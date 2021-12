En alerta por la crecida del Ebro: "Hemos tenido que evacuar a más de 90 terneros"

Sara Casado, ganadera en Novillas, tuvo que evacuar este viernes a más de 90 terneros de cebo ante el fuerte incremento de caudales previsto para estas próximas horas. En otras riadas, con 1.650 metros cúbicos por segundo el agua se quedó "a las puertas" de las tres naves que ocupan habitualmente, de ahí que con una previsión cercana a los 3.000 urgiera actuar. "Los hemos llevado a otra granja que tenemos en la localidad que no se ve afectada por el Ebro. Sabemos que, si las previsiones se cumplen, el agua los habría cogido de pleno", dijo.

Hacerlo no fue nada fácil, ya que para los animales supone "un gran estrés". Lo importante, destacó esta autónoma, es que esta vez se ha avisado con tiempo suficiente. Casado no fue, en todo caso, la única vecina de Novillas que tuvo que reaccionar ante la crecida extraordinaria, ya que durante la jornada también tuvieron que evacuarse granjas de cerdos y parideras de ovejas. En otros puntos, como la vaquería, hubo que reforzar las defensas, según explicó esta ganadera, que no ocultó su incertidumbre por lo que pueda suceder durante el fin de semana.