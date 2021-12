Carlos Pérez Ara: "La soledad emocional es mucho peor que la física"

¿Cómo se introdujo en el Teléfono de la Esperanza?

Yo diría que de forma absolutamente accidental o como usted quiera calificarlo.

Aquí no se califica, aquí se cuenta. Y lo cuenta el entrevistado. O sea, usted. ¿Cómo y dónde acaeció el accidente?

Le cuento. Entré en el año 1993 para realizar la prestación social sustitutoria.

No quería hacer la mili, ¿eh…?

Y no la hice. Como psicólogo, ya había montado un gabinete de atención a toxicomanías, y la mili me partía el proyecto. Por eso me acogí a la prestación. Recuerdo que me recibió el fundador del teléfono en Zaragoza, Ángel Sanz Garro. Tuve suerte.

¿Por qué?

Porque me permitió desde el primer momento actuar y desarrollarme como psicólogo.

La prestación era algo eventual, y usted sigue allí…

Es que se portaron tan bien conmigo que, cuando acabé, les dije que me quedaba dos meses más. Y, ya ve, hasta hoy... (sonríe).

Donde se está bien, buen rato…

Donde se siente uno desarrollado, diría yo. Además de mi consulta profesional, me siento identificado con el Teléfono de la Esperanza. Al poco tiempo, pasé a ser subdirector. Y el 11 de septiembre de 2001 me nombraron director.

El día del atentado de las Torres Gemelas…

Exacto. Una fecha difícil de olvidar. Entonces no había presidentes, el presidente era nacional. María Pilar Montijano pasó a ser presidenta en 2007, y Alberto Hernández Díaz, que es el actual, vino después. Tanto con Montijano como con Alberto, he sido y soy director técnico.

¿Cuántas sedes hay en España?

Un total de 29. La primera se creó en Sevilla. Ahora hemos cumplido el 50 aniversario.

Cambian los tiempos, cambian las modas, cambian las necesidades, cambian los problemas… ¿En qué han cambiado ustedes?

Es cierto que lo tiempos cambian de forma acelerada, y que la pandemia de la covid ha hecho acelerar más si cabe este proceso. Pero si hay un denominador común en toda esta problemática, es la soledad emocional.

¿Y la soledad física?

Son diferentes. Uno puede estar muy bien casado, tener hijos y sentirse solo por no encontrar el interlocutor emocional válido. Sin embargo, puedes vivir solo y estar bien contigo mismo y, cuando tienes contacto con el mundo exterior, también con los demás. Desde luego, en todos los sentidos, la soledad emocional es mucho peor que la física.

¿Diciembre resulta especialmente duro?

Sí. La Navidad potencia el sentimiento de soledad emocional. Se echa en falta a gente querida.

¿Qué podemos hacer?

Todos podemos hacer algo. La Prensa, también.

Reitero, ¿qué podemos hacer?

Mucho. Recuerdo una entrevista que me hizo su compañero Christian Peribáñez hace ya unos años. Una persona que se encontraba en situación crítica la leyó y se puso en contacto con nosotros. Conseguimos que saliera de su situación desesperada.

¡Qué bien!

Recuerdo otro caso de otra persona en la misma situación que, con las últimas monedas que le quedaban, acertó con nuestro número desde una cabina telefónica. Afortunadamente, también acabó bien la historia.

Díganos ese número milagroso.

Sigue siendo el de siempre, el 976 232 828. Además, también estamos en todas las redes sociales. Alberto controla esa materia.

Para acabar, ¿cuál es la fórmula mágica del Teléfono de la Esperanza?

La escucha activa, una técnica que consiste en escuchar sin moralizar, sin juzgar, sin aconsejar.

No moralizar, no juzgar… ¡Bien!

Con mucha empatía y, sobre todo, con la aceptación incondicional del llamante. En definitiva, que la persona se sienta única e importante en el momento en que comparte íntimamente sus problemas.