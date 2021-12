El peso y la "presión" al equipo docente en la nueva reforma educativa, a debate

El nuevo Real Decreto 984/2021, del pasado 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación, promoción y titulación para la Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional nombra hasta en 19 ocasiones el papel relevante que tendrá el equipo docente a la hora de que un estudiante pase o no de curso. La reforma permite pasar en la ESO sin límite de suspensos y acceder con uno a la Evau, cambios que entrarán en vigor este mismo curso escolar.

"Las decisiones sobre la promoción del alumnado serán adoptadas de forma colegiada, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna", se recoge, por ejemplo, en el artículo 11 sobre la ESO.

A falta de conocer cómo se va a desarrollar la ley en la Comunidad, desde la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria de Aragón se apunta que les gustaría que les concretaran más todas las medidas. "Estamos acostumbrados a tomar decisiones porque cada evaluación implica que los equipos directivos estamos decidiendo cuál va a ser el futuro de los chicos/as. Lo hacemos, pero toda ayuda viene bien", indican.

Esta es la valoración de tres docentes aragonesas a la nueva norma del Ministerio de Educación y FP, que dirige la aragonesa Pilar Alegría:

Eva Bajén: "Siempre hemos estado detrás de la evaluación; somos los que conocemos al alumnado"

Eva Bajén imparte Lengua y Literatura en el Instituto de Educación Secundaria Cinco Villas en Ejea de los Caballeros. E. B.

La presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria de Aragón (Adiaragón), Eva Bajén, recuerda que los docentes son muy conscientes de que están formando personas y que se consiguen más cosas poniendo en valor lo que el alumando hace bien. "Todo fallo simplemente es otra manera de aprender; el confundirse es un aprendizaje", sostiene esta profesora de Lengua y Literatura en el IES Cinco Villas (en Ejea de los Caballeros), a la que a grandes rasgos y a título personal le parece "bien" el nuevo real decreto del Ministerio. "Determina que el esfuerzo se sitúe a lo largo de todo el curso. Lo que no nos facilita nada es que haya cambios de norma cada dos por tres. Nos gustaría que cuanto antes el Gobierno autonómico sacara la orden de evaluación y que nos haga ver (a todo el profesorado) los borradores para poder opinar sobre lo que va a ser la nueva evaluación desde Aragón", reclama.

Bajén apunta que lo que más cambia en la reforma educativa es que no hay límites de suspensos para obtener el título de la ESO y que se puedan presentar a la Evau con una asignatura sin aprobar en Bachillerato. "La repetición de curso, a no ser que venga acompañada de otras medidas, muchas veces no da resultado. Y el que no haya recuperación a final de curso lo valoramos positivamente; los exámenes de septiembre no eran adecuados. Lo importante es que el alumno trabaje a lo largo del curso, de esta manera reforzamos la idea de que estamos en una evaluación continua", dice.

En cuanto al papel del equipo docente, resalta la importancia que tienen a la hora de evaluar a los estudiantes. "En el fondo siempre hemos estado detrás de la evaluación; somos los que conocemos al alumnado. En la evaluación se hace un análisis del alumnado y con cada uno de los cambios de leyes que hemos tenido lo único que ha bailado un poco es si en la ley ponía por delante el que el equipo docente decidía o lo ponía detrás de situar el número de aprobados o el número de suspensos límites. Ahora colocan la excepcionalidad en la repetición; vamos a ver cómo delimita Aragón", subraya.

Mónica de Cristóbal: "La presión para que los estudiantes titulen y promocionen se traslada al profesorado restándole herramientas"

Mónica de Cristóbal, representante de Educación de CSIF Aragón y docente durante 22 años de Infantil y Primaria. CSIF Aragón

Mónica de Cristóbal, representante de Educación de CSIF Aragón y docente durante 22 años de Infantil y Primaria, considera que lo que ha hecho el Ministerio que dirige la aragonesa Pilar Alegría ha sido eliminar "el problema de la alta tasa de suspensos y repetidores" suprimiendo las pruebas que los determinan e introduciendo la promoción automática del alumno. "En vez de invertir en más profesorado que ayude a paliar las dificultades que tienen determinados estudiantes. La promoción del alumno/a debe ser una decisión del tutor o profesor del área, acompañado por el equipo docente; tiene que ser así porque son los que están directamente en el aula. Lo que no podemos pretender es que se relajen los criterios de promoción porque entonces el estudiante no tiene esa capacidad de esfuerzo para conseguir superarse a sí mismo y seguir aprendiendo", se queja.

