Luis Enjuanes: "Vacunar al 80% de la población en Aragón es un logro, pero no hay que parar"

¿Los casos detectados en España de la variante ómicron son solo la punta del iceberg?

Yo creo que sí, porque es mucha casualidad hacer análisis y justo dar en la diana. Esto indica que el virus lleva más de dos semanas rodando por ahí y en los próximos días aparecerán más casos.

¿Hay que estar preocupados por la variante sudafricana?

De momento, no. Me parece prematuro. Esperemos por lo menos dos semanas porque tenemos la experiencia de otras que saltaron a la prensa y duraron un mes.

¿Las vacunas actuales son eficaces contra esta nueva cepa?

Aún está en estudio. Lo que se sabe es que se han infectado personas que estaban vacunadas, pero también se infectan personas vacunadas con otras cepas distintas. Potencialmente se podría escapar mejor porque ha acumulado 32 mutaciones, pero la evidencia científica de que se disemina mejor no la tenemos.

La clave es la vacunación.

Sí, pero hay que hacerla bien. Hay que vacunar a todo el mundo que se pueda, pero principalmente a los grupos de riesgo, porque tienen más riesgo y porque, al ser mayores, su sistema inmune está más debilitado. Tienen más facilidad para infectarse y, por lo tanto, para extender el virus. Luego nos conviene invertir en vacunación, pero invertir bien.

¿Antes que vacunar a los niños habría que proteger a aquellos países con bajas coberturas?

Creo sinceramente que hoy en día ya hay vacunas para casi todos. Lo que hay que hacer es organizarse y tener no solo generosidad sino inteligencia, para protegernos a nosotros mismos.

¿En qué fase está la vacuna en la que trabajan desde el CSIC?

Nosotros vamos lentos. Tiene un gran potencial, pero también es más compleja porque expresa varias proteínas y es totalmente nueva, por eso no nos gusta mucho hablar de para cuándo estará, pero no antes de finales de 2022. Eso si todo va bien.

¿Su aplicación en espray inhalador aportará más inmunidad?

Si lo autorizan las agencias que regulan la administración del medicamento, no hay duda de que es la ruta más eficaz porque se inmunizan las mucosas a las que les presentas el antígeno.

¿Cree que la vacuna contra la covid se instalará en el calendario vacunal, como la gripe?

Con todo lo que sabemos de momento, si no cambia la situación, casi seguro que sí.

Lleva 35 años trabajando con coronavirus. ¿Qué diferencia al SARS-CoV-2 de otros virus?

Todos los virus tienen estrategias que dan ventajas selectivas para escaparse de las defensas inmunológicas que tenemos. Este es un campeón: tiene muchísimas estrategias, confunde a nuestro sistema inmune, anula algunas de nuestras defensas, debilita el sistema de anticuerpos y varía y evoluciona rápidamente.

Aragón está inmersa en la séptima ola de la pandemia. ¿Las terceras dosis permitirán frenar por fin la transmisión de la covid?

Sí, eso siempre ayuda. Gracias a que estamos mucha gente vacunada posiblemente esta ola sea mucho más plana que las anteriores. Y hay que hacer un esfuerzo por convencer a los que no se han vacunado. Necesitamos que entiendan el beneficio de la vacunación.

¿Considera que el pasaporte covid es una buena herramienta?

No lo he examinado con todo rigor, pero cualquier iniciativa que pueda ayudar a que la gente se vacune más, que es una de sus misiones, me parece fantástico.

¿Habría que aplicar medidas más restrictivas, como ya se hizo?

Las incidencias están subiendo y si siguen aumentando, por supuesto que sí. Es mejor poner medidas de prevención cuando las cifras aún no son escandalosas que cuando están totalmente desbocadas. Después es mucho más caro. La economía no se va a mejorar hasta que no se mejore la sanidad y venga la libertad total.

¿Cuándo podremos ver el final de esta pandemia?

Posiblemente, pronto. A lo mejor a finales del año que viene estará controlada en términos de vacunación y se vuelva un virus estacional como la gripe, que causa muchos muertos todos los años y es muy importante, pero ya no tendrá las características de una pandemia que puede causar muchísimos muertos. Ha infectado a 260 millones de personas y ha matado a 5,2 millones en el mundo y, si continúa así, va a matar a muchas más. Esto es muy serio, y la gente tiene que comprender que la situación es muy grave.

Aragón roza ya el 80% de su población total inmunizada.

Es un logro del que los aragoneses tienen que estar muy orgullosos, pero no hay que parar. Hay que continuar para conseguir un porcentaje del 94%, que se va a poder alcanzar porque en dos semanas tendremos vacunas para los niños, que suponen un 14% de la población. Alcanzar esa cota de vacunación es muy importante.