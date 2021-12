La Justicia rechaza suspender cautelarmente la elección de la ejecutiva del PAR

El Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza ha rechazado suspender de forma cautelar la elección de la nueva ejecutiva del PAR, como solicitó el crítico Xavier de Pedro, por una cuestión formal. En un auto emitido este miércoles, considera que debería haber presentado su demanda en un plazo máximo de 40 días desde la segunda convocatoria del congreso, decidida por la dirección del partido el 21 de junio, pero no la formalizó hasta el 5 de octubre. Y es más, indica incluso que estaba fuera de este plazo la denuncia previa que interpuso ante el defensor del militante de la formación.

El auto supone un severo revés en el frente judicial abierto por los críticos del PAR, ya que a finales de octubre otro juez rechazó la suspensión del congreso que había solicitado el también abogado Miguel Ángel Gorbe al entender que la aprobación del reglamento del cónclave no vulneraba los estatutos del partido. Tras el varapalo, decidió finalmente retirar la demanda.

El juez recalca que la impugnación de los acuerdos y actuaciones supuestamente contrarios a los estatutos tiene el citado plazo de 40 días, según rige la Ley Orgánica de Derecho de Asociación, y apunta que para reclamar la nulidad radical del acuerdo, la convocatoria del congreso, debe contravenirse de forma directa la norma. “En este caso, no concurre el supuesto fáctico de nulidad radical porque no se ha constatado qué precepto legal, distinto a los estatutos del partido, ha sido vulnerado por la convocatoria del congreso”, subraya.

Para reforzar su argumento, añade que no basta con una cita general de la Constitución, la ley de partidos o la del derecho de asociación. Así, asevera que la convocatoria y la configuración del censo de militantes con derecho a voto es “algo que está en manos de los afiliados a través de la elaboración de los estatutos y normas del funcionamiento del partido”.

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza apunta que Xavier de Pedro alega la vulneración de las normas internas de funcionamiento del partido, las que regulan la convocatoria y la formación del censo, “sin que ello haya impedido al demandante participar y ejercer su derecho como afiliado”.

Además, le reprocha que no reclamara ni ante la secretaria general del partido ni ante la comisión ejecutiva, como permite el reglamento de organización del PAR, antes de recurrir a la Justicia.

Xavier de Pedro ha señalado a este diario que no está de acuerdo porque el juez no entra en las demás infracciones denunciadas y ha enfatizado que sobre la fecha del congreso no tuvo conocimiento de la “supuesta nueva convocatoria” hasta septiembre. “Habrá que esperar a la sentencia del juicio”, ha indicado.

El expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) alegó que la nueva dirección es “antidemocrática y nula” por un cúmulo de irregularidades relacionadas con la celebración del cónclave. El también letrado de la DGA considera que el reglamento del congreso conculca los estatutos y el reglamento de la formación aragonesista, además de la ley orgánica de partidos. Y dio el paso de acudir a los tribunales tras haber intentado la intervención del Defensor del Militante, ante el que denunció previamente la discriminación de Zaragoza en la elección de compromisarios, la delegación de voto o la decisión de que hubiera alcaldes militantes elegidos por "turno privilegiado". Igualmente, cuestionó que el censo no se remonte al 13 de enero, cuando se hizo la primera convocatoria del congreso, o que la elección de los compromisarios no fuera presencial, dando pie "al fraude"

Además, amplió su demanda ante los tribunales tras la celebración del congreso para denunciar igualmente la numeración de las papeletas con las que se eligió la nueva dirección, el voto delegado para los que se encontraran enfermos y la constitución de la Mesa del cónclave con tres miembros que iban en la lista del presidente reelegido, Arturo Aliaga.

Fuentes del partido han augurado que el auto anticipa el resultado de la demanda, ya que incide en que Xavier de Pedro no agotó las vías del partido para defender sus postulados y pudo participar en todo el proceso para renovar la dirección del partido.