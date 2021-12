Vacunación covid en niños: "Tenemos ganas de vacunar a nuestro hijo porque es de riesgo"

La vacunación para frenar los contagios de covid-19 está a punto de llegar a los menores de 12 años. Las familias buscan información para tomar una decisión en pleno aumento de los casos en los colegios y de la expansión de una nueva variante, ómicron, que pone a prueba la inmunización actual. Se trata del último grupo por vacunar, que en la comunidad concentra el 20% de los nuevos casos, según los datos del Gobierno de Aragón del pasado 7 de diciembre. También es el que pasa la enfermedad con menos complicaciones, aunque se han registrado casos de covid persistente.

A las consultas de pediatría llegan muchas preguntas estas semanas sobre la vacunación infantil, con dudas sobre beneficios y riesgos. Algunas familias lo han tenido claro desde el principio, ya que sus hijos tienen dolencias previas que podría agravar el virus. "Tenemos ganas de vacunar a nuestro hijo porque es de riesgo", afirma la zaragozana Mirella García, madre de Lizer, de 8 años, que padece encefalopatía epiléptica. El año pasado estuvo más delicado y contagiarse "hubiera sido un desencadenante que hubiera hecho más grave su situación", confiesa. Estos días sigue con atención todas las informaciones que aparecen sobre el inicio de la inoculación en los menores de 12 años.

En Aragón, la vacunación de estos grupos se inicia el día 15, por autocita y en los centros de salud, empezando por los nacidos en 2010, 2011 y 2012, de entre 9 y 11 años. Lizer tendrá que esperar a la siguiente cohorte de edad.

Preocupaciones de los padres

"Todo el que viene pregunta", afirma Teresa Cenarro, desde la Asociación aragonesa de Pediatría. En las familias ve que hay "predisposición" a vacunar, "pero te plantean dudas de seguridad porque es lógico ya que es una situación nueva", reconoce. Insiste en "tranquilizar" a todas. "Si la vacuna se ha aprobado es porque los ensayos han demostrado que es eficaz y sin problemas seguridad", recalca. En el caso de niños con dolencias graves previas espera la estrategia de Salud Pública.

Mirella entiende que es una decisión que debe tomar cada familia. Preside la asociación de enfermedades raras de Aragón, Somos Pera. Cree que la opción más extendida entre los asociados será la vacunación, pero cada caso es diferente. Aquellos niños con problemas neurológicos o respiratorios son los que más riesgo tienen ante un posible contagio de covid, señala.

"Tengo miedo porque nada es inocuo, pero más miedo me da que mi hija pueda coger el virus y las consecuencias sean peores, por enfermedades asociadas que conlleva su enfermedad (epilepsia, problemas respiratorios, etc.)", añade otra madre de la asociación, Begoña Garcés, sobre su hija Mara, también de 8 años, diagnosticada con síndrome de Pitt-Hopkins, una enfermedad genética que afecta al neurodesarrollo con rasgos autistas.

Piensa además en las dificultades en caso de enfermar la niña o la familia. "Mara es totalmente dependiente. Si hubiera que ingresarla, ¿Qué pasaría? ¿Cómo se iban a comunicar con ella y quién estaría vigilándola las 24 horas?", se pregunta, con preocupación. Con la vacuna no acaban sus dudas porque otro obstáculo sería detectar posibles efectos secundarios. "La mayor preocupación es que Mara, al no tener comunicación verbal, si tras ponerle la vacuna se encuentra mal no nos lo va a poder decir", teme.

Recomendación general entre 5 y 11 años

De momento, no hay prioridad para niños pertenecientes a un grupo de riesgo. "La última recomendación es general para todos los niños entre 5 y 11 años de edad", explica Inmaculada Cuesta, enfermera zaragozana y matrona miembro del grupo que participa en la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad. Las especificaciones técnicas oficiales "están pendientes de publicar", señala, pero como generalidad "se contempla la vacunación de este grupo de niños igual que en los adultos". Reconoce que entre los niños "el padecimiento de la enfermedad es mucho menor, puede ser asintomático y las formas graves son muy escasas", pero añade que también se registran casos de covid persistente y apela a la necesidad de frenar el virus. Con la vacuna "aparte de prevenir la enfermedad se persigue cortar la transmisión". En ello coincide la pediatra, en que se valora el "beneficio individual y colectivo".

