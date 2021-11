Vuelven los contratos por Navidad en Aragón

Unos 10.230 contratos generará la campaña navideña en Aragón contando únicamente los sectores del comercio, la hostelería y la logística. Es el dato que adelanta Valentín Bote, director de Randstad Research. «Es un 29,3% más de contratación que el pasado año y un 13% por debajo de lo que movía esta campaña antes de la pandemia. Es lógico porque no estamos en los niveles de consumo que había entonces. Todavía hay mucha gente en España en ERTE y otros sin trabajo, con lo que el gasto tampoco puede ser el mismo», señala, dando unas cifras en España de contratación en estas tres actividades de unos 362.000.

Sin embargo, desde Adecco lanzan previsiones más optimistas al abarcar el conjunto de los sectores productivos. La Navidad, incluidos los meses de noviembre a enero, generará 44.000 contratos en Aragón y 1.192.000 en España, según esta empresa especializada en la gestión de Recursos Humanos.

Herminia Lombarte, directora regional de Adecco Aragón, destaca que en la Comunidad las contrataciones supondrán «un 19,2% más que el año pasado». Sobre todo, precisa, «el crecimiento en e-commerce es brutal y demanda muchos puestos de almacén tanto de preparadores de pedidos como carretilleros», subraya. Los contratos empiezan ahora. Solo el ‘Black Friday supondrá 6.500 en Aragón, según Adecco, y se prolongarán en algún caso hasta final de año o entrado enero por las rebajas. De la duración, dice Lombarte, hay de todo: de semanas, de días y algunos con posibilidades de continuar.

«Este año se ha anticipado la demanda de los empleadores. Están empezando a contratar antes», observa Pilar Giménez, directora de zona de Randstad Aragón, La Rioja, Tudela y Soria. «Reponedores, dependientas, azafatas y personal para la logística de última milla son los perfiles más demandados», recuerda. «Hay mucho movimiento en sectores como el ‘picking’ o preparación de pedidos, el comercio y la hostelería que nos está pidiendo refuerzos», explica. «Están volviendo las cenas de empresas y las celebraciones. Al haber sido uno de los sectores más castigados por la pandemia, ahora sufre escasez de camareros», constata Giménez.

Solo el ‘Black Friday’, el viernes 26, y el ‘Ciber Monday’, el día 29, generarán en Aragón 1.200 contratos frente a los 812 de 2019, recuerda Randstad. Son un 47,8% más que antes de la pandemia, sobre todo en los sectores de comercio y logística.

«Siete de cada diez contratos durante la campaña se firmarán en logística, un sector en auge antes de la pandemia, pero que ha salido fortalecido por el ‘boom’ del e-commerce, que ha compensado la bajada que hubo del canal Horeca», destaca Bote.

«Los mensajes que nos están llegando de que adelantemos compras están haciendo que se anticipen a noviembre las contrataciones», destaca este experto de Randstad Research, advirtiendo de que aunque esta campaña pueda ser mejor que la anterior, en empleo queda bastante camino que recorrer para llegar a los niveles previos a la covid. «¿Cómo va a estar el empleo en niveles similares cuando el año pasado el producto interior bruto cayó el 11% y en 2021 la previsión es recuperar menos de la mitad y quedarnos en el 5%?. Recuperarnos nos costará todo 2022», avanza.

Servicios, el sector que más contrata

«Si hay un macrosector estrella en España en esta campaña es el de los Servicios, que acapara el 45,8% de las contrataciones que se realizan », destaca Adecco, seguido de cerca por la Industria, con un 33,4%. El sector agroalimentario se queda con el 20,4% de los contratos y solo un 0,4% es en la construcción. Los sectores vinculados al gran consumo, el e-commerce, la alimentación, la distribución, el retail, la logística y el transporte (especialmente la ‘última milla), y de nuevo la hostelería y el turismo, son los que más empleo generarán en estas fechas, según Adecco.

La campaña de Navidad puede suponer un respiro. «No te ofrecen trabajos de larga duración, pero si quieres un empleo temporal para compaginarlo con los estudios sí lo encuentras», afirma la joven de 28 años Leyre Pérez, que ha conseguido un contrato para trabajar en la sección de perfumería en una gran cadena de distribución los últimos días de noviembre y a partir del 15 de diciembre en adelante.

Acostumbrada a la atención al público, explica que se está sacando el grado de Turismo pero que procura trabajar en las temporadas de más ventas, y fines de semana para sacarse algún dinero. Recuerda su primer contrato de 36 horas con una marca del sector textil que le pagaba 543 euros brutos. Desde entonces, dice, siempre ha ido teniendo contratos temporales, gracias a Adecco, que le han permitido unos ingresos, primero mientras se sacaba el grado de Cocina en el IES Miralbueno, y en la actualidad, el de Turismo. Para el futuro confía en poder trabajar en hostelería y disfrutar de algo más de estabilidad para poder independizarse. Lo intentó a los 17 años, pero al poco tiempo tuvo que regresar a casa, afirma.

Yessenia Carolina Sánchez y Leyre Pérez, junto a Herminia Lombarte, directora regional de Adecco Aragón. Oliver Duch

Para Sergio Rodríguez, un joven que está preparándose oposiciones, es «una suerte» que varias empresas cuenten con él aunque sea para días sueltos porque así puede compaginar el trabajo con los estudios al estar preparándose la oposiciones que han salido hace poco. «Empecé con Randstad a principios de año y la verdad es que no han parado de llamarme para el sector logístico». A futuro, confiesa, le gustaría independizarse y su deseo es «tener estabilidad».

