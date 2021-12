Sin 'stock' en la Lotería de Navidad: "No nos pueden dar más décimos a las administraciones"

Recta final. Quedan diez días para la gran cita de la Lotería Nacional. Históricamente, la Navidad ha comenzado con el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre y son pocos los que no llevan un décimo o una papeleta en el bolsillo con la esperanza de ser los afortunados. Este año no solo se están viendo incrementadas las ventas respecto al 2020 sino que las cifras también superan a las de años anteriores. Loterías y Apuestas del Estado estima todos los años que los aragoneses se gastan unos 100 euros de media, sin embargo, la realidad suele ser inferior, unos 80 euros. Este año se acercará más ya que se prevé que la cifra ascienda a cerca de 90 euros.

"Desde noviembre está agotada la Lotería en Madrid. Eso significa que si yo me quedo sin décimos en mi administración no puedo pedir que me traigan más. No hay 'stock' y es algo que no sucedía desde hace 10 años", ha señalado Alejandro Aznar, vicepresidente nacional de la Plataforma Independiente de Administradores de Lotería (Pidal) y gerente de Lotería del Rosario nº 5 situada en la céntrica calle zaragozana de Don Jaime. En concreto, en su establecimiento, ya han vendido la mayoría de décimos: "Solo me queda un 3% y aún faltan unos días. Menos mal que no queda mucho porque sino igual me quedo sin lotería antes del día 22 de diciembre".

Además, los clientes están abiertos a todo tipo de sugerencias. "Lo cierto es que hay números bonitos y números feos. La gente suele rechazar algunos, sin embargo, este año, no se están quejando, son más conformados y además, confían en nosotros", ha explicado Aznar.

En la administración nº 22 de Zaragoza, situada en San Ignacio de Loyola, también valoran positivamente las ventas de esta campaña. "Sin duda, están comprando más que en 2020 porque mucha gente no pudo venir a por los décimos. Respecto al año 2019 estaremos en cifras similares aunque aún quedan los últimos días que siempre tienen tirón. Tenemos filas para comprar así que, estamos contentos y disfrutamos porque vendemos ilusión", ha apuntado Yolanda Delgado, lotera desde 1986.

Para Isabel Lalmolda, lotera de la administración nº1 de la capital aragonesa, está siendo "muy buen año". "La gente tiene más esperanza e ilusión que otros años y como llevamos una buena racha de premios, nos piden que elijamos nosotras el número. La verdad es que nos hace mucha ilusión", ha apuntado. El pasado fin de semana mantuvieron el establecimiento abierto durante todo el día -normalmente cierran al mediodía- ya que no querían "dejar a nadie sin Lotería". Lalmolda ha insistido en que son muchos los que no juegan durante todo el año y en este Sorteo no fallan nunca: "Es Navidad y eso significa compartir felicidad y por supuesto, décimos, con familia y amigos".

España cuenta con 10.787 puntos de venta de lotería -de los cuales 4.200 son administraciones- que generan empleo para casi 14.000 familias. Mientras, en Aragón la cifra asciende a 370 (251 en Zaragoza), de ellos 150 son administraciones y unas 500 familias viven de este sector.

Más información Cuánto se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad 2021

Con esperanza

Piluca Esteban es de Burgos pero lleva viviendo en Zaragoza más de 20 años. "Como todos los años, compro todas las terminaciones, del 0 al 9, y cada décimo lo cojo en una administración distinta. También me han traído números de mi tierra y de Madrid y compro papeletas a amigos", ha comentado Esteban, que se gasta unos 250 euros todos los años en Lotería de Navidad.

Piluca Esteban en el paseo de la Independencia tras comprar un décimo. HA

La zaragozana Marian Romero sí que va a adquirir más Lotería este año. "Si de normal me gasto 100 euros, este año ya llevo 250. Tengo mucha esperanza de que me pueda tocar y no soy supersticiosa con los números. Cojo el que me dan de la administración", ha señalado.

Marian Romero, en la entrada de la administración situada en Don Jaime I. HA

Anne Goñi y Leyre Barandalla son de Pamplona y estudian Enfermería en la capital aragonesa. Antes de regresar a sus casa por Navidad, suelen pasarse por una administración del centro de la ciudad para hacerse con algún décimo. "Compramos todos los años Lotería para nuestras familias. Nos da igual el número, lo decidimos en el momento, eso sí, no nos gustan los que terminan en 0", ha puntualizado Barandalla.

Anne Goñi y Leyre Barandalla en la administración del Coso. HA

Salvador Sánchez hacía fila en la calle Alfonso I para comprar un número. "Yo este año voy a comprar menos porque tengo menos dinero. Si de normal me gasto 200 o 250 euros, este año no pasaré de los 150", ha asegurado Sánchez, que prefiere que los loteros elijan el décimo e incluso cierra los ojos para no saber cuál le dan.