Auge de la FP en Aragón: el 42,5% de las ofertas de empleo requieren esa titulación

"Los alumnos de Formación Profesional salen mucho más preparados para el trabajo real y eso la empresa lo valora enseguida. En FP se le da mucha importancia al aspecto práctico, cosa que en las carreras universitarias no se hace". Es la valoración que realiza Eva Mercadal, profesora de Grado Superior de ciclos sanitarios en el Centro de FP San Valero de Zaragoza, ante un tipo de enseñanza que va a ser clave en un futuro inmediato. Según el informe anual del Observatorio sobre la FP en España de Caixa Bank Dualiza -elaborado en colaboración con el Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra y presentado recientemente-, esta será esencial para cubrir los 10 millones de empleos que necesitará el mercado laboral hasta 2030.

Tal y como refleja dicho estudio, la mayor parte de esas oportunidades laborales, concentradas en el sector de servicios, serán por reemplazo (el 90%) frente a un 10% que corresponderán a nuevo empleo. El propio presidente de Caixa Bank, José Ignacio Goirigolzarri, apuntaba en la presentación del mismo que en los próximos años habrá "un gran número de prejubilaciones y para su sustitución se van a necesitar grandes dosis de formación a personas ya empleadas que tendrán que adquirir nuevas habilidades". "Para su capacitación será fundamental la FP. Hay que actuar con rapidez para evitar el desacople entre oferta y demanda en el mercado de trabajo", añadía. Precisamente, este miércoles el Congreso de los Diputados daba luz verde a la nueva FP que potencia el aprendizaje en la empresa.

En el curso 2020-2021, el alumnado de FP aumentó un 9,2%, "muy por encima del Bachillerato (1,6%) y de las enseñanzas universitarias de Grado (3,4%)". Asimismo, también crece el porcentaje de personas ocupadas con estudios de Formación Profesional -alcanza ya el 23,5%- y las ofertas de empleo -un 41,3% del total en 2020 pese a la pandemia-.

En Aragón, los estudiantes matriculados en FP han ido creciendo año tras año. Si en el curso 2015-2016 había 21.184 alumnos, esta cifra aumentó hasta los 24.821 (casi un 15% más) en el 2019-2020, tal y como se recoge en el informe. Mientras, el curso pasado había subido a 26.000 en una Comunidad que cuenta con másteres y con un programa piloto de bilingüismo en 25 institutos. "En 2020, uno de cada cuatro aragoneses de 25 a 64 años tenía estudios de FP (189.403 titulados); un 26,23% de la población", se detalla.

No obstante, el informe de Caixa Bank Dualiza recoge que en el curso 2018-2019 el porcentaje de alumnos aragoneses que acabaron sus estudios de FP en el tiempo previsto fue inferior a la media estatal (un 57,14% frente al 62,04 en España). Y que el número de estudiantes de FP Dual fue en el curso 2019-2020 inferior (un 0,73 % cuando la media española fue del 3,69%). Otro dato negativo: los ninis. "En 2020 uno de cada nueve jóvenes de entre 15 y 24 años no estudiaba ni trabajaba. Un total, de 15.050 personas".

Ventaja para encontrar trabajo

Por otro lado, las ofertas de empleo que requieren titulación de FP alcanzaban el 42,5% en 2020 en Aragón (21,79% de Grado Superior y el 20,71% de Grado Medio), por encima de la media española, del 41,32%. Asimismo, la prima de empleo de los titulados de FP Básica y de Grado Medio de 20 a 34 años era el año pasado mayor en la Comunidad que en el resto del país. "24,32 puntos porcentuales de ventaja en tasa de ocupación respecto a los jóvenes con un nivel educativo inferior frente a los 14,33 p. p. de media española", según indica el estudio (elaborado por el Observatorio de la FP a partir de datos del INE-EPA).

