Todo lo que hay que tener en cuenta el primer día de esquí

Algunas estaciones de esquí de Aragón ya han abierto sus pistas. El año pasado no se cortó la nieve y el equipo se quedó en el armario o en el trastero. ¿Hay que hacer algo antes de poner los esquís sobre la nieve? “Si el equipo se guardó bien, no hay que hacer nada”, sostiene Pepe Giral, de Biescas Punto Zero. Desde este negocio del sector de la nieve de Biescas, inciden en que es necesario un mantenimiento. “En primer lugar el encerado de las tablas y después afilar el canto, una laminita de metal que tiene que cortar casi como un cuchillo. El afilado se hace en máquinas de tiendas especializadas –recomienda Giral-. Además, hay que controlar que no se oxiden”.

También es aconsejable comprobar que las fijaciones estén en buen estado, que no se hayan roto. En cuanto a la ropa, no hay que seguir ninguna pauta, pero sí para las botas. “Se deben guardarlas secas y cerradas para que no cojan forma”, añade.

¿Y si es la primera vez que se esquía? ¿Qué hay que tener en cuenta? El primer capítulo es la ropa. Pepe Giral apunta que depende del tiempo que haga y de la estación del año, pero lo habitual son mallas y una camiseta térmica. Giral también añade a la lista unos calcetines gordos y altos. “A veces dicen que es mejor esquiar con medias finas, pero si la media es muy fina, pueden originar rozadura con la bota”, avisan. En cuanto a la ropa exterior, mejor cuanto más impermeable.

Guantes y casco, más que gorros. Giral recuerda que es obligatorio para los 'pequeñines', para el resto no es un requisito pero es muy aconsejable. Sin olvidar de la crema solar y de las gafas de ventisca con protección solar. “Lo importante es que tengan protección porque sin gafas existe un riesgo muy alto de quemarse los ojos porque la nieve hace que el reflejo sea mucho más fuerte”, indican en Biescas Punto Zero.

La gran duda aparece con el tipo de esquís. Este esquiador y experto del sector enumera que depende de la edad, el sexo, el peso, la complexión y la experiencia -nivel principiante, medio o avanzado-. “No es lo mismo una persona que empieza que el que ya lleva un tiempo”. Si se está empezando es recomendable un esquí carving, que es ligero y más fácil para hacer la cuña y el paralelo.

También hay un tipo de botas más recomendable para aquellos que empiezan: “Son mejores las blandas, cómodas para evitar molestias”. Por el contrario, indican que los esquiadores con más experiencia optan por botas duras para “sentir más la nieve”. Giral resalta la importancia de la talla de la bota. Por último, los bastones tienen que hacer un ángulo de 90ºC, no obstante, siempre hay quien los prefiere más altos, más bajos.

Con todo el equipo preparado, también hay que tener en cuenta el estado del coche. Pepe Giral recuerda que no se debe llevar el esquí suelto, sino en una bolsa especial o en un portaesquís, y que las condiciones de los neumáticos son óptimas para la nieve y no quedarse atrapado en el aparcamiento de la estación.