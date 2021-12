Primeras evacuaciones preventivas en Aragón ante una riada del Ebro que podría ser "igual o peor" que la de 2015

Aragón pidió este viernes ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante una avenida extraordinaria del Ebro que se prevé "igual o peor" que la de 2015. La Comunidad ha activado el nivel 2 del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones y mantiene en alerta "a todos los efectivos". Las últimas predicciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) vaticinan una punta de alrededor de 3.000 metros cúbicos por segundo en Castejón (Navarra) fruto de las lluvias y el deshielo de las últimas jornadas.

El propio presidente autonómico, Javier Lambán, auguró en una visita a Pradilla un fin de semana "complicado" ante una riada "importante" que dejará caudales "de mucha relevancia". Ya este viernes se procedió a la evacuación preventiva de una treintena de internos de la residencia de Monzalbarba. También los vecinos de barrios rurales como Alfocea y las viviendas más cercanas al río, que tienden a inundarse en episodios de estas características, han empezado a preparar sus casas para lo peor.

La punta irrumpirá en Novillas de cara a esta noche. Su alcalde, Abel Vera, confirmó que se han evacuado ya varias granjas y que en las próximas horas se trabajará junto a la UME -que desplegará a unos 200 efectivos- para valorar posibles desalojos y reforzar motas. "Se va a actuar principalmente en dos: la que protege el pueblo y otra situada a la salida que da acceso a varias granjas y está un poco tocada", indicó al término de la reunión de la DGA.

La localidad espera alrededor de 3.000 metros cúbicos por segundo, cifra que superaría los 2.600 que se alcanzaron en 2018 y los 2.800-2.900 que aparecen en los registros oficiales en el caso de la de 2015. El regidor no ocultó la "inquietud" de la población, sobre todo teniendo en cuenta que, al menos este viernes, la posibilidad de evacuar estaba "encima de la mesa". "La crecida no ha sido ninguna sorpresa, pero no esperábamos una así. Si se cumplen los pronósticos, y todo apunta a que va a ser así, será tristemente histórica", agregó.

En Pradilla también se ha dado aviso a agricultores y ganaderos para que retirasen la maquinaria de sus almacenes y evacuasen a sus animales, lo mismo que en Boquiñeni, otro de los municipios que más daños ha sufrido en las últimas avenidas. Asimismo, se ha puesto en alerta a la población por si fuera necesaria una evacuación de emergencia como ya ocurrió en 2015. "La gente está un poco preocupada", admitió el alcalde de Pradilla, Raúl Moncín.

Mientras, desde el PP se reclamaron "todos los medios" para afrontar las posibles consecuencias, ya que, según el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, la inseguridad es "máxima".

Especialmente importantes serán las actuaciones adoptadas por la CHE en los últimos años para frenar la fuerza del agua, entre las que destacan las áreas de inundación controlada, que permitirán ‘restar’ metros cúbicos al caudal y hacer que el agua llegue con menos fuerza a Zaragoza capital. También está siendo esencial la labor de laminación de los embalses de Yesa e Itoiz, ya que, sin ellos, los niveles serían mucho mayores. De acuerdo con la CHE, cada uno habría reducido más de 700 metros cúbicos por segundo.

La punta de la crecida se prevé que llegué a Zaragoza este sábado, pero el Ebro ya muestra su fuerza en algunos puntos como en Novillas. Oliver Duch

La prioridad ahora, resaltó Lambán, es proteger los cascos urbanos y a la población de la ribera. Los daños materiales, no obstante, se prevén cuantiosos, con miles de hectáreas inundadas a lo largo del eje del Ebro.

El líder aragonés recalcó que todos los operativos del Gobierno autonómico y de España están ya activados para aminorar las afecciones, conseguir que la riada quede atrás lo antes posible y evitar imágenes como las de 2015, cuando fue necesario desalojar las localidades de Pradilla y Boquiñeni. También aseguró que la DGA estará al tanto permanentemente de lo que digan los alcaldes, cuya "experiencia y sabiduría" se antoja fundamental.

Alta incertidumbre

El episodio seguía marcado este viernes por una alta incertidumbre debido a las lluvias y al aumento de temperaturas, que ha favorecido el deshielo. Esto hizo que Aragón pasase del nivel 1 del plan de emergencias al 2 en cuestión de horas. La propia consejera de Presidencia, Mayte Pérez, aseguró antes de reunir al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) -del que forman parte la Delegación del Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre otros-, que la agenda del Gobierno de Aragón se mantendrá abierta todo el fin de semana para mantener cuantas reuniones sean necesarias.

El Ejecutivo se comprometió a informar puntualmente a los alcaldes sobre el avance de la riada. "Se ha creado un chat con los representantes de los municipios afectados para tenerles al día en todo momento", explicó Pérez.

Crecida del Ebro en Zaragoza Oliver Duch

Zaragoza se prepara

De acuerdo con la jefa de Hidrología de la CHE, María Luisa Moreno, el Ebro está experimentando valores "similares o superiores" a las crecidas que hubo en los años 2015 y 2018. "Para el Arga, el afluente que con diferencia va a aportar más caudal, esperamos entre 800 y 1.000 metros cúbicos por segundo", dijo.

El principal problema es que en muchos puntos de la cuenca no ha dejado de llover, lo que está haciendo muy complicado ‘afinar’ las previsiones. En Zaragoza, las horas claves se vivirán entre el lunes y el martes. En la madrugada del lunes, el río podría superar los 2.000 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con la última previsión del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). El Consistorio activó ya este viernes el Plan Municipal de Protección Civil, que implica a Policía Local, Bomberos, la Unidad Verde y Acción Social, entre otros. El concejal delegado de Bomberos, Alfonso Mendoza, aseguró que la avenida que se espera "es importante", de ahí que se haya hablado ya con los alcaldes de todos los puntos que podrían verse afectados, como Alfocea, Movera o Pastriz. "La coordinación y prevención es lo que va a aportar la solución", declaró. Subrayó, asimismo, que el Ayuntamiento irá modulando el nivel de alerta según cómo evolucione el río.

El propio alcalde, Jorge Azcón, se desplazará hoy hasta el Parque nº1 de Bomberos para analizar la evolución de las previsiones y las medidas a adoptar por la crecida.

También visitará aquellas zonas de la ciudad en las que se está trabajando desde los servicios municipales para minimizar los efectos de la riada, como el barrio rural de Movera, donde se procederá a cerrar los portillones bajo la Z-40, según informaron desde el Consistorio.

Numerosas poblaciones están afectadas por las crecidas de las últimas horas

Máxima precaución

Desde el Gobierno de Aragón instaron este viernes a la población a informarse del nivel de riesgo de su municipio y a colocar documentos importantes, objetos valiosos, alimentos y agua potable en puntos elevados como precaución.

Durante la emergencia, la principal recomendación es no descender a subterráneos o lugares bajos, así como alejarse de cauces de barrancos, ramblas, torrentes y puentes y estar preparado para evacuar la vivienda si la situación lo requiere.