajo de los jóvenes empresarios y de formar parte de la gran familia @CEAJE 💪🏻🔝🚀 @ajearagon @CasaReal pic.twitter.com/C0nJcI7l2r — Peter imascono (@ptr_imascono) December 15, 2021

Pedro Lozano no ha dejado pasar su oportunidad para acercarse al monarca. "Quería que supiera que en el país hay empresas que están innovando, como en el caso de Imascono", relata el presidente de la AJE de Aragón, con la alegría propia de alguien que acaba de pasar un buen rato. "La gala ha ido muy bien, y ha habido mucha representación política, además del tirón que tiene que venga una persona tan importante como el Rey", dice.

Lozano decidió aprovechar el momento para hablar con él acerca del metaverso. "Hemos hablado solo un par de minutos, pero me ha dicho que sí que había escuchado un par de cosas acerca del metaverso y ha detallado que en este nuevo universo digital, los jóvenes tienen que estar por delante en temas de tecnología", indica el cofundador de Imascono.

Sin embargo, ese no ha sido el único tema de la conversación. "Ha sido muy amable con nosotros. También me ha preguntado acerca de la crecida del Ebro y de cómo estábamos pasando estos días", recuerda Lozano, añadiendo que esta no es la primera vez que ve a Felipe VI: "Tenemos una reunión anual en una audiencia en la zarzuela, pero la última vez fue en febrero de 2019. Siempre ha sido muy majo con nosotros".