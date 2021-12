Aragón ha detectado al menos 56 variantes de la covid-19 desde que estalló la pandemia

Aragón ha detectado al menos 56 variantes de la covid-19 desde el estallido de la pandemia. Actualmente, la delta es la única en circulación, según los análisis del Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA), aunque no se descarta que la ómicron termine desplazándola. La anteriormente conocida como variante india necesitó poco más de mes y medio para ‘comerse’ al resto. El 24 de mayo se confirmó el primer contagio, y el 19 de julio ya estaba detrás del 100%. Esto no llegó a ocurrir con la británica (alfa), que se quedó en torno al 80%, dejando al 20% restante a otras menos ‘mediáticas’. La situación actual, apuntó el responsable del laboratorio satélite del CIBA, Javier Gómez-Arrue, obliga a estar "ocupados, pero no nerviosos". "En este tiempo no hemos visto ninguna variante con un escape vacunal elevado. En Aragón estamos viendo porcentajes de en torno al 1%, una cifra incluso inferior a la que la efectividad de las dosis nos decía", manifestó. Al margen de la delta y la alfa ha habido otras, como la brasileña, la sudafricana, la nigeriana y la de Nueva York, según los registros de la Consejería de Sanidad. Hasta el CIBA no han llegado, por el momento, muestras sospechosas de ómicron, pero se asume que "en algún momento" lo harán. Gran parte de las 48 variantes detectadas hasta la fecha corresponden a mutaciones de la india y la británica. "Es un proceso normal, estamos ante un virus que muta muchísimo. ¿Esto quiere decir que vaya a haber un escape vacunal en breve? No necesariamente", insistió. Lo importante, destacó Gómez-Arrue, es que las vacunas siguen funcionando. "Una variante con una letalidad muy elevada no tendría tiempo a reproducirse demasiado. Alargo plazo, normalmente se atenúan, aunque no siempre ha sido así. La viruela, por ejemplo, nunca lo hizo", incidió. Instó, en todo caso, a mirar la evolución de la pandemia "con perspectiva". "Hace un año, los hospitales estaban saturados. En las últimas olas, la presión ha seguido siendo alta, pero no tanto como la de entonces.Lo ideal sería que esto terminase siendo una enfermedad estacional más", dijo. style="visibility: hidden" overflow tabindex=0 role=button aria-label="Loading..." placeholder>Loading...

Análisis de muestras

Que Aragón no haya detectado casos de la bautizada como delta plus sugiere que no era tan transmisible como se pensaba. "Al final está ‘compitiendo’ con todas las demás y no ha sido capaz de desplazarlas como sucedió con la delta", dijo Gómez-Arrue.

En esta última semana, el CIBA ha secuenciado 48 muestras. El dato se ha multiplicado respecto a las de menor incidencia, en las que se analizaban de 10 a 18, pero está "muy lejos" de los niveles de saturación, ya que el laboratorio satélite podría estudiar hasta 96 diarias. "Si es necesario crecer, lo haremos", aseguró.

Gómez-Arrue cree que el actual repunte de casos no se puede achacar a las variantes, ya que la delta ya estaba presente en junio, cuando los contagios iban a la baja. En su opinión, los factores verdaderamente decisivos han sido el frío, la relajación de las restricciones y una menor ventilación en espacios cerrados.

“Los kits que permitieron dar con alfa ayudarán a encontrar ómicron”

El responsable del laboratorio satélite del CIBA, Javier Gómez-Arrue, aseguró que si la variante ómicron irrumpe en Aragón será detectada de inmediato a través de los análisis que se realizan en la Comunidad. Será posible gracias a la red de vigilancia que forman el propio Centro de Investigaciones Aplicadas, el Clínico y el Miguel Servet, que trabajan en contacto constante con el Centro Nacional de Microbiología. La forma de hacerlo será similar a la utilizada con la variante británica (alfa). "La ómicron produce el mismo efecto que esta última, ya que el llamado gen S desaparece al someterla a una PCR estándar, de modo que podremos utilizar los mismos kits que usamos entonces para afinar más. Ya hemos hablado con nuestros hospitales y les hemos dicho de que se pongan en contacto con nosotros si quieren hacer un escaneo masivo", agregó.

Que una variante se imponga a otra, explicó, obedece a "pequeños beneficios evolutivos". "Hasta ahora ha habido ligeras variaciones de la capacidad infecciosa, pero ninguna ha provocado, por ejemplo, un mayor número de ingresos", dijo. Por ello, pide "prudencia" y recuerda que los casos de ómicron se están registrando en países con menores porcentajes de vacunación que España.

El análisis de casos, defendió Gómez-Arrue, ha permitido "tomar decisiones menos agresivas para la población", y a la vez, contener la transmisión en la Comunidad. "Ahora tenemos mucho más claros los puntos en los que se tienen que establecer los cortes; cuándo hay que aplicar un confinamiento, exigir el pasaporte covid, decretar restricciones a la hostelería... Sabemos que no vamos a eliminar el virus. Por tanto, lo que no podemos hacer es cerrar y paralizar toda la actividad a las primeras de cambio", expuso.

A su entender, el coronavirus seguirá provocando "picos de incidencia"hacia arriba y hacia abajo. "Lo importantes analizar qué está pasando ampliando el foco. También es interesante ver qué estrato de la población se está contagiando", razonó.