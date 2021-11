Un 'Black Friday' de filas para las grandes marcas y "flojo" para el pequeño comercio

El 'Black Friday' es ya el preámbulo de la Navidad. A menos de un mes de Nochebuena, son muchos los que aprovechan las rebajas del último viernes de noviembre para adquirir los presentes navideños y algún que otro capricho. Las grandes compañías como Inditex registraban filas en algunas tiendas de Zaragoza minutos antes de la apertura. Sin embargo, el pequeño comercio no ha terminado de calar en los compradores con esta 'fiesta' del consumo.

La moda, el calzado, los complementos y la tecnología son los sectores 'estrella' de este 'viernes negro'. "La campaña de Navidad para nosotros comienza con el 'Black Friday'. Durante el día ha habido mucho movimiento y eso que nosotros comenzamos con la ofertas desde el lunes para que los clientes pudiesen comprar productos rebajados durante toda la semana. Esperamos igualar e incluso superar las ventas del 2019", ha señalado Isabel Paricio, directora de comunicación de El Corte Inglés en Aragón. En la Comunidad, esta compañía ha incrementado las ventas -en tienda física y 'online'- un 11% respecto al 2019. Según la OCU -Organización de Consumidores y Usuarios-, el 77% de los españoles va comprar este año en el 'Black Friday', casi un 50% más que el año pasado.

Manuel García, dueño de 'La boutique shoes' P. L.

Por su parte, el pequeño comercio está viviendo una jornada "floja", con menos afluencia de la esperada. "Estamos vendiendo lo mismo que cualquier otro día, quizás un poco más pero no se nota mucho. Yo tengo toda la tienda rebajada al 20% y ese porcentaje lo perdemos los dueños de las tiendas porque a nosotros nadie nos hace ese descuento. En realidad este día no nos viene muy bien porque ahora la gente hasta el 15 de diciembre no volverá a consumir otra vez", ha explicado Manuel García, dueño de 'La boutique shoes', una tienda de zapatos situada en la céntrica calle León XIII.

En este establecimiento estaba probándose unas botas de invierno Patricia Martín, de 26 años, que tiene un presupuesto de 150 euros para gastar este viernes. "Me he comprado dos pantalones y un jersey en Zara y ahora me voy a comprar unas botas aquí. La verdad es que sobre todo he entrado a mirar chollos en las grandes cadenas y sin duda, voy a aprovechar para comprar regalos de Navidad también", ha apuntado la joven, que se ha aprovechado de ofertas de hasta el 40%.

Patricia Martín, de 26 años, en la tienda de Manuel García. P. L.

Las multitudes en los grandes establecimientos contrastan con las pocas personas que se pasean por las pequeñas tiendas. "Cuando estaba llegando a la tienda ya había fila en Zara y no habían abierto. Al pequeño comercio nos va fatal que grandes superficies como estas pongan grandes descuentos con importantes volúmenes de prendas. Es imposible que las pequeñas tiendas vendamos mucho", han señalado desde 'La Couture', una empresa de ropa juvenil que cuenta con dos establecimientos en la capital aragonesa.

Ana Sevillano, la dueña de 'Parole'. P. L.

Ana Sevillano es la dueña de 'Parole' una tienda de moda de mujer y asesoramiento que desde principio de semana tiene el cartel de 'Black November' colgado en la entrada de su establecimiento. "Hemos tenido que adelantar las ofertas porque en el mes de noviembre no hemos vendido prácticamente nada. Hoy se ve algo más de movimiento pero está siendo flojo y eso que el pequeño comercio no ha sacado ropa de otras temporadas. Sin duda, no alcanzamos las cifras previas a la pandemia", ha señalado.

Los consumidores

Daniel Madrid y Daniel Monreal, de 22 y 20 años, han aprovechado la mañana de este viernes para hacer algunas compras y ahorrarse algo de dinero. "Hemos comprado un perfume y ropa. Me he ahorrado 12 euros en un jersey y 15 en una sudadera. También he aprovechado para comprar 'online' un móvil y una pulsera táctil", ha señalado Monreal tras pagar la colonia en El Corte Ingles de Sagasta.

Daniel Madrid y Daniel Monreal, de 22 y 20 años, en El Corte Inglés. Toni Galán

En este establecimiento estaba también Margui Esquida, recién llegada de Tafalla -Navarra- para visitar a su hijo. "He aprovechado para venir a comprar y he cogido dos bolsos de piel y un abrigo y unas botas para mi hijo. En definitiva, caprichos. Como voy a ser abuela en unos meses también he comprado una toalla para el bebé", ha señalado.

Margui Esquida, en El Corte Imglés. Toni Galán

La OCU estima que el gasto medio en el 'Black Friday' por persona será de 208 euros, 41 euros más de lo que gastaron el año pasado en estas fechas.