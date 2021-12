La incidencia de la covid entre los menores de 11 años en Aragón se dispara por encima de los 590 casos

Los contagios entre los menores de 11 años -el único grupo de edad que todavía no tiene acceso a la vacunación- siguen al alza y su incidencia a 14 días, según los datos del Ministerio de Sanidad, roza ya los 600 casos por 100.000 habitantes. Son ellos los que, a día de hoy, lastran buena parte de la incidencia de la Comunidad (435,46) y todo ello se refleja en los centros educativos. "Cada día hay más contagios y también afectan ya a los profesores", reconocieron desde CSIF, quienes ya han presentado un escrito en Educación para reclamar la recuperación de antiguas restricciones como es la jornada continua excepcional y la reducción de las ratios. De manera genérica todos los sindicatos pidieron más información sobre los efectos de la pandemia a la Consejería de Felipe Faci para poder valorar la situación.

Pese a la preocupación de docentes y familias por el aumento de la curva de contagios, fuentes del Departamento señalaron que no se valora tomar nuevas medidas y recordaron que las establecidas son "muy similares" a las del curso pasado. Todos los alumnos mayores de seis años deben de llevar mascarilla, se mantiene la ventilación cruzada y el uso de gel hidroalcohólico. También se intenta respetar la distancia de seguridad. Todo ello no ha impedido que en algún centro, como el Margarita Salas de Zaragoza, tengan un total de cinco aulas cerradas. En el Pilar Bayona de Cuarte habría, al menos, tres de infantil. Y así se repite en varios puntos de la Comunidad. No obstante, de momento, no se plantea el cierre de ningún colegio y recuerdan que este año hay unas 500 aulas cerradas menos desde que comenzó el curso y, por ende, la situación es mejor.

"Estos días hemos notado un crecimiento exponencial de casos, especialmente en infantil y primaria, pero estas cifras están lejos de lo que vivimos el año pasado", recalcó Ricardo Civera, presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa). En este sentido, reconoció que se trata de un "reflejo" de lo que ocurre en la sociedad y que los equipos directivos están "en alerta" ante las posibles situaciones para "responder de una manera eficaz y en colaboración con los equipos covid".

Por el contrario, en los institutos apenas perciben la repercusión. "Estos días ha habido alguna notificación más, pero parece que se nota el efecto de la vacuna", señaló Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria de Aragón (Adiaragón). Sí que reconoció que entre el alumnado se empiezan a "relajar" algunas medidas. "Algunos se ponen la mascarilla debajo de la nariz y tenemos que estar continuamente encima. Nos suelen hacer caso, pero a la mínima está ahí otra vez", apuntó.

Desde que comenzó el curso, un total de 1.622 menores de 10 años se han contagiado de covid, lo que supone el 13,3% del total de positivos registrados en la Comunidad. Esta cifra se encuentra lejos de los casi 3.000 positivos del curso pasado, pero su proporción respecto al total se ha duplicado, ya que en 2020 apenas suponían el 6% de los casos de Aragón.

El efecto en la enseñanza

Para las familias el aumento de contagios es motivo de preocupación, pero también el efecto que estas cuarentenas -bien por positivo o contactos estrecho- tienen en la enseñanza de los menores, que vuelven a tener clases telemáticas. "Apelamos a la responsabilidad, especialmente con esta semana de vacaciones, ya que generalmente a la vuelta de los puentes es cuando se han producido más brotes", explicaron desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Aragón (Fapar). En un sentido similar se manifestaron las familias de la concertada, quienes apelaron a la "prudencia" y dijeron que el auge de casos era "esperable" y un "reflejo" del resto de la sociedad.