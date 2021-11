Satse Aragón exige una solución para la "sobrecarga laboral" que sufre Atención Primaria

Satse Aragón exige que se solucione la situación que están viviendo los enfermeros de Atención Primaria ante una "sobrecarga de trabajo" que se "duplica día a día". A la campaña antigripal, hay que sumar las terceras dosis de la vacuna contra la covid a las personas mayores, las de refuerzo para quienes recibieron Janssen, las labores que conlleva un aumento exponencial del número de PCR y el rastreo. Sin descuidar, dicen, las agendas con el trabajo diario en el centro de salud, extracciones, atención a crónicos o visitas a domicilios.

"Las enfermeras que están ahora asumiendo toda esa carga son las mismas que había antes del inicio de la pandemia, ya que se rescindieron la mayor parte de los contratos de refuerzo; una situación que se está demostrando que no es puntual, y que hace todavía más evidente la necesidad de incrementar el número de profesionales para ofrecer una atención de calidad", asegura el sindicato.

No solo en Atención Primaria es evidente esa falta de personal, aseguran desde Satse, sino que la saturación en los hospitales "empieza de nuevo a ser preocupante". "La sobrecarga de trabajo está pasando factura a la plantilla que ya está agotada, y que disfruta de días de descanso con cuentagotas, y cuando la situación del servicio lo permite". No hay enfermeras suficientes, resumen desde este sindicato, para asumir todo el trabajo: "Y no se contrata más personal, a pesar de que hay profesionales en la bolsa de empleo disponibles para trabajar. En lugar de eso, se juega con las vacaciones y descanso de un personal ya está muy cansado después de dos años de una saturación continua”.

Desde Satse explican la situación en el Hospital Miguel Servet, donde estaba previsto, indican, que el día 25 de noviembre se contratase enfermeros para cubrir los descansos generados por la plantilla habitual: "Pero dos días antes se informa que esos nuevos contratos se retrasan hasta el día 3, alegando motivos presupuestarios, lo que supone un nuevo varapalo anímico para esos profesionales que ya contaban con disfrutar de esos días de descanso que ya se habían planificado, y que ahora tienen que retrasar, con la incertidumbre de si llegará o no ese descanso y con el interrogante de si en Navidad volverá a suceder lo mismo. Desde la Junta de personal se anuncia que se pedirán explicaciones y se realizarán medidas de protesta si es necesario".

Reclaman el desbloqueo de la Ley de Seguridad del paciente

Por otra parte, Satse Aragón lleva años denunciado la falta de enfermeras. Según el último estudio realizado por el sindicato, la Comunidad necesita un total de 2.657 profesionales para alcanzar la ratio europea de 8,8 enfermeras por 1.000 habitantes.

Con el objetivo de mejorar la calidad de la atención sanitaria, Satse puso en marcha, en toda España, una Iniciativa legislativa popular para que se garantice por Ley un número máximo de pacientes por enfermera, "una iniciativa que ahora está bloqueada en el Congreso de los Diputados".

Por este motivo, delegados del Sindicato de Enfermería Satse se concentrarán el próximo 1 de diciembre frente al Congreso para denunciar que los partidos políticos están “abandonando a su suerte” al sistema sanitario.