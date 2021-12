La punta se acerca a la ribera baja: "Es la sexta riada extraordinaria en 18 años que nos rompe toda la huerta"

"Se vive con incertidumbre y con rabia de lo que tenemos por delante". Con esas palabras define la situación Jesús Morales, alcalde de Quinto, este martes, a horas de que llegue la punta de la crecida. "Estamos esperando a ver con qué altura y con qué caudal llega a Zaragoza", añade el también presidente de la comarca.

En Nuez están "expectantes". "En Osera estamos con la moral por los suelos, una depresión general, con una ansiedad...", aporta su alcalde, Enrique Gómez. Por el contrario, en Pina son más optimistas: "Estamos con una intranquilidad no tranquila", valora Emilio Pardo del Cacho, presidente de Cooperativa del Campo San Gregorio de Pina de Ebro.

En estos pueblos está todo preparado para la llegada de la punta de la crecida, que se espera para este miércoles, aunque los niveles altos se mantendrán el resto de la semana. En la cooperativa de Pina de Ebro se ha instalado el centro de mando. "Hemos cedido las instalaciones y una de las palas de la cooperativa y un encargado trabajen en el arreglo de las motas", apunta su presidente.

"Los ánimos de la gente están tocados"

Entre las acciones que han llevado a cabo está levantar más algunas motas. "Espero que no tengamos ningún problema si todo funciona como está previsto. Lo que es fácil es que toda la huerta se dé por perdida", agrega Morales. Algunos campos acaban de plantarse: "Los trigos están recién sembrados y ya veremos qué pasa con el seguro”. Jesús Morales lamenta que "los ánimos de la gente están tocados". "Es la sexta riada extraordinaria en 18 años que nos rompe toda la huerta. Al final estás en vilo, ves que vas a perder otra vez todo y vuelta a empezar y con mucha frecuencia", dice Morales.

Algunas motas se han roto, como la de Talavera, entre Fuentes y Pina. "En Nuez ha saltado por algunos puntos, pero no por todos. Nosotros tenemos campos inundados, pero es más por el nivel freático que porque salte la mota", ha mencionado Toro. En Osera este martes por la tarde también había alguna mota "desbordada".

Los que en principio están a salvo son los cascos urbanos. No obstante, en Quinto están identificadas las casas que antes se inundarían en caso de que subiera el nivel. Eso mismo ocurre en Pina. "Tenemos los listados de qué personas están en las zonas más vulnerables en caso de que pudiera romperse la mota y a quién habría que evacuar", explica Morales. "No vamos a tener que desalojar casas de Nuez, estamos relativamente cerca, pero nos queda lejos. Se inundará la huerta y algunas casas alegales", dice por su parte Isabel Toro.

En Pina de Ebro, tal y como ha informado Cruz Roja, este martes por la tarde ha comenzado el traslado de 30 personas con movilidad reducida de Pina a Osera, gracias a la ayuda de los voluntarios. A todos ellos se les ha realizado la prueba de antígenos como medida preventiva de la pandemia.

El dispositivo de Cruz Roja. Heraldo

Las carreteras el mayor problema, apuntan desde la Comarca de la Ribera Baja. Por ejemplo, a primera hora de la mañana de este martes ha sido necesario cortar el puente que une Pina y Fuentes de Ebro, la A-1107, que une la N-232 y la N-2.

Afecciones entre Pina y Fuentes de Ebro este martes por la mañana. Oliver Duch

En Quinto también están las obras del puente sobre la vía, que "siguen su cauce". "Están trabajando sobre y bajo el puente. Si no hay mucha más afección, entiendo que van a poder seguir trabajando, pero es pronto para asegurar", sostiene Morales con cautela.

¿Qué hay que hacer tras el paso de la riada? El alcalde de Quinto apunta que una de las medidas debería ser "reparar las motas cuanto antes". "Estamos en diciembre, si las motas no se reparan dentro de un mes, aunque sea de urgencia, cada vez que venga el río con un poquito de nivel vamos a tener el agua dentro de las huertas". La limpieza es otra de las reivindicaciones en estos pueblos: "Probablemente habría que limpiar el río. No dejan limpiar orillas, no dragan...".