Eva Mercadal, profesora de FP de Grado Medio de ciclos sanitarios en el Centro San Valero de Zaragoza. Grupo San Valero

Administración y Gestión, Sanidad, Informática y Comunicaciones, Electricidad y Electrónica y Servicios Socioculturales y a la Comunidad son, por este orden y según el informe, las familias profesionales de FP más demandadas en la región (en el curso 2019-2020). Eva Mercadal imparte desde hace dos años la especialidad de documentación y administración sanitaria de Grado Superior en el Centro de FP San Valero. "Este año ha aumentado en casi un 30% los alumnos respecto al curso pasado, cuando arrancó esta rama. Hay nueve alumnos en primero. Son dos años de formación y está en formato dual y también 'online'", señala.

"A raíz de la covid se ha hecho visible todo el aspecto técnico que se lleva a cabo en los hospitales"

Más numerosos son los grupos en las especialidades de técnico de anatomía patológica y citodiagnóstico, con 22 alumnos; y la de técnico en laboratorio, con 17. Ambas han empezado a impartirse este curso en dicho centro zaragozano. "Es un trabajo que queda oculto y a raíz de la covid se ha hecho visible todo el aspecto técnico que se lleva a cabo en los hospitales. La opinión pública conoce a los médicos, enfermeros y auxiliares, pero no la parte técnica que son esos profesionales encargados de analizar todas las muestras para que luego el doctor pueda dar un diagnóstico final. Ahora con la pandemia parece que la rama sanitaria ha tenido un repunte muy importante", sostiene Mercadal, que apunta que "casi todos" los estudiantes de FP salen "en general" con empleos.

Luis Mené estudia segundo año de Grado Superior de Administración y Finanzas en el Centro San Valero. Francisco Jiménez

Adquirir conocimientos y aprender un oficio para poder empezar a trabajar cuanto antes es lo que llevó al joven Luis Mené, de 23 años, a estudiar el Grado Superior de Administración y Finanzas en San Valero (está en el segundo año). "Te aporta un título de técnico superior y vas a obtener un trabajo bueno. En cambio, cuando te sacas una carrera universitaria vas a tener menos experiencia a la hora de trabajar y seguramente la empresa elegirá a un chico que haya hecho una formación superior, tenga prácticas y haya trabajado antes. Las compañías buscan un poco más en las FP que en las universidades", afirma.

"Las empresas buscan más en las FP gente para trabajar que en las universidades"

A Mené le gusta la economía y las finanzas, pero también quiere ser bombero. De hecho, sus planes son terminar la Formación Profesional, ponerse a trabajar y preparase al mismo tiempo las oposiciones a ese Cuerpo. "Para ser bombero se necesita un título de Bachiller o un Grado Superior, por eso decidí estudiar esta rama. Si las oposiciones fueran mal tendría mi empleo", indica este joven, que destaca las estrategias de márquetin y publicidad de la especialidad que estudia. "Mezclas un poco la psicología porque tienes que conocer al público al que vas dirigido. Me gusta sacar lo peculiar en la rama de Administración", añade.

Emilly Bernardes estudia el Grado Superior de Informática en el Centro San Valero en Zaragoza. Francisco Jiménez

Las motivaciones que llevaron a Emilly Bernardes, de 19 años, ha decantarse por el Grado Superior de Informática (también en el Centro San Valero) fueron bien distintas. "Me daba miedo cómo están estructuradas las ingenierías informáticas en España; tienen física y matemáticas como materias separadas y en FP se ven dentro de las asignaturas si es necesario", explica. Sin embargo, ese reparo inicial se ha esfumado ya en segundo año del Grado Superior y tiene decidido empezar esa carrera cuando concluya. "Mi idea es compaginar el trabajo con el estudio. Ingeniería Informática son cuatro años y me convalidan materias. La podría hacer en tres, pero prefiero sacarla poco a poco y trabajar", avanza.

"Los profesores imparte el aprendizaje basado en retos y nos ofertan la FP Dual"

Esta joven zaragozana resalta el aprendizaje basado en retos que se imparte en el centro. "Los profesores nos enseñan x cosas y te ponen retos par ver si las has aprendido. También nos ofertan la FP Dual; yo no la he escogido porque prefería seguir estudiando a 'full'. La mayoría de mis compañeros están en Dual y muy bien. Ahora mismo podríamos salir trabajando simplemente con el Grado Superior", concluye.