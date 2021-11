Ofertas de empleo en Aragón por Navidad: de El Corte Inglés o Muebles Rey a bares y panaderías

Con la llegada de la campaña de Navidad y su antesala, el Black Friday (fin de semana del viernes 26 de noviembre) los comercios y las grandes superficies incrementan su oferta de empleo debido a la alta demanda y aumento de las compras que comienza a notarse desde finales de noviembre. De este modo, a lo largo de este mes ya se han multiplicado los anuncios en los portales de internet por la necesidad de personal de cara a las semanas previas de la Navidad 2021, estas fechas incluidas. Los puestos de vendedor, reponedor y hostelería son los que más destacan en las ofertas de empleo.

Jooble, Infojobs, Indeed, entre otras, aglutinan diferentes puestos de trabajo relacionados con el comercio y la hostelería, así como las propias páginas webs de las empresas. Este último es el caso de grandes cadenas como El Corte Inglés, que busca personal para la campaña de venta especial Navidad desde finales de noviembre hasta finales de enero. Busca comerciales y vendedores, cajeros, reponedores, atención al cliente y camareros. El Corte Inglés en Zaragoza se encuentra en Paseo Independencia, Paseo Sagasta y Puerto Venecia. Puestos que también se incluyen en su empresa adherida Hipercor, que suma una sede en centro comercial Gran Casa.

En este sentido, se buscan dependientes en tiendas de perfumería y ropa como Parfois, Mango o Juguetilandia. En general, diferentes tiendas de ropa y zapaterías como por ejemplo C&A, Springfield, Querol, Prenatal, Cortefiel, Women's Secret, Desigual y de otro tipo de productos como Fnac. En otras reconocidas empresas, como cadenas de supermercado, también hay que cubrir vacantes. Es el caso de Alcampo, que pone 73 ofertas de empleo en Aragón como refuerzo de plantilla para la campaña de Navidad y responsables de comercio. En otro tipo de sectores, como el del automóvil, Seat busca mozos de almacén y mecánicos.

Aunque son los establecimientos textiles los más demandantes, entre los que también se encuentra El Pequeño Catalán o Fifty Factory, en La Torre Outlet, son frecuentes cadenas de comida rápida y alimentación como Burguer King, que también buscan refuerzos de personal en Aragón. No faltan ofertas relacionados con promotores captadores de socios de oenegés y otro tipo de organizaciones como Grupo Social Once, líder contratador de personas con discapacidad. La campaña de Navidad en Aragón también reúne ofertas de empresas de decoración y mueble, como Tuco o Muebles Rey. Otras ofertas de empleo interesantes son las de panaderías y pastelerías, como Manolo Bakes o Coffe and Bakery (barrio San José). En Zaragoza, Huesca y Teruel también se buscan camareros y personal en bares y restaurantes.