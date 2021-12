Ni "subnormales" ni "disminuidos": las personas con discapacidad quieren cambiar la Constitución

Hubo unos tiempos en los que las personas con discapacidad eran ‘disminuidos’. Otra, en la que fueron ‘subnormales’ o ‘retrasados’. En ocasiones, ni siquiera se empleaba de forma peyorativa, a pesar de que el significado textual de las palabras, con sus prefijos, fuera claramente humillante. La Constitución española se quedó en ese punto. Redactada en 1978, en su artículo 49 se refiere a las personas con discapacidad como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”.

Las asociaciones del sector llevan más de 20 años pidiendo el cambio del texto constitucional. En el día de la Carta Magna, el gerente de Atades, Félix Aguirrezabalaga, explica que la modificación “es importante porque el lenguaje que utilizamos para describir a las personas genera una percepción y unos estigmas”. “En nuestro vocabulario, en general, ya no utilizamos la palabra disminuido, porque la sociedad ha evolucionado más rápido que nuestros textos legislativos”, señala.

Aguirrezabalaga recuerda que, cuando nacieron en los años 50 y 60, las propias asociaciones utilizaban el término ‘subnormal’ porque “era el políticamente correcto”, ya que “el incorrecto era disminuidos”. “Ahora nos suena aún peor subnormal, es algo que se usa como insulto”, añade.

Aunque disminuido -la palabra que aparece en la Constitución- ahora “nos suena más fino que subnormal”, no deja de tener un carácter peyorativo: “El prefijo lo que te dice es que tienes una capacidad inferior, o negativa. Ahora somos conscientes de que todas las personas tienen capacidades diversas, que hay personas con deterioro cognitivo que pueden tener otras inteligencias al mismo nivel o superiores a las personas que no nos se nos considera disminuidos”.

Por eso, el gerente de Atades incide en que la manera adecuada de referirse a este colectivo es el de “la discapacidad”, aunque también se usan las expresiones “diversidad funcional” o “capacidades diversas”, para destacar “que todas esas personas también tienen capacidades”. Atrás, quedan, por tanto, esos años en los estas personas eran “subnormales” en telediarios, titulares de prensa y hasta en acontecimientos oficiales como el Año Internacional del Subnormal, celebrado en 1980.

Imagen del 'día nacional del subnormal' en una ciudad española. Heraldo

La reforma de la Constitución para cambiar “disminuidos” por “personas con discapacidad” está en trámite, aunque no tiene garantizada que salga adelante. El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma. PP y VOX presentaron enmiendas a la totalidad por considerar que no era el momento de tocar la Carta Magna. El Congreso de los Diputados rechazó estas enmiendas, por lo que el texto sigue su trámite parlamentario. Eso sí, no saldrá adelante si no consigue el apoyo de los populares.

Acto en la Delegación del Gobierno

Este pasado viernes, 3 de diciembre, fue el Día Internacional de la Discapacidad. Coincidió con el homenaje a la Constitución en la Delegación del Gobierno de Aragón, por lo que la Delegada, Rosa Serrano, hizo mención a esta reforma constitucional en su discurso. Además, en el acto participaron tres alumnos del colegio San Martín de Porres de Atades -Ismael Fernández, Alba Cánovas y Jeou Tanjigora-, que leyeron un texto sobre la Carta Magna que elaboraron durante la semana en el centro.

En él, recordaron que la Constitución recoge que tienen derecho a participar en la sociedad, y que para ello necesitan “que el acceso a la información sea más sencillo”. También explicaron que “la vivienda y el trabajo son derechos”, por lo que necesitan “pisos tutelados” y “mayor acceso al mundo laboral para las personas con discapacidad intelectual”.