Las cárnicas tienen convenio

Los sindicatos CC. OO. de Industria y UGT-FICA y la patronal de la industria cárnica han alcanzado un preacuerdo para la firma del convenio colectivo que, según los sindicatos, recoge "buena parte de las reivindicaciones que incluía la plataforma".

Este acercamiento ha conseguido desactivar la huelga convocada para los días 25 y el 26 de noviembre y desde el 3 al 8 de diciembre y a la que estaban convocados más de 5.000 trabajadores de esta industria en Aragón. Comienza ahora un proceso abierto de participación y de consulta en el que los sindicatos explicarán el preacuerdo alcanzado a los propios trabajadores del sector antes de llegar a la firma definitiva.

El futuro convenio, que regulará las condiciones laborales de 115.000 trabajadores de todo el país repartidos en alrededor de unas 3.000 empresas, tendrá una duración de tres años. Explican los sindicatos que este preacuerdo incluye en su ámbito funcional al loncheado y al envasado e incrementa las retribuciones de los contratos en prácticas.

La subida salarial será del 3% desde enero de 2021 y del 2,75% para 2022. El último año de vigencia los trabajadores cobrarán un 2,5% más y además, insiste, "se garantiza que nadie perderá poder adquisitivo durante estos ejercicios".

En lo que se refiere a la ordenación del tiempo de trabajo, los sindicatos aseguran que se ha conseguido que la jornada diaria sea de ocho horas de trabajo efectivo. "Por lo tanto, cuando se distribuya la bolsa horaria no se podrá trabajar más de diez horas y no once como hasta ahora", señalan los representantes de CC. OO. y UGT. La bolsa de flexibilidad será de 145 horas anuales, que deberán utilizarse en horas completas.

También recoge el convenio el compromiso de la patronal de habilitar un permiso retribuido de diez horas para recibir asistencia médica especializada o para acompañar a familiares dependientes. Se extiende el cobro del plus de nocturnidad y se establece que solo se podrá modificar el sistema de retribución a rendimiento mediante incentivos previa negociación con los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

Se aplicará el 1 de enero

El acuerdo laboral reduce la jornada anual en diez horas y a partir de 2022 se establecerá en 1.760 horas al año. Hay mejoras en cuento a las prestaciones a la Seguridad Social y el complemento de la incapacidad temporal por enfermedades profesionales será a partir de ahora el 100% de la base reguladora, detallan los sindicatos. "Además se acuerda introducir mejoras y nuevos derechos en igualdad y crear la figura del delegado o delegada de medio ambiente, trabajo a distancia, teletrabajo, registro de jornada y desconexión digital", añaden.

Este convenio colectivo se aplicará a partir del próximo día 1 de enero, independiente de cuándo se publique en el BOE.

Trece horas de mediación fueron necesarias para que patronal y sindicatos lograrán retirar de la mesa de negociación aquellas cuestiones que impedían el acercamiento. Un logro que los sindicatos achacan a "la unidad de acción sindical y el apoyo de los trabajadores".