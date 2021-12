Los municipios fían sus actos navideños a los exteriores y no descartan cancelar cotillones

Los grandes municipios de Aragón fían su programación navideña a los exteriores y no descartan tener que cancelar actos por el repunte de contagios. Peligran especialmente los cotillones de Nochevieja, una aglomeración que se quiere evitar para no disparar la curva de la séptima ola.

Zaragoza, Huesca y Teruel mantienen su apuesta sin que, por ahora, haya un plan B. El hecho de que la mayoría de los actos sean en el exterior da cierto margen, pero aún así, mantienen un contacto constante con el Departamento de Sanidad para adaptar la situación si fuera necesario. «Esperamos que no, pero si las circunstancias cambiasen, nos adaptaremos a los requerimientos que nos hagan», apuntó la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, al presentar la programación.

En Alcañiz, donde se rebasan los 900 casos por cada 100.000 habitantes a siete días, no volverán los hinchables de Expoguay por los «riesgos» que entraña organizar actividades en espacios cerrados. En su lugar, el Consistorio ha reordenado la programación en torno a la plaza de toros. El belén será al aire libre, lo mismo que el mercadillo navideño. La propia plaza, explicó su regidor, Ignacio Urquizu, se convertirá en una pista de hielo «ecológica». «También esperamos que la cabalgata, al ser en el exterior, se pueda celebrar», agregó. Y aunque el Ayuntamiento no organiza cotillón, está «en contacto permanente» con los bares y Salud Pública a fin de trasladar a los empresarios cualquier cambio o recomendación.

En Cuarte, con cerca de 500 casos por cada 100.000 habitantes, ya se ha suspendido alguna actividad como el cuentacuentos que tenían previsto el pasado fin de semana. «Llevamos mucho tiempo preparando la Navidad, pero ahora todo está en ‘stand by’», reconoció Eva Díez, concejala de Festejos. Como Urquizu, confió en que la cabalgata se pueda celebrar, pero no se descarta que el cotillón o la visita de Papá Noel, ambos organizados tradicionalmente en interiores, puedan sufrir cambios.

"Tras el puente haremos una valoración y veremos si hay que cambiar algo", asegura la alcaldesa de Ejea de los Caballeros

Con una tendencia ascendente, en Ejea de los Caballeros han suspendido el concierto de Navidad de la banda municipal, previsto para el día 19. Y para el resto, se trabaja «semana a semana». «Tras el puente haremos una valoración y veremos si hay que cambiar algo», detalló su alcaldesa, Teresa Ladrero. En este sentido, señaló que la mayoría de los actos se llevan a cabo al aire libre o en lugares cerrados pero espaciosos: «Lo hemos organizado todo con bastante prudencia y con la posibilidad de ajustarnos a la situación que haya entonces».

Cambio de planes

Caspe, por su parte, ha optado, directamente, por no programar su tradicional feria para niños, conocida como Caspelandia. «Al ser en un recinto cerrado y con los menores sin vacunar hemos preferido traer una pista de hielo al aire libre», contó su concejala de Festejos, Elise Ventura. El día 24 esperan la visita de Papá Noel. «Tendrá un buzón para recibir las últimas cartas de los niños, pero, por seguridad, no podrá cogerles en brazos. Nos parece peligroso, teniendo en cuenta la situación actual», afirmó. En duda está el acto central de Nochevieja. La intención era contratar a una orquesta o un DJ, pero, según reconoció, «meter a mucha gente en el pabellón y que cada uno baile a su aire no parece lo más indicado».

En Utebo, las actividades culturales, el teatro y las exposiciones se mantienen, dado que, según su alcaldesa, Gema Gutiérrez, siempre han contado con aforos más rebajados. Sin embargo, todavía están a la expectativa de cómo será el cotillón: «Habíamos planteado algo parecido a antes de la pandemia, pero con menos personas». Sin embargo, preocupa el hecho de hacerse en el interior.

En Tarazona, uno de los grandes municipios con mejor incidencia, van «día a día». «Estamos en contacto directo con el centro de salud. Por ahora se mantienen todas las actividades, pero en el momento en que digan que la incidencia ha subido de forma importante y recomienden cancelarlas se suspenderán todas», dijo la concejala de Festejos, Eva Calvo. El mercadillo navideño se instalará en el paseo principal, y la intención es que haya cabalgata. También está previsto un belén viviente en el que los actores tendrán que llevar mascarilla.