Popurrí navideño: del pollo de Lola Flores al ‘polvorrón’ de Leticia Sabater

Este verano la NASA envió al espacio un mensaje para los humanos del futuro. Un hecho que en parte no es nuevo, ya se habían enviado en otras ocasiones misivas dirigidas a posibles habitantes de otros planetas. Por ejemplo, en Sevilla 92’. En el Pabellón del Futuro había una máquina para mandar mensajes a las estrellas. ¡Ojo! Que te regalaban un papelito con las coordenadas del destino y con la fecha estimada en la que alguna civilización alienígena lo leería.

Eso mismo proponemos utilizando el Miura, el cohete que se está probando en Caudé. El mensaje en estas fechas no puede ser otro que "Feliz Navidad". Imagínense a esos buenos seres tratando descifrar qué diantres es la palabra "Navidad". Puede ser difícil, pero creemos que con esta lista de canciones navideñas les quedará muy claro. Tal vez hubiera sido más sencillo llamar a Rappel, para decírselo directamente a los habitantes de esos planetas, pero no encontrábamos el teléfono.

"Prorromponpón, prorromponpón"

"Disculpe, ¿cómo se llega a Belén?". "Por el camino que baja hasta el valle que la nieve cubrió", respondería Rapahel y cualquier persona que haya sido espectador del especial de Nochebuena de TVE algún año. El de Linares cuenta, año tras año, la misma historia: que los pastorcillos quieren ver a su Rey y le llevan regalos en su humilde zurrón. En los últimos años ha estado acompañado de Bisbal o Alaska, entre otros. Sea como sea, en un escenario convencional –del estilo de ‘Noche de fiesta’- o con atrezo de una mansión, siempre está presenten el "prorromponpón, prorromponpón".

Feliz Navidad, próspero año y felicidad

Vamos al clásico '¡Feliz Navidad!' versioneada por unas jovencísimas Azúcar Moreno que allá por 1984 regalaron a España una entrañable actuación en Televisión Española. Para los amantes de lo 'vintage' es un 'must' en la lista de reproducción de Nochebuena. Un villancico fresco y con duende de Toñi y Encarna para amenizar la velada.

En su mesa, los Parchís tenían un sitio para ti

Llega el momento lacrimógeno y de compromiso social con el 'Ven a mi casa esta Navidad' del mítico grupo infantil Parchís. Para los que los que se sienten solos, para los que están lejos de sus familias, para los que han perdido a alguien, para los que no tienen a dónde ir... para todos los que se sienten desgraciados en Navidad, Tino, Frank, Yolanda y David apelan al corazoncito de la gente para aplicar aquello de "siente un pobre a la mesa".

El pollo de la Flores

El pollo de Lola Flores era "chiquito, está gordito y coloradito". Lo cantaba en 'Pollo a la cazuela', una especie de villancico costumbrista en la que contaba parte de la vida de un pollo, el que se iba a comer en Nochebuena. Todo entre palmas, mucho ritmo, más palmas y ese duende que tenía la Faraona.

'Navidad junto a ti'

Si padecen de diabetes, no escuchen esta canción. No, fuera de bromas 'Navidad junto a ti', de Edurne, tiene una letra con sentimiento, de esas que cuando se escuchan aparecen en la mente las caras de seres queridos. De esas canciones que en estas fechas gusta escuchar y que emocionan más que el anuncio de El Almendro. "Deja los regalos sin abrir y dime que me quieres", "tú, eres todo lo que quiero", "siempre es Navidad junto a ti". Esas y muchas más son las frases que Edurne regala sus seguidores.

La Mariah Carey española

Posiblemente sea la canción navideña que más veces repite la palabra “Navidad”. Para todo, "Navidad", decía Rosana. Y entre "Navidad" y "Navidad" trufamos unas cuantas letras de villancicos tradicionales, de los que aparecen en los cantorales de misa. Año tras año es otro de los imprescindibles de estas fechas. Así, Rosana se ha convertido en la Mariah Carey de España. ¡Cielos! Cuentan que cada vez que se menciona a esa reina de la Navidad nace un elfo.

El lado 'indie' de la Navidad

¿Oyen eso? Son los cascabeles del trineo de Santa Claus que se acerca cargado de regalos y dispuesto a quebrantar la ley si es necesario. "Quiero que hoy sea Navidad" clama Julian Casablancas, el de los Strokes, demostrando que por muy alternativo, guapo y rico que se sea también nos puede gustar la Navidad o ¿quizás sea irónico? En cualquier caso, empieza la marcha con 'Christmas Treat'.

Un regalo desde Zaragoza

En la década de los 90 se vivió la eclosión del movimiento 'indie' en la escena musical nacional y desde Zaragoza se hicieron muchas aportaciones. El Regalo de Silvia fue una de ellas. Con su pop ruidoso y sus letras en inglés, alcanzaron la categoría de imprescindibles en festivales y conciertos. Los maños fueron los primeros en actuar en la primera edición del festival de Benicasim, en 1995. Entre tanto trajín tuvieron un momento meláncoliconavideño y compusieron 'Song for kids'.

De los recopilatorios navideños benéficos

A finales del siglo pasado, cuando la gente compraba discos, casetes y CD físicos, eran habituales los recopilatorios más variopintos en torno a una causa benéfica para destinarle los beneficios obtenidos en las ventas. Los había más o menos comerciales, más o menos marchosos y en ellos podían convivir Bruce Springsteen con Bon Jovi o con Madonna. De uno de estos, concretamente el 'A very special Christmas vol.3', proponemos la canción de los Smashing Pumpkins, otra banda de culto noventera, titulada 'Christmas time'.

La propuesta navideña de Leticia Sabater

Todo lo que canta Leticia Sabater se convierte en polémica antes que en 'hit'. Ha pasado con sus últimas canciones, como 'Salchipapa', 'Bananakiki' o 'Tukutú'. También tiene propuestas navideñas, como ‘Polvorrón’, ese tema en el que dice "papi, vamos al turrón, ya vienen los camellos". Los modelitos del videoclip son muy navideños, aunque no para salir a la calle, porque… ¡porque menudo frío! Otro de sus villancicos, 'Trínchame el Pavo', hace mover las "alitas", pero ese lo dejamos para la próxima edición.

'Bonus track'

Como no sabemos exactamente cuán avanzada será la tecnología de los seres alienígenas que recibirán esta cápsula del tiempo, añadimos un vídeo con la musa por excelencia de la Navidad. Así seguro que el mensaje llega con claridad. Al margen de todos los artistas anteriores -y en otra liga-, figura la ya mencionada Mariah Carey, la cantante que suena a Navidad más allá del encendido Rockefeller Center de Nueva York. Su canción aumenta las reproducciones cada año por estas fechas. Ya saben: 'All I want for Christmas is you'.