Para De Cristóbal, el que desaparezca la evaluación extraordinaria y se titule con áreas suspensas no va a mejorar la calidad educativa, sobre todo en la ESO y Bachillerato. "En Infantil y Primaria no va a haber tanta diferencia con este nuevo real decreto puesto que la evaluación es más continua, más directa y más en el día a día", explica, al tiempo advierte de que CSIF considera "imprescindible" que se firme un pacto de Estado para "evitar que los grupos políticos utilicen la Educación como cambio de cromos". "Además de evitar vaivenes y modificación de leyes cada vez que cambian de color", añade.

"El Gobierno aragonés tendría que valorar la posibilidad de poner en marcha el real decreto el curso que viene"

En cuanto al papel de los docentes, la representante de Educación de CSIF Aragón estima que la reforma educativa quita autoridad al profesorado. "La presión para que los estudiantes titulen y promocionen se traslada al profesorado restándole herramientas para poder convencer al alumnado de lo bonito y necesario que es aprender los contenidos de las áreas. En esas reuniones de evaluación se va a presionar al profesorado; si hay un alumno que suspende tres asignaturas alguien tiene que aprobarle si no no promociona. Va en detrimento de la calidad educativa. Quienes están en los centros son los que están sentando sus bases de conocimiento para todas las profesiones del mundo", ahonda.

Asimismo, De Cristóbal indica que desde el sindicato reclaman a la DGA que valore la posibilidad de poner en marcha el real decreto el curso que viene. "Que no cambien las reglas de juego a mitad de curso", dice.

Ana Ínigo: "Hay que potenciar el espíritu de superación ante las dificultades y eso solo se puede hacer con esfuerzo y trabajo"

Ana Ínigo, directora del IES Goya en Zaragoza. A. I.

Ana Ínigo, directora del IES Goya de Zaragoza y profesora de inglés, destaca el inmenso trabajo que día a día realizan los docentes y más si cabe en tiempos de pandemia. De ahí que hable de la necesidad de potenciar e invertir en educación para que los resultados sean los mejores. "Lo que sí influye en la educación es que los grupos sean reducidos, que haya profesorado suficiente... Sin embargo, eso no se da; no hay bajada de ratios y cada vez hay menos desdobles", señala.

La directora del Instituto Goya considera que a los docentes les habría gustado que les hubieran preguntado ante la nueva reforma y también que hubiera una ley educativa de consenso "de todas las organizaciones políticas". "El equipo docente tiene mucha importancia en la evaluación del alumnado; no puede ser de otra forma. Pero creo que el real decreto podría ir un poco en detrimento de la calidad de la educación. Una ley educativa debería de primar la educación de calidad y la cultura del esfuerzo. Hay que potenciar ese espíritu de superación ante las dificultades y eso solo se puede hacer con esfuerzo y trabajo", afirma.

"Las normas tienen que ser claras e iguales para todo el alumnado para que todos tengan las mismas posibilidades"

Asimismo, considera que podría ser un "error" el que se hayan eliminado los exámenes extraordinarios en la ESO ("es otra oportunidad que tienen los alumnos de poder recuperar", dice) y estima también que no se debería de cambiar una norma educativa a mitad de curso escolar. "Me parece muy importante la labor del equipo docente y la formación del alumno, pero las normas tienen que ser claras e iguales para todo el alumnado para que todos tengan las mismas posibilidades. Tiene que haber una base estipulada; si no hay una regla igual para todo el mundo puede darse el caso de que haya un agravio comparativo", avisa.