"El padecimiento de la enfermedad es mucho menor, puede ser asintomático y las formas graves son muy escasas. Con la vacuna aparte de prevenir la enfermedad se persigue cortar la transmisión"

"Me imagino que a los del grupo 7 habrá que matizar el cuándo y el cómo en virtud del estado de su dolencia", añade Inmaculada Cuesta, en referencia al colectivo con enfermedades que se pueden ver agravadas por un contagio de covid. No se sabe si se adelantará la vacunación como acabó ocurriendo en el caso de adultos con enfermedades, pero Teresa Cenarro considera que la diferencia temporal entre grupos no será muy amplia porque "los niños son menos que los adultos y la vacunación va a ser rápida". En el primer grupo de 9 a 11 años hay unos 40.000 menores.

En el caso de Mirella, lo tiene claro porque confía en que la vacuna va a proteger a su hijo. Los especialistas que le tratan, desde su neumólogo a la pediatra, se lo han recomendado. "Es un niño de riesgo, si hacemos una balanza la vacuna es factible para él". Su hijo mayor, Ibai, de 14 años, no es de riesgo pero también está vacunado. "Se la hemos puesto por edad y para proteger a su hermano", cuenta. Con esta idea también se vacunan todos de la gripe, en la actual campaña de vacunación del virus. Ella también pertenece a un grupo de riesgo por padecer una poliartritis. Begoña aún no ha preguntado a los médicos de Mara por la vacuna contra la covid, pero sí que le han recomendado hace tiempo la de la gripe. "No sabes cómo pueden responder estos niños a una fiebre, por ejemplo, les puede producir más crisis epilépticas", plantea.

Campaña de la gripe

La enfermera insiste en la importancia de la protección frente a la gripe porque tras un año sin apenas transmisión de este virus, sin inmunización 'natural', considera que es una "incógnita" cómo puede expandirse este año. Algunos expertos esperan que sea más virulento. "Las familias con niños con patologías de riesgo, que no descuiden la vacunación de la gripe en los niños y el entorno familiar como padres, hermanos, tíos, abuelos y cuidadores", advierte. "Es fundamental para ellos porque la gripe también mata", recuerda. En Aragón, pueden pedir cita los menores de 60 años para vacunarse.

Durante toda la pandemia, Mirella y su familia han seguido manteniendo las medidas de prevención de contagios. "Tenemos mucho cuidado. Seguimos con las mismas restricciones. Nuestro grupo es muy cerrado, solo la familia más cercana, padres y hermanos y siempre con mascarillas. Si nos juntamos siempre nos solemos hacer algún test", comenta. Su preocupación es proteger a Lizer. Agradece que sus amistades lo respeten y las contadas ocasiones que han quedado lo han hecho "en un espacio abierto".

Inmaculada Cuesta recuerda para quienes aún dudan de la eficacia de las vacunas porque sigue el aumento de los contagios, ahora protagonizado por el avance de una nueva variante, que "una persona vacunada transmite menos carga viral y durante menos tiempo". Uno de los problemas es la pérdida de protección de las vacunas, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que puede limitarse a seis meses.

La pediatra recuerda que, en general, "las vacunas crean más inmunidad en los niños que en los mayores, más anticuerpos que los adultos", por lo que espera que dure más la protección, necesaria ahora con la oleada de casos en los colegios.

De cara a la Navidad, la pediatra augura que si sigue el ritmo de contagios en las aulas habrá familias que no puedan reunirse por estar confinadas. Las dos madres de Somos Pera seguirán manteniendo las restricciones. "Las cenas y comidas familiares, que nos juntábamos un montón, las hemos suspendido", cuenta Begoña. Afirma que "no nos encerramos en casa", pero siguen yendo con cuidado, sin recuperar la normalidad. "Todavía estamos en duda sobre qué haremos, pero nos juntaremos el círculo más cercano", comenta Mirella sobre sus planes en Navidades. "Llevamos tanto tiempo haciéndolo bien, que solo por una cena no vamos a estropearlo todo".