Helena Suárez, que ha estudiado Magisterio, utiliza también los contratos temporales para disponer de algún ingreso mientras se prepara para opositar. «Mi hermana estaba trabajando con Randstad y me animó a venir y llevo casi cuatro años de azafata en eventos. Me van llamando habitualmente en campañas y promociones. Al principio, se me hacía un poco difícil porque tratar con adultos siempre es más complicado que con los niños, pero ahora estoy a gusto», reconoce.

"Hay mucho movimiento en preparación de pedidos, comercio y hostelería, que no está pidiendo refuerzos de personal para estas fechas"

Poder conciliar para atender a su hijo de cuatro años es lo que llevó a Yessenia Carolina Sánchez a Adecco. «En Venezuela yo trabajaba en la policía, en la parte de investigación, pero en España trabajo de lo que salga, de camarera, de dependienta, de repartidora, porque para opositar necesitas tener la nacionalidad. Ya la he solicitado», explica. Pero, mientras tanto, no ha rechazado casi ningún empleo. Recientemente tuvo que decir que no a un contrato más estable en un hotel porque era a turnos rotativos y no podía compaginarlo con cuidar de su pequeño. «Me vine con él y mi esposo hace tres años pensando en su futuro por los problemas que atraviesa Venezuela, incapaz de garantizarte ni una atención sanitaria mínima», dice.

Repartidora y contratada por Stuart, al no tener familia en Zaragoza, comparte con su marido el cuidado de su hijo. «Los dos trabajamos y cuando no está uno en casa, tiene que estar el otro», explica, confiada en poder optar a un trabajo más estable y no ir de temporal en temporal en cuanto consiga la nacionalidad. «Una amiga me trajo a Adecco y siempre me han buscado contratos», señala.

El caso de Marina García, de 55 años, es diferente. Estuvo quince años de autónoma, tuvo una tienda de alimentación y cuando la dejó pensaba que ya no volverían a ofrecerle un trabajo. «Desde Cepyme me pusieron en contacto con Randstad y tengo un contrato de 25 horas en el sector de la hostelería. Sentirme que valgo me ha ayudado mucho. Soy muy activa y que me dieran una oportunidad a mi edad me ha quitado años de encima. Los hijos se hacen mayores y necesitaba tener un empleo», asegura. «Donde estoy te toca hacer de todo», comenta, pero contar con cierta experiencia, le ha servido ahora.

Compras en La Torre Oulet. Guillermo Mestre

«La actitud es muy importante», recuerda Pilar Giménez, de Randstad, a la hora de conseguir trabajo. «Flexibilidad y disponibilidad horaria», también. Y lamenta que este año la automoción, un sector estratégico, no esté también tirando del empleo y haya tenido peor comportamiento este tercer trimestre que el mismo periodo de 2020 por la crisis de suministro de los semiconductores. Sin embargo, vaticina una buena campaña de Navidad en el resto de sectores.

Para Lombarte, esta campaña llega con buenas expectativas. «Tenemos muchos perfiles de gente joven que quiere sacarse un sobresueldo», reconoce la directora regional de Adecco. En muchas ocasiones, señala, se topan con «ese gap que existe entre los perfiles que demandan las empresas y los que presentan las personas sin trabajo». Sobre todo «para puestos tecnológicos hay mucha oferta que no se puede cubrir». Incluso, para campañas de Relaciones Públicas (RP) en el sector logístico nos demandan perfiles con conocimientos digitales y es difícil encontrarlos, indica, a la vez que pide más formación: «Ya no basta con tener estudios sino que hay que actualizarse de forma permanente».

"Seguimos por debajo de las cifras de pandemia en contratación porque tampoco estamos aún en los niveles de consumo que había entonces"

En opinión de Pura Huerta, responsable de Empleo en UGT Aragón, el incremento de altas en la Seguridad Social, sobre todo en comercio y hostelería en noviembre, no suele compensar el descenso en afiliación que se produce tradicionalmente en diciembre en la construcción y sectores administrativos y auxiliares. Y advierte que en logística y «puede que no haya tanta contratación como cabría esperar porque en lugar de contratar lo que se hace en muchos casos es prolongar las jornadas».

La Torre Outlet de Zaragoza: "Habrá refuerzo ya en la 'black week'



La plantilla se incrementará un 20% aproximadamente» señalan desde La Torre Outlet, «Se va a reforzar limpieza, seguridad, personal de tiendas, restauración, etc», confirman, y se contratará a tres personas para el empaquetado de regalos gratuito en un puesto ubicado desde el 22 de noviembre en el punto de información del centro. Asimismo, explican, «este refuerzo de las plantillas se verá ya la próxima semana con la celebración de la ‘Black Week’ que ofrece descuentos y promociones especiales toda la semana y no solo el viernes. Además, dicen, abrirán tiendas ‘pop-up’ o temporales como la marca italiana de lujo Malo Cashmere, a principios de diciembre.

Puerto Venecia: Previsiones optimistas y más aperturas

«Las previsiones de contratación son optimistas para este final de año, no solo por la proximidad de fechas tan importantes para el comercio como el ‘Black Friday’ o la Navidad sino también por las últimas aperturas, así como las inauguraciones pendientes de cara a las próximas semanas», subraya Yolanda Gimeno, gerente de Puerto Venecia, que menciona las recientes incorporaciones del gimnasio Fitness Park, así como de las tiendas de moda Hubside y la de decoración Pepco, la cadena de zapatería Krack y la joyería DeLuna. A éstas, añade, «se sumarán muy pronto firmas como Primaprix, la marca francesa de ropa Jott o la peluquería Candela Conde».

