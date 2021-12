El lío del pasaporte covid: así queda por ahora la norma en Aragón tras el último revés judicial a la DGA

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) suspendió este sábado de forma cautelar la ampliación de la solicitud del pasaporte covid para acceder a restaurantes, gimnasios, hospitales, residencias y otros sectores. El Gobierno de Aragón pretendía aplicar esta medida desde la pasada medianoche con el objetivo de incentivar la vacunación y frenar el avance de la séptima ola de contagios, que este sábado alcanzó los 1.152 positivos. Sin embargo, ahora deberá esperar al menos hasta la medianoche del día 15, cuando expira el periodo para presentar alegaciones. Un plazo que el Ejecutivo de Javier Lambán no pretende agotar ya que prevé entregarlas este lunes.

* Las claves: La DGA quería obligar a solicitar el pasaporte covid en la hostelería (si el aforo del local superaba las 50 personas), en las celebraciones (de cualquier índole, siempre que fueran de más de 10 comensales en bares o restaurantes), gimnasios, hospitales y residencias. También en cines, teatros y auditorios cuando se permita beber o comer.



* En vigor: Se mantiene la exigencia de este documento en los locales de ocio nocturno y en los eventos multitudinarios (500 personas en el interior y 1.000 en el exterior). Vigente hasta el 8 de enero.



El auto emitido por la Sección nº 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, tras la solicitud de medidas cautelares presentada por la asociación Liberum, esgrime que no perjudica "el interés público" esperar a tramitar y decidir el procedimiento "unos pocos días". En su análisis de la orden publicada el viernes por el Departamento de Sanidad, a los magistrados les llama "poderosamente la atención" que, pese a la "mejoría epidemiológica" que se detalla en la exposición de motivos, se pretenda ampliar a otros sectores la solicitud del pasaporte covid. Asimismo, critican que la Administración se base en "afirmaciones meramente prospectivas" para presagiar "sin mayor dato científico" un aumento de la incidencia en los próximos días.

Los jueces consideran que no se ha justificado, al menos hasta el momento, la razón por la que se ha ampliado a cines, teatros, gimnasios y otros espacios y ponen en evidencia la falta de "especificación" cuando al referirse al ámbito deportivo y de espectáculos se utiliza la palabra "similares". Esta fue una de las razones por las que el 3 de diciembre, el TSJA tumbó el uso de este documento en las celebraciones y que la última orden, suspendida ahora cautelarmente, pretendía subsanar.

Las desavenencias por la implantación del pasaporte covid en Aragón vienen de largo. Hace casi un mes, el Departamento de Sanidad pidió al TSJA aval para solicitar este documento para acceder a los locales de ocio nocturno y también para celebraciones. Los jueces no se pronunciaron y la DGA siguió adelante con su apuesta y publicó una orden que entró en vigor el 25 de noviembre, hasta que el pasado día 3 el TSJA emitió tres autos idénticos en los que se avaló su uso en el ocio nocturno y en espacios con más de 500 personas en el interior y un millar en el exterior -ambas vigentes a día de hoy-, pero lo tumbó en las celebraciones por falta de concreción. Además, lo limitó en el tiempo: hasta el 8 de enero.

Con la publicación de la orden de este viernes, la DGA quiso identificar de manera clara qué era una celebración, incluyendo las reuniones religiosas, civiles y sociales que tuvieran lugar en un bar o restaurante y que agruparan a más de diez comensales, siempre y cuando no fueran convivientes. Y, además, lo amplió a otros sectores. No modificó la fecha de vigencia, en cierto modo, intentando evitar que los tribunales paralizaran su puesta en marcha.

Pero no fue suficiente. El TSJA considera que no se justifica requerir el certificado de vacunación en las visitas a hospitales y residencias y recalca que estas últimas están regulados por la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales. No dudan de "la voluntad de la Administración ni del fundamento médico", pero sí que resaltan que en la orden "no se explica dónde debe hacerlo y a quién debe hacerlo: en la exposición de motivos y a los ciudadanos".

Nuevo varapalo judicial

Por enésima vez desde que comenzó la pandemia, las restricciones y medidas planteadas por el Ejecutivo autonómico vuelven a enquistarse en los tribunales. Las batallas legales comenzaron cuando los jueces de las tres provincias condenaron al Gobierno aragonés por la falta de equipos de protección individual durante los primeros compases de la crisis sanitaria. Después llegaron varios autos a favor de la hostelería y también relativos a los confinamientos perimetrales. Este mismo verano, el TSJA rechazó el toque de queda en Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón, por lo que la DGA tuvo que recurrir al Tribunal Supremo, que finalmente le dio la razón.