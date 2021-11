¿Se puede circular con neumáticos de 'cuatro estaciones' por Monrepós si nieva?

El Pirineo se prepara para recibir este fin de semana la primera gran nevada de la temporada. De confirmarse las previsiones, podrían volver las restricciones al puerto de Monrepós (A-23), donde por segundo invierno consecutivo es obligatorio el uso de ruedas de invierno en caso de que se active el nivel rojo por carretera cubierta de nieve. En esas situaciones, estará prohibido el uso de cadenas pero ¿y los neumáticos de 'cuatro estaciones' o de 'todo tiempo'?

Desde el Centro de Gestión de Tráfico recalcan que se trata de denominaciones comerciales de los fabricantes y que, por lo tanto, "legalmente no existen". Y aclaran que para ser considerados neumáticos de invierno deben llevar la inscripción M+S (mud and snow/barro y nieve) o el logotipo 'montaña de tres picos'. Si cumplen esos requisitos, los agentes de la Guardia Civil no pondrán problemas para circular.

En Comercial Somport, con más de 25 años de experiencia en el sector y establecimientos en Huesca y Jaca, explican que los neumáticos 'all seasons' o 'cuatro estaciones' de los fabricantes más habituales y conocidos ya llevan esos pictogramas de los tres picos y el copo de nieve, que es la homologación europea de neumático de invierno, según señala Adolfo Allué, por lo que se puede circular con ellos por Monrepós. El dibujo de estas ruedas debe tener una profundidad mínima de 4 milímetros.

Pictograma que deben llevar los neumáticos para considerarlos de invierno y poder circular por carreteras con nivel rojo por nevadas. Pablo Segura

Este tipo de ruedas, que están diseñadas para transitar por carreteras con no demasiada nieve y que pueden utilizarse también en verano, se han puesto "de moda" en los últimos años, asegura Allué, quien no obstante advierte que las ruedas de invierno ofrecen mejores prestaciones en caso de nevadas copiosas. De hecho, afirma que la diferencia de agarre es "abismal" si la nieve está helada o dura. "Ante un desplazamiento lateral por la fuerza centrífuga que nos expulsa en las curvas, los neumáticos de invierno sí nos dan una seguridad real, mientras que el 'cuatro estaciones' flojea", subraya.

"Si está en buenas condiciones, un neumático de invierno es un antes y un después para el que no lo conoce. No tiene nada que ver con uno normal ni siquiera con un 'all seasons' porque nos da una seguridad en circulación a 70 u 80 kilómetros por hora con la carretera nevada ya que el coche responde", insiste el responsable de Comercial Somport, añadiendo que el coste extra es "completamente asumible porque además mientras llevas un juego no gastas el otro y te sientes protegido todo el año". El precio de estas ruedas especiales es similar al de los neumáticos normales.

Esta empresa lleva muchos años ya apostando por la venta de neumáticos de invierno en la ciudad de Huesca y reconocen que "nadie pensaba que en esta zona nosotros pudiéramos vender más de 2.000 ruedas todos los años". Entre sus clientes hay comerciales, profesores que trabajan en Teruel o en el Pirineo, funcionarios y también personas que se desplazan a esquiar.

"Estamos completamente desbordados, está siendo una locura"

Desde Comercial Somport aconsejan ponerlos en diciembre "aunque los últimos años se han adelantado las nevadas y muchos los colocan ya en noviembre". De hecho, en esta semana, tras las primeras nevadas, se ha disparado la demanda "y estamos completamente desbordados porque está siendo una locura", admite Adolfo Allué. Además, las limitaciones de Monrepós han contribuido a este repunte de ventas.

El motivo de la medida impuesta por la DGT es garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y la fluidez del tráfico en los tramos entre túneles y evitar que los conductores paren en zonas peligrosas (entradas o salidas de túneles) para montar o desmontar las cadenas.

Además, este invierno, las autoridades franceses también obligan hasta el 31 de marzo a circular con neumáticos de nieve en sus cuatro ruedas, o en caso contrario llevar en el maletero cadenas metálicas o textiles para dos ruedas motrices, por las carreteras de zonas de montaña por encima de 1.000 metros. En el caso de los vehículos pesados con remolque o semirremolque deben tener cadenas para la nieve que permitan instalar al menos dos ruedas motrices aunque estén equipados con neumáticos de invierno.