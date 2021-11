Las entradas de los más de 25 cotillones de Zaragoza se empiezan a agotar a las pocas horas de salir a la venta

Ni el incremento de casos, ni la posible obligatoriedad de presentar el pasaporte covid, ni las posibles restricciones de horarios frenan las ganas de fiesta. A las pocas horas de sacarlas a la venta, muchos de los bares y discotecas que organizan cotillones en Zaragoza esta Nochevieja han agotado sus entradas. La aplicación móvil Nyxell, que comercializa muchos de estos tiquets, ya ha completado los aforos de la mayoría de ellos. Algunos, los más solicitados, se esfumaron en unos pocos minutos.

En menos de 24 horas ya se han vendido miles de entradas para despedir el año en algún local de Zaragoza, a pesar de que aún no se sabe si se va a exigir el pasaporte covid para acceder. La Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas recomendó a sus asociados que lo pidan al menos esa noche. No obstante, los locales están pendientes del pronunciamiento del Gobierno de Aragón sobre este asunto, y de momento la mayoría no advierte en el momento de la reserva de que se pedirá el certificado.

Alberto Campuzano, presidente de esta asociación del ocio nocturno zaragozano, señala que hubo acuerdo para exigir el certificado, pero que necesitan “el amparo legal” de la DGA para hacerlo. Han anticipado su intención de solicitarlo para que “todo el que quiera vacunarse antes de Nochevieja tenga tiempo para llegar con la pauta completa”, pero siguen teniendo “muchas dudas jurídicas” sobre la legalidad de poner este condicionante.

Con pasaporte o sin él, la realidad es que más de 25 cotillones ya se preparan en la capital aragonesa, con precios a partir de los 50 euros (sin cena) en el caso de los que tienen barra libre. Nyxell sacó a la venta el lunes por la tarde las entradas para 23 bares, discotecas y espacios de restauración, y 24 horas después se había completado o estaba a punto de completarse al aforo de 16 de ellos, como el Espacio Ebro, la Sala Campus, el bar Moogli, la Sala Oasis, la discoteca Kenbo (El Plata), el bar Hïde o el club Inöpia. La Supernova también organiza su propio cotillón, y los dos primeros bloques de entradas -las más baratas- también se han agotado.

Uno de los cotillones más grandes, el del Espacio Ebro del parque del Agua, vendió sus 1.400 entradas en menos de una hora. En el anexo Pabellón de Ceremonias (con aforo para 800) pasó lo mismo, aunque es posible que salgan a la venta unas pocas entradas más en las próximas horas. La organización de ambos señaló ayer que “no está claro” que se vaya a exigir el pasaporte covid, y que están “a la espera de lo que digan las autoridades competentes”.

Otro de los grandes cotillones de esta Nochevieja se organizará en el Parque de Atracciones, que ha cedido su macrosala a la empresa madrileña Melocontaron4. De momento han sacado a la venta 1.000 entradas, aunque no descartan ampliar aforo. El espacio admite hasta 3.000 asistentes. En pocas horas vendieron más de 600. Ignacio Alonso ‘Pina’, socio de la compañía, señala que los asistentes tienen que firmar una declaración responsable que garantice que se han vacunado, que han pasado la covid hace al menos seis meses o una prueba diagnóstica negativa en las últimas 48 horas. “No tenemos potestad para pedir el pasaporte covid, es ilegal, tiene que ser una autoridad pública la que lo exija. No obstante, haremos lo que nos pida la DGA”, señala Alonso.

El Hábitat Sella también ha organizado un cotillón multitudinario, con opciones diversas: desde los 60 euros de la fiesta nocturna con barra libre hasta los 195 euros de fiesta premium con cena gourmet. El aforo de la fiesta es de 2.000 personas como máximo, y sus organizadores también señalan que seguirán “las indicaciones de las autoridades sanitarias” para exigir o no el certificado covid, según apunta Ángel Guerrero, director de la empresa.

El grupo Canterbury organiza un cotillón conjunto en tres de sus locales (Hide, GBN y Canterbury), con un total de 750 entradas a la venta. Para algunos de estos bares los tíques se agotaron casi al momento. Miguel Ángel Salinas, gerente del grupo, señala que estarían “encantados” de solicitar el pasaporte, pero que están “a la espera” de reunirse con Sanidad para saber “qué normas y criterios hay que aplicar”. “Necesitamos un amparo legal para hacerlo, y nos gustaría que también se aplicara en otros ámbitos distintos al ocio nocturno”, cuenta Salinas.