Javier Bravo, vecino de la localidad zaragozana de Gallur, salía de trabajar este viernes, "a eso de las 22.00", cuando una pareja de zorros le sorprendió de camino a su casa, en pleno centro del pueblo. No dudó en coger su móvil y grabar lo que en un primer momento consideró como "extraño y raro".

"No es habitual ver estos animales por aquí", apunta Bravo, quien este sábado se mostraba "algo asombrado" por la repercusión que su vídeo ha tenido en redes sociales.

"Lo subí a Facebook como algo curioso, pero resulta que son muchos los vecinos que llevan viendo a la pareja de zorros desde hace más de una semana", asegura Bravo. "Van siempre a zonas en las que hay cerca algo de comida. De hecho, este viernes estaban junto a un supermercado. Otros días los han visto cerca del albergue del pueblo, por el pabellón...", cuenta el gallurano.

Una pareja de zorros sorprende a los vecinos de Gallur Yolanda Martínez

Lo que más le llamó la atención a este vecino es que paseaban sin inmutarse pese a la presencia humana. "Iban muy tranquilos, a sus anchas", afirma. "Solo se asustaron cuando vieron a un par de jóvenes andando. Entonces se quedaron parados, y cuando llegó un coche, desaparecieron corriendo, tal y como puede verse en el vídeo", asegura Javier Bravo. "Yo les grabé a una distancia de no más de 10 metros, pero ha habido gente que se ha acercado más a ellos. No parecen peligrosos, más bien algo asustadizos", comenta Bravo.

"No tenemos muy claro de dónde proceden los animales. Alrededor de Gallur solo hay zonas de cultivo que ahora no tienen prácticamente nada ni de cereal ni de maíz", afirma este vecino de la localidad zaragozana. No obstante, para evitar problemas, los habitantes del pueblo aseguran haber avisado a la Guardia Civil de esta "curiosa" visita nocturna.

Uno de los zorros, junto a un paso de peatones en Gallur Javier Bravo

Otras visitas inesperadas

La pareja de zorros vista en Gallur engrosa la lista de animales que han visitado otras localidades aragonesas, ante la sorpresa de sus vecinos. En concreto, en octubre de 2020, los ocupantes de un vehículo sorprendieron a un jabalí de gran tamaño corriendo por la calle Zaragoza de la capital oscense.

Un zorro, en la zona deportiva de Gallur Yolanda Martínez

Una situación similar ocurría en Barbastro hace menos de un año. En esta ocasión, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Barbastro y bomberos de la Comarca del Somontano tuvieron que emplearse a fondo para ahuyentar al animal, que apareció en un parque de la ciudad del Vero. Cabe recordar también que hace tan solo unos meses, en mayo, dos cabras acabaron en el tejado del Ayuntamiento de María de Huerva.