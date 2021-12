Los jóvenes aragoneses que reflexionan sobre el futuro de Europa

Álvaro Henche es un zaragozano que este verano recibió una llamada de un número desconocido. "Me llamaron de forma aleatoria para participar en un proyecto para dar voz a los ciudadanos", recuerda este joven de 22 años. Le habían propuesto formar parte de los paneles ciudadanos del Parlamento Europeo, unas reuniones donde se debate sobre problemas, recogen su sentir y plantean una solución para el futuro. "Me pareció una iniciativa interesante. Era la primera vez que se hacía –añade-. A veces existen iniciativas de este tipo que no se conocen". Este domingo tenía que estar regresando del encuentro de Dublín, pero se canceló dada la situación actual de la pandemia en Europa.

Álvaro no es el único aragonés que participa en esta iniciativa. Sofía Gómez e Inocencio Lázaro, ambos de Zaragoza, son dos de las más de 800 personas que dan su visión de Europa. "Al haber estudiado trabajo social y sociología política me interesaba", reconoce Sofía, que trabaja de 'aupair' en Francia, mientras prepara unas oposiciones de la DGA.

Sofía Gómez Palacios interviene en uno de los paneles ciudadanos de la Unión Europea. UE

La primera toma de contacto de estos aragoneses fue en Estrasburgo, una experiencia "bastante positiva", coinciden. "Me permitió conocer a personas de diferentes países, de diferentes visiones. Estudiantes, trabajadores, jubilados... en mi panel había gente de hasta 80 años. Una visión muy amplia, generacional y también de los diferentes países", sostiene Álvaro, que estudió ADE y ahora auditoría. Sofía percibió la ilusión general por participar y más en un momento que parecía que "la gente estaba perdiendo la esperanza en la Unión Europea, que había que renovar". "Desde mi punto de vista estos procesos creo que son el futuro de los procesos democráticos", añade. "Sientes que estás jugando un papel muy importante para el futuro de Europa. Todo el mundo escucha las opiniones del resto", valora Inocencio.

"Sientes que estás jugando un papel muy importante para el futuro de Europa"

Los paneles se articulan en cuatro temáticas que abordan una amplia diversidad de campos. Los participantes los conocen previamente y les ofrecen recursos para documentarse en el asunto, pero no es necesario que sean expertos. Se dividen en subgrupos de unas 15 personas de diferentes nacionalidades y plantean problemas. "Se hacen las orientaciones hacia una posible solución y una justificación de ese problema", explica Henche, que forma parte del panel de economía, justicia social empleo, educación, cultura, juventud y deporte y transformación digital. El último paso es una recomendación.

Álvaro Henche, en Estrasburgo. A.H.

Por ejemplo, Inocencio Lázaro, de 20 años y estudiante de ADE en la Universidad de Zaragoza, está en el panel de la Unión Europea en el mundo y migración. "Hablamos de la acción internacional, de la migración desde un punto de vista humano, de las consideraciones humanas, de la integración de la gente que emigra a Europa...", enumera. Pero estos temas se comparten con compañeros de otros grupos, de tal forma que el trabajo es conjunto. Los encuentros pueden ser tanto presenciales como online, de hecho, Lázaro viajará en enero a Maastricht si la situación lo permite.

Inocencio Lázaro, junto a una compañera, en Estrasburgo. I. L.

Sofía está en el panel de salud y medio ambiente, temas de total actualidad. "La gente está tan quemada con la covid-19, que es uno de los asuntos que menos se han tratado. Se ha hablado de otros temas que les han afectado como la salud sexual, la educación en salud, la salud mental, el acceso a la sanidad... ", señala Gómez.

"Ahora sí que siento que formo parte de la Unión Europea"

La percepción sobre Europa ha cambiado en algún caso. "Ahora sí que siento que formo parte de la Unión Europea. Una vez estás ahí te das cuenta de que es como si todos formásemos parte de una gran nación y que no nos diferenciamos tanto, que somos personas. Lo que nos diferencia es que tenemos diferentes culturas", sostiene Inocencio, que añade que lo más le ha llamado la atención es el planteamiento de crear un ejército europeo. "Me siento afortunada de poder formar parte en un proceso de participación ciudadana a estos niveles -aporta Sofía, de 23 años-, pero tengo la incertidumbre de cuál será el destino de lo que se habla".

En cada grupo se nombraron a unos embajadores que son quienes transmiten al Parlamento lo que se trata y asisten a reuniones en Estrasburgo junto a europarlamentarios y otros representantes. "La última vez nos trasmitieron que no fue muy positiva", lamentan algunos de los consultados. Sin embargo, no pierden la esperanza. "Creo que es lo último que se pierde, hay muy buenas intenciones en que todo este proceso se plasme en el papel, ya no solo en una ley o comunicado, sino que se lleven a cabo", responde optimista Sofía que viajará a Natolin (Polonia) al año que viene. "Creo que se nos va a escuchar, pero a ver qué sucede. Se nos está teniendo en cuenta y los traductores ponen mucho empeño en que se transmita bien", añade Inocencio.

En cualquier caso, recomiendan la experiencia si alguien se lo plantea en el futuro. "No es que todo el mundo pueda aportar, sino que tiene derecho a aportar su visión. La recomendaría porque aprendes muchísimo de otros países, de otros ciudadanos. Es todo el aprendizaje que llevas, merece la pena", concluye Sofía.