Aragón activa la Mesa de Diálogo del Agua "sin vetos" pero lejos del consenso

Aragón activó ayer la Mesa de Diálogo del Agua «sin vetos», pero lejos del consenso.Esta ponencia específica de la Comisión del Agua se encargará de identificar aquellas cuestiones que puedan resultar críticas para el perfeccionamiento y la actualización del Pacto del Agua, un reto «difícil», según reconoció el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, para el que el Ejecutivo autonómico no ha puesto plazos.

El objetivo principal es encontrar alternativas a Biscarrués, pero «se hablará de lo que se tenga que hablar», según confirmó Olona tras las peticiones de Podemos y CHA, que insistían en no centrar el debate únicamente en esta obra hidráulica. La Mesa estará presidida por el que fuera consejero de Economía y presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Eugenio Nadal. Junto a él estarán Javier Mozota, Darío Villagrasa, Álvaro Enrech, José Manuel Penella, Fernando Luna, Charo Jiménez, Joaquín Palacín, Luis Tirado, Julián Ezquerra y Jesús Ángel Lamuela.

Ya ayer, Nadal advirtió de los orígenes intelectuales, profesionales, sociales y políticos «heterogéneos» de los participantes. Instó, no obstante, a aparcar «las ideas más difíciles de ver para poder alcanzar un consenso, sabiendo que es un tema de enorme dificultad».

La Mesa asegura contar «con total margen de libertad» para hacer que el Pacto del Agua sea «mucho más que una lista de obras». «No hay líneas rojas ni vetos previos. Amí el consejero no me ha dicho ‘aquí no entres’», explicó su presidente, al tiempo que confió en no tener que recurrir a la mediación para desatascar el ‘conflicto’.

Nadal aseguró no partir de propuestas concretas. «Tengo mis ideas, pero como presidente, cuantas menos ponga encima de la mesa más fácil será arbitrar entre unos y otros. No me voy a autocensurar, pero si doy mi opinión será muy al final», razonó.

El clavo al que se agarran tanto él como Olona es que todas las partes «buscan el bien para Aragón». Sin embargo, las discrepancias quedaron patentes desde el minuto uno. Mientras el PP arremetió contra la «obstrucción» del PSOE a las obras del Pacto del Agua y urgió a alegar contra el recorte de 150.000 nuevas hectáreas de regadío y a la supresión de 30 obras de regulación en la cuenca del Ebro, Podemos celebró que la Mesa no haya empezado «con mochilas ni vetos».

Los propios asistentes comprobaron de primera mano los «millones de sensibilidades diferentes» existentes. «No podemos seguir con políticas del pasado para solucionar problemas actuales. Estamos abocados al fracaso. Estamos abiertos al diálogo, pero con escepticismo», afirmó Manuel Mercado, representante de Coagret y Jalón Vivo. Por su parte, Víctor Iguácel, de la asociación Río Aragón, incidió en la necesidad de abordar de proyectos como el recrecimiento de Yesa «desde el principio» y plantear la conveniencia o no de la obra.