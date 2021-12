Comienza la vacunación infantil en Aragón: "Todos vamos a estar más tranquilos esta Navidad"

Unos, contentos de quitarse de en medio antes de las fiestas navideñas el "pinchazo" del coronavirus y concienciados de la importancia de recibir la vacuna. Otros, con algo de miedo a las agujas, nervios y convencidos por sus padres de los beneficios de recibirla. Así ha comenzado a las 14.30 la vacunación de niños de entre 9 y 11 años en el centro de salud del Seminario de Zaragoza, en el que hasta mañana viernes está previsto vacunar a 600 menores cada tarde. Mientras, sus padres afrontan con más tranquilidad las reuniones familiares de las próximas fiestas navideñas y priorizan la necesidad de "proteger" a su entorno y "frenar" la pandemia a las dudas, que las hay, suscita esta campaña.

A estas alturas, el equipo de cuatro enfermeras, dos por puesto de inoculación, y las dos auxiliares que atienden a la entrada junto al celador a los que van accediendo y les facilitan los justificantes, están acostumbrados a esta afluencia masiva. "Por el éxito que ha tenido la convocatoria, creo que los padres están motivados para vacunar a sus hijos. Entran por dos filas diferenciadas y, además, como las instalaciones son grandes pueden entrar por una puerta central y salir por las laterales. El ritmo es de una vacuna por minuto, pero siempre se les dedica más tiempo", explicaba Ana Blasco, coordinadora del centro de salud.

Natalia Cabeza esperaba su turno junto a su hijo Jorge Álvarez y un amigo de este, Álvaro González, ambos de 10 años. "Yo creo que es un poco de responsabilidad hacia toda la sociedad. Además, en casa tenemos gente mayor y todos vamos a estar más tranquilos, sobre todo antes estas fiestas de Navidad", reconocía esta madre. Para ella, el deseo de "proteger" y contribuir a conseguir la "inmunidad de rebaño" pesaba más que su preocupación "por las posibles secuelas no tanto a corto plazo como las que pueden tardar más en producirse". "Es otra forma de aportar mi granito de arena", aseguraba. No tan convencidos estaban Jorge y Álvaro, que reconocían abiertamente que no les hacía ninguna gracia que les pinchansen, aunque finalmente habían accedido.

Más orgulloso de ser uno de los primeros, aunque "un poco nervioso" se encontraba Ruy Cabello, de 9 años. "Esta mañana tenía un poco de miedo, pero no me ha dolido nada, aunque sí he notado la aguja", explicaba cuando ya salía del consultorio. Sobre el coronavirus aseguraba que era "muy peligroso y contagioso". "Cuanto antes empiece a hace efecto mejor, más seguros y tranquilos estaremos en Navidad con los mayores de la familia", apuntaba su madre, Ana Pardo. Personalmente admitía que le había dado "más reparos" inmunizarse como profesional de la enfermería en los inicios, "cuando se sabía mucho menos, habían empezado en Reino Unido y preguntábamos a los conocidos". "Unos a otros nos decíamos, ¿os han salido antenas?", recordaba.

Comienza la vacunación a menores de 12 años: "Tenía ganas pero estaba nervioso"

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha reconocido que está habiendo una "respuesta muy positiva" por parte de las familias porque "es algo que estaban esperando". Solo el primer día en el que se abrieron las agendas, el pasado lunes, se reservaron 5.517 citas para la inmunización que ha comenzado este miércoles en Aragón y "constantemente se están arbitrando citas para la vacunación". La Comunidad recibió del Ministerio de Sanidad 36.000 dosis para afrontar esta primera fase de la vacunación pediátrica, y prevé nuevos envíos.

Para Repollés, la aceptación de esta vacuna infantil era algo previsible y "este sistema de vacunación por las tardes ha sido bien admitido": "Encaja bien en la logística que podemos ofrecer y sobre la que venimos trabajando. Esperamos que siga la semana próxima con este volumen de citaciones y consigamos vacunar las 36.000 dosis que tenemos ahora".

Casi 11.000 menores de entre 9 y 11 años ya han solicitado cita para esta inmunización. Entre el lunes y el martes, 10.876 menores ya han solicitado esta cita a través de la web y la app de Salud Informa para las agendas abiertas hasta el 2 de enero. La distribución de estas primeras 36.000 dosis entre los sectores es la siguiente: 1.956 dosis para Alcañiz; 2.986 para Barbastro; 978 para Calatayud; 2.984 para Huesca; 2.048 para Teruel; 24.362 para los tres sectores de Zaragoza; y 686 para el 061, que vacunará durante el sábado. En Teruel, se ha empezado en el centro de salud de Alcañiz, con más de 170 citas; y, en Huesca, en el centro de salud Pirineos con 406 citas para estos primeros